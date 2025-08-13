You are Here
“আমি সিক্যুয়ালে নিয়ে দুর্দান্ত নই, তবে সম্ভবত একদিন”

শেঠ রোজেন অভিনয় করেছেন আনারস এক্সপ্রেস ২০০৮ সালে, এবং সিনেমার ভক্তরা জিজ্ঞাসা করছেন যে চরিত্রগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য কোনও সিক্যুয়ালের পরিকল্পনা রয়েছে কিনা।

একটি উপস্থিতির সময় কি লাইভ হয় তা দেখুনহোস্ট অ্যান্ডি কোহেন একটি দর্শকের প্রশ্ন পড়ুন যা জিজ্ঞাসা করেছিল যে বাডি স্টোনার অ্যাকশন কমেডির একটি ফলো-আপ ফিল্ম একটি সম্ভাবনা ছিল কিনা

“হতে পারে,” রোজেন বলল। “আমরা সম্ভবত এটি স্ট্রিমিং বা কিছুতে বিক্রি করতে পারি।”

কোহেন যখন উল্লেখ করেছেন যে তিনি মনে করেন যে সিক্যুয়ালের জন্য “একটি বড় চাহিদা” আছে, তখন রোজেন যোগ করেছিলেন, “সেখানে থাকতে পারে। আপনি কখনই জানেন না। আমি জানি না। আমি সিক্যুয়াল নিয়ে দুর্দান্ত নই। আমার মন যেখানে যায় তা নয়, তবে সম্ভবত একদিন।”

রোজেন এর জন্য চিত্রনাট্য লিখেছিলেন আনারস এক্সপ্রেস ইভান গোল্ডবার্গের পাশাপাশি দ্য রাইটিং ডুও এবং জুড অ্যাপাটোর একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে, যিনি সিনেমাটিও প্রযোজনা করেছিলেন। ডেভিড গর্ডন গ্রিন ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন যা জেমস ফ্রাঙ্কো, গ্যারি কোল, রোজি পেরেজ এবং ড্যানি ম্যাকব্রাইডও অভিনয় করেছিলেন।

“আগাছা মুভি” এর বক্স অফিসের সাফল্যের পরে একটি সিক্যুয়াল পরিকল্পনা করা হয়েছিল তবে বাজেটের কারণে এটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

“আমরা একটি করার চেষ্টা করেছি,” রোজেন বলেছিলেন হাওয়ার্ড স্টার্ন শো ২০২০ সালে। “সনি হ্যাকের জন্য ধন্যবাদ, সনি যখন মুভিটি মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এটি তৈরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আপনি আসলে ইমেলটি খুঁজে পেতে পারেন It এটি এমন কিছু ছিল যা আমরা বেশ কয়েক বছর আগে খুব উন্মুক্ত ছিলাম, তবে সনি এতে আগ্রহী ছিল না।”

2013 সালে, সনি একটি জাল প্রকাশ করেছে আনারস এক্সপ্রেস 2 রোজেনের চলচ্চিত্র প্রচারের জন্য এপ্রিল ফুল দিবসের ট্রেলার এই শেষ

অভিনেতারা আর বন্ধু না থাকায় রোজেন এবং ফ্রাঙ্কো অভিনীত একটি চলচ্চিত্রের সিক্যুয়াল সম্ভবত করা খুব কঠিন হবে।

2018 সালে, একাধিক মহিলা ফ্রাঙ্কোকে অনুপযুক্ত যৌন আচরণের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। আরও অভিযোগ প্রকাশ্য হয়ে উঠবে, যার মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলেন, যেখানে অভিনেতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কৃতজ্ঞ ও শোষণমূলক যৌন পরিস্থিতিতে ভয় দেখানোর অভিযোগ করা হয়েছিল।

সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বিভিন্ন 2024 সালে, ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন যে তিনি এবং রোজেন আর বন্ধু ছিলেন না।

“না। আমি শেঠের সাথে কথা বলিনি। আমি শেঠকে ভালবাসি, আমাদের একসাথে 20 টি দুর্দান্ত বছর ছিল, তবে আমার ধারণা এটি শেষ হয়ে গেছে,” ফ্রাঙ্কো দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্যহ প্রকাশনা। “এবং চেষ্টা করার অভাবের জন্য নয়। আমি তাকে বলেছি যে সে আমার কাছে কতটা বোঝাতে চেয়েছিল।”

রোজেন প্রথমে তার বন্ধুকে সমর্থন করেছিলেন, তবে আরও অভিযোগ উঠে আসার সাথে সাথে তিনি নিজেকে ফ্রাঙ্কো থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। 2021 সালে, রোজেন বলেছিলেন সময়“আমি 2018 সালে সেই সাক্ষাত্কারের দিকেও ফিরে তাকাই যেখানে আমি মন্তব্য করি যে আমি জেমসের সাথে কাজ চালিয়ে যাব, এবং সত্যটি হ’ল আমার নেই এবং আমি এখনই পরিকল্পনা করি না।”

যদিও সেই সময় রোজেন ফ্রাঙ্কোর সাথে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল না, রোজেন বলেছিলেন যে “এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়” যে অভিযোগের মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব পরিবর্তিত হয়েছিল।

“আমি জানি না যে এই সাক্ষাত্কারের সময় আমি এখনই এটি সংজ্ঞায়িত করতে পারি কিনা। আমি এটি বলতে পারি, উম, আপনি জানেন, এটি আমাদের সম্পর্কের এবং আমাদের গতিশীল অনেক কিছু পরিবর্তন করেছে,” রোজেন ফ্রাঙ্কোর সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্পর্কে বলেছিলেন।

