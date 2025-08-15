‘আমি সেখানে এখনও সেখানে কাঁদব’

সাবান অপেরা ভিলেন জিনিস! জানালার মাধ্যমে তার সৎ পুত্রকে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া একজন সৎ মায়ের একটি অডিও গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে ভাইরালাইজ হয়েছে
এম পসো আলেগ্রে (এমজি)7 বছর বয়সী মেয়েটির মা সন্তানের সৎ মায়ের কাছ থেকে অডিও গ্রহণের পরে অপরাধ এবং হুমকির মধ্যে থাকা মুহুর্তের ক্ষোভের মুহুর্তগুলি জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় লুসিয়ানা ডায়াসঅনন্য দৃশ্যের সাথে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রেরণ করা বার্তাগুলি এটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। “আমার মেঝে পড়েছিল। আমি রাস্তায় পড়ে গেলাম, আমি কাঁদতে শুরু করলাম, আমি মরিয়া হয়ে পড়েছিলাম। আমি কেবল আমার মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার কথা ভেবেছিলাম কারণ আমি তাকে এটি পেতে খুব ভয় পেয়েছিলাম, কারণ আমার মেয়ে তার বাড়ির কাছে একটি স্কুলে পড়াশোনা করছিল।”তিনি ড। কেসটি মার্চ মাসে ঘটেছিল, তবে এই মাসে তাদের মা দ্বারা অডিওগুলি প্রকাশ করেছিল।
সৎ মায়ের কাছে দায়ী রেকর্ডগুলিতে, হিসাবে চিহ্নিত গ্রাজিয়েল সিলভা বার্টেলিসন্তানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুমকি শুনতে পাওয়া সম্ভব। বিবৃতিগুলির মধ্যে তিনি বলেছেন: “সে বিরক্তিকর, অসহনীয়। আমি কী জানতে চাই?। অন্য মুহুর্তে, তিনি বলেছেন: “দেখুন, ঠিক আছে? অন্যথায়, ছোট মেয়েটি জানালা থেকে পড়েছিল (হেসে)। এবং আমি এখনও তার জেগে সেখানে কাঁদতে যাচ্ছি”। অন্য একটি অডিওতে তিনি যোগ করেছেন: “আমি হত্যা করেছি, আমি তোমার ছোট মেয়েটিকে হত্যা করেছি, তোমার ধন। কুরুচিপূর্ণ, জঘন্য, লুণ্ঠিত মেয়ে, ধর্ম!”। গ্রাজিলের প্রতিরক্ষা জানিয়েছে যে এটি গোপনীয়তার কারণে এটি মামলার বিষয়ে মন্তব্য করবে না।
❌ ট্রিগার সতর্কতা: সৎ মা পসো আলেগ্রে -তে 7 বছরের সৎ কন্যা -কে অপরাধ এবং মৃত্যুর হুমকির সাথে অডিও প্রেরণ করেন।
এটি জানালার মধ্য দিয়ে মেয়েটিকে খেলবে
এবং তারপরে তার জেগে কাঁদুন … pic.twitter.com/jcavziixsm
– ফোকালাইজ 🦭🚗 (@focalizeofc) আগস্ট 14, 2025
লুসিয়ানার মতে, কথোপকথনটি মেয়েটির আচরণের সমালোচনা করে শুরু হত। “তিনি আমাকে লেখা একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমার মেয়ে সম্পর্কে কিছু কথা বলতে যাচ্ছেন, তবে এটি ভুল হওয়ার কথা ছিল না।”তিনি ড। সৎ মা দাবি করতেন যে শিশুটিকে নষ্ট হয়ে গেছে, অতিরিক্তভাবে তার বাবা এবং তন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যা “পরিস্থিতি অসহনীয় করে তুলবে।” অসফল মেয়েটির বাবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার পরে, লুসিয়ানা জবাব দিয়েছিল: “আমার মেয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি কেবল আমাকে এবং তার বাবার সাথে খাপ খায় যে সে তার কিছুই ছিল না”। এর অল্প সময়ের পরে, অডিওগুলি অপরাধ এবং হুমকি দিয়ে শুরু হয়েছিল।
এক বন্ধু দ্বারা পরিচালিত, লুসিয়ানা বার্তাগুলি রেকর্ড করেছে এবং নতুন অডিও শুনে পুলিশকে সন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়েছিল, বাবাকে সৎ মায়ের কাছে নিয়ে যেতে নিষেধ করে। দ্য সিভিল পুলিশ তিনি বলেছিলেন যে জড়িতরা তাদের শোনা যাচ্ছে এবং অন্যান্য উপাদানগুলির সাথে অডিওগুলি বিশ্লেষণের অধীনে রয়েছে। মামলাটি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পুনরায় দেখা দেয় এবং কাউন্সিলম্যানের মতো বিক্ষোভ তৈরি করে আনা ক্যারোলিনা অলিভিরাইসাবেলা নারদোনির মা। তিনি বলেছিলেন: “আপনি একজন মায়ের কাছে এ জাতীয় অডিওটি প্রেরণ করেন এবং এই কর্তৃপক্ষ রয়েছে যারা এই অডিওতে বিশ্বাস করেন না এবং এটি এই শিশুটিকে এই ব্যক্তির সাথে অ্যাক্সেস চালিয়ে যেতে দেয় তাদের পরিসংখ্যান হয়ে উঠতে বলে।”।