আমি সিএমও হিসাবে চুষলাম। আমি কেন আমার ‘চিফ’ শিরোনাম ছেড়ে দিয়েছি তা এখানে।

আমি আমার বোন এবং তার স্বামীর সাথে 2018 সালে মিড-ডে স্কোয়ারগুলি কফিল করেছি। তারা আমাদের পণ্য তৈরি করত, যা প্রোটিন এবং ফাইবারের সাথে একটি চকোলেট বিকেলে নাস্তা। সুতরাং তারা সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হয়ে উঠেছে (তারা দুর্দান্ত অপারেটর)।
আমি সিএমওর ভূমিকা নিয়েছি কারণ এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং নামে “চিফ” ছিল, এবং সত্যই, আমি সামাজিক মিডিয়া এবং বিল্ডিং সম্প্রদায়ের সাথে সত্যই ভাল ছিলাম।
তবে আমাদের সংস্থা বাড়তে শুরু করার সাথে সাথে আমি ব্যর্থ হতে শুরু করি। কেন তা বোঝার জন্য, আমার নিজেকে কিছু বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার: আমার আসল মান কি? এবং আমি কীভাবে এটি ব্যবহার করার জন্য সর্বোত্তমভাবে রাখতে পারি? এই দিনগুলিতে, আমি অনেক বেশি সুখী এবং আরও কার্যকর – এবং আমি আর সিএমও নই। আমি মনে করি অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা নিজেদের এই একই কঠোর প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে এবং কঠোর পরিবর্তন করে উপকৃত হবেন।
এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা এখানে:
প্রথমদিকে, মিড-ডে স্কোয়ারগুলি কেবল আমাদের তিনটি কোফাউন্ডার ছিল। আমরা দ্রুত চলে এসেছি এবং মজা করেছি। তারপরে আমরা দ্রুত স্কেলিং এবং নিয়োগ শুরু করেছি এবং আমাকে নতুন দলের সদস্যদের পরিচালনা করতে হয়েছিল। আমি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে লড়াই করেছি। আমি আমার দলের কাছে আমার ধারণাগুলি স্পষ্ট করে বলতে পারি না, তাই পরিবর্তে, আমি কেবল নিজেরাই জিনিস কার্যকর করতে শুরু করি – কাউকে না বলে।
ফলস্বরূপ, আমার দল বিভ্রান্ত হয়েছিল। অন্যান্য বিভাগগুলি বিরক্ত হয়েছিল। আট মাসের মধ্যে, আমি ভাবলাম যে আমার এমনকি আর সংস্থার অংশ হওয়া উচিত কিনা।
তারপরে আমার কফাউন্ডাররা এবং আমি একটি সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছি:
আমরা আমাদের থেরাপিস্টের সাথে এ সম্পর্কে কথা বলব।
থেরাপিস্ট আমাদের পরিবার এবং পেশাদার সম্পর্ক রক্ষার জন্য একে অপরের প্রতি আমরা প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। আমরা প্রতি সপ্তাহে গ্রুপ থেরাপিতে গিয়েছিলাম এবং এটি আমাদের কঠোর সমস্যাগুলি নেভিগেট করতে এবং বড় ঝুঁকির মধ্য দিয়ে ভাবতে সহায়তা করে। তবে আমি সত্যিই সিএমও হিসাবে আমার সংগ্রামগুলি এনেছি না … সেই মুহুর্ত পর্যন্ত।
আমরা এটি একসাথে আলোচনা করার সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ভুল অবস্থানে আছি। আমি সিএমও হওয়ার অহংকারকে পছন্দ করতাম, তবে আমি ভূমিকার জন্য খারাপ ফিট ছিলাম। একটি সিএমওকে অনুপ্রাণিত করা, একটি দৃষ্টি তৈরি করা এবং এটি সম্পাদন করা দরকার। আমি তাতে ভাল ছিলাম না।
আমি যদি নিজের সাথে সৎ হয়ে থাকি তবে আমি তাও করিনি চাই সিএমও হতে। তবে ভূমিকা ছেড়ে দেওয়া ব্যর্থতার মতো অনুভূত হয়েছিল – তাই আমি এটি লড়াই করেছি। আমি নিজেকে আরও শক্ত করে ধাক্কা দিতে বলেছি। আমি এটি জোর করার চেষ্টা করেছি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি প্রচুর থেরাপি সেশন, শক্ত কথোপকথন এবং বাস্তব স্ব-প্রতিবিম্ব নিয়েছিল যে আমার পদত্যাগ করা দরকার।
তারপরে আমার কাছে আরও বড় প্রশ্ন ছিল: পরিবর্তে আমি কি করব? আমরা যখন থেরাপিতে ছিলাম, আমার কফাউন্ডাররা আমাকে একটি উত্তর দিয়েছিল: “আপনার পরাশক্তিটি সন্ধান করুন এবং এর চারপাশে একটি অবস্থান তৈরি করা যাক” “
তাই আমি অন্বেষণ শুরু। আমি বুবলি এবং চৌম্বকীয়, এবং সেখানেই আমি জ্বলছি। আমি সম্পর্ক এবং সংবেদনশীল সংযোগ তৈরি, শক্তি তৈরি এবং ছড়িয়ে পড়া, সাহসী হওয়া এবং শব্দ করা পছন্দ করি। সুতরাং 2019 সালে, আমরা আমার জন্য একটি নতুন শিরোনাম তৈরি করেছি: আমি “রেইন মেকার” হয়ে গেলাম।
এখন আমি আমার বেশিরভাগ সময় ভ্রমণ, নৈশভোজের জন্য লোকদের সাথে দেখা, ইভেন্টগুলিতে যাওয়া, নেটওয়ার্ক তৈরি করা, সম্মেলনে কথা বলা এবং পডকাস্ট এবং টিভিতে উপস্থিত হয়ে ব্যয় করি। ফলস্বরূপ, আমি সমস্ত ধরণের লোক – বিনিয়োগকারী, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা, নতুন নিয়োগকারী এবং মিডিয়া – সংস্থার কাছে নিয়ে এসেছি, প্রতিটি বিভাগকে মূল বাহ্যিক সম্পর্কের সাথে সজ্জিত করে যাতে তারা জিততে পারে। এটি আমাদের ছোট কন্ডো রান্নাঘরে দিনে 50 টি স্কোয়ার তৈরি করা থেকে শুরু করে আমরা যে কারখানায় তৈরি করেছি তাতে একদিনে ১৩০,০০০ এরও বেশি উত্পাদন করতে, তাদের মধ্যে ৫৫ মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি করে। আমাদের খুচরা বিক্রেতাদের এখন লক্ষ্য, পুরো খাবার এবং স্প্রাউট কৃষকদের বাজার অন্তর্ভুক্ত।
আমার কফাউন্ডাররা এবং আমি এখনও একসাথে থেরাপিতে যোগদান করি। দলের আরও কিছু সদস্য মামলা অনুসরণ করেছেন। এবং আমরা এখন সবাই বুঝতে পারি: নেতৃত্ব শিরোনাম সম্পর্কে নয়। এটি আপনাকে সত্যিকার অর্থে জীবিত করে তোলে এমন দিকে ঝুঁকতে এবং ঝুঁকতে সাহস সম্পর্কে।
