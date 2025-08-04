‘আমি সিফো এমবুলকে পাইরেটসে যোগদানের আগে যা বলেছিলাম’ – চিফস কিংবদন্তি

প্রাক্তন কাইজার চিফস মিডফিল্ডার জাবু মাহলঙ্গু অরল্যান্ডো জলদস্যুদের সফল হওয়ার জন্য সিফো এমবুলকে পরামর্শ দিয়েছেন।
প্রাক্তন ম্যামেলোদি সানডাউনস মিডফিল্ডার গত মাসে একটি ফ্রি এজেন্ট হিসাবে বুকানিয়ার্সে যোগ দিয়েছিলেন। কালো এবং সাদা রঙে তার প্রথম খেলায়, ‘মাস্টার শেফ’ নামে পরিচিত খেলোয়াড়টি মুগ্ধ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ভক্তদের প্রিয় হয়ে উঠেছে।
মাহলঙ্গু, পূর্বে পুলে বলেছিলেন যে মাঠের মাঠের বিষয়গুলি তার কেরিয়ার স্থগিত করার পরে এমবুলের পাইরেটসে তার কেরিয়ার পুনরুদ্ধার করার সময় এসেছে।
“এই সমস্ত (পাইরেটস) খেলোয়াড়রা মানের খেলোয়াড় এবং তারা অরল্যান্ডো জলদস্যুদের কাছে মূল্য যোগ করতে যাচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন এসএবিসি স্পোর্ট। “তবে এমবিউল, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যা যাচ্ছিলেন তার কারণে, আমি মনে করি এখন তার নিজেকে পুনরুত্থিত করার সময় এসেছে।”
নতুন জলদস্যু তারকা সিফো এমবুলের সাথে তাঁর ফোন কলটিতে মহলঙ্গু
“আমি আসলে ফোনে তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম। আমি তার পদক্ষেপের আগে ফোনে সিফোর সাথে কথা বলেছিলাম। আমি জানতাম না যে তিনি জলদস্যুদের যাচ্ছেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলাম। আমি তাকে উত্সাহের কথা দিচ্ছিলাম কারণ লোকেরা তাকে ধাক্কা মারতে শুরু করেছিল। এবং আমি আমার খেলার ক্যারিয়ারের সেই পরিস্থিতিতে এসেছি।
মাহলঙ্গু উভয় প্রধান এবং জলদস্যুদের হয়ে খেলেছিলেন, এবং এমবুলের মতো, খেলার দিনগুলিতেও তার মাঠের ঘটনাও ছিল।
“আমি তাকে মোটেও বিচার করছিলাম না, লোকেরা যেভাবে তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মারছিল,” তিনি যোগ করেন।
“আমি সেখানে ছিলাম .. তাই আমি মনে করি জ্ঞানের এই কথাগুলি, আমি মনে করি।”
এমবুল প্রাক-মৌসুমের সময় অরল্যান্ডো পাইরেটসের সাথে চার সপ্তাহ কাটিয়েছেন এবং দলটি সর্বদা অনুসন্ধান করেছে এমন একটি ধাঁধা বলে মনে হয়।
এমবুল কি বুকানিয়ারদের উন্নতি করতে পারে?
