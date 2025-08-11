‘আমি সিংহ এবং খুব ন্যায্য’

পোলিয়ানা রোচা ভার্জিনিয়া ফনসেকার মা মার্গারেথ সেরোরোর সাথে বার্বের বিনিময় করার অভিযোগে ‘মাদার লিওন’ বলে দাবি করেছিলেন। আরও শিখুন!
পোলিয়ানা রোচা তিনি শেষ করেছেন বিতর্কে জড়িত হওয়া (আবারও) থেকে বিচ্ছেদ ভার্জিনিয়া ফনসেকা ই Zé felipeযে পাঁচ বছরের বিবাহের অবসান ঘটান – এবং তিনটি বাচ্চা। ফাদার্স ডে -এর জন্য তাঁর পুত্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে “বাবা একজন বাবা” লেখার পরে, মহিলা লিওনার্দো তিনি অস্বীকার করেছেন যে এটি প্রভাবশালী মায়ের জন্য একটি পিনপ্রিক।
পূর্বে মার্গারেথ সেররোও তার সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছিলেন তার মেয়েকে বাবার দিবসের জন্য অভিনন্দন জানাতে। ভার্জিনিয়ার অবাক করে দিয়ে মার্গারথ ব্যাখ্যা করেছিলেন, “মাও একজন বাবা।” এটির সাথে, অনেক নেটিজেনের জন্য, পোলিয়ানা রচিত বাক্যাংশটি ছিল মারিয়া অ্যালিসের অন্য দাদী, মারিয়া ফ্লোর এবং জোসে লিওনার্দোর সাথে বার্বসের পরিবর্তন।
পোলিয়ানা অবশ্য গ্যারান্টিযুক্ত নয়।
জেড ফিলিপের মা তার ছেলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে ‘শোক’ ব্যাখ্যা করেছেন
“ইন্টারনেট, আইন ছাড়াই জমি। জেড ফিলিপ এবং ভার্জিনিয়ার পৃথকীকরণের পরে, সবকিছু ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়েছিল“এটি রবিবার (১০) এর উত্সাহ শুরু করেছিল। পোলিয়ানা আরও বলেছিলেন:” লোকেরা দুটি পরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে চায়, এটি দুঃখজনক, “তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
তারপরে, জেড ফিলিপের মা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ব্রেকআপ সত্ত্বেও প্রত্যেকে বন্ধুদের অনুসরণ করে: “পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্কটি নির্মিত হয়েছিল তা শেষ হয়নি। আমাদের শ্রদ্ধা, জটিলতা, ভালবাসা, স্নেহ, স্বাগতম রয়েছে। আমি কীটি ঘুরিয়ে শেষ করতে চাই না এবং এটি শেষ করতে চাই না কারণ আমি মনে করি আমাদের নাতি -নাতনি তৈরির জন্য আমাদের একটি দুর্দান্ত সাদৃশ্য থাকা দরকার।”
এবং তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন: “যা কিছু বলতে হবে আমরা প্রাপ্তবয়স্ক, আমরা এসে কথা বলি। বিচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি আমাদের জন্য খুব ঘা ছিল। আমি তাদের চেয়েও বেশি মনে করি। আমি, মার্গা …
