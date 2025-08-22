আমি সর্বদা প্রতিটি উইন্ডোজ পিসিতে এই 5 টি বিনামূল্যে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করি – এগুলি কেন প্রয়োজনীয় তা এখানে

উইন্ডোজ 11 এর নিজস্ব স্ক্রিন ক্যাপচার অ্যাপ্লিকেশন, স্নিপিং সরঞ্জাম সহ আসে। এটি তার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সেবাযোগ্য, তবে শেয়ারএক্স প্রায় প্রতিটি উপায়ে আরও ভাল।
স্নিপিং সরঞ্জামের মতো, শেয়ারএক্স বিভিন্ন চিত্র ক্যাপচার পদ্ধতি সমর্থন করে। আপনি পুরো স্ক্রিন, একটি নির্দিষ্ট উইন্ডো বা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, পাশাপাশি রেকর্ড ভিডিওগুলি ক্যাপচার করতে পারেন। তবে কী শেয়ারএক্সকে আরও উন্নত করে তোলে তা হ’ল এর শক্তিশালী সম্পাদনা সরঞ্জাম। এই সেটটি সহ, অ্যাপটি প্রায় আপনার নিষ্পত্তি একটি মিনি-ফোটোশপ থাকার মতো।
ডাউনলোড: শেয়ারএক্স
আপনি আকার, পাঠ্য, শস্য অঞ্চলগুলি, ইমোজি স্টিকারগুলিতে চড় মারতে এবং স্ক্রিনশটের ব্লার বা পিক্সেলেট মূল অঞ্চলগুলি যুক্ত করতে পারেন। একবার আপনি শেষ হয়ে গেলে, আপনি সরাসরি গুগল ড্রাইভ এবং ইমগুরের মতো বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আপনার সমাপ্ত সামগ্রী আপলোড করতে পারেন। আমার মনে আছে 2021 সালে প্রথমবারের মতো শেয়ারএক্স ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এটি আমার কর্মপ্রবাহকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে।