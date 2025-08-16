আমি স্যামসুংয়ের রাগড গ্যালাক্সি ট্যাবলেটটি একটি হাইকিং ট্রিপে নিয়ে এসেছি এবং এটি সমস্ত কিছু ঘিরে রেখেছে

স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- স্যামসুং গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো 128 জিবি সংস্করণের জন্য 5 659 থেকে শুরু করে 5 জি মডেলগুলি $ 769 থেকে শুরু হয়।
- এটি আট বছরের জন্য অপসারণযোগ্য দ্বৈত ব্যাটারি এবং সফ্টওয়্যার আপডেট সহ একটি ব্যতিক্রমী রাগযুক্ত ট্যাবলেট।
- র্যাম 6 জিবিতে কিছুটা সীমাবদ্ধ, এবং অন্তর্ভুক্ত এস পেন ওয়্যারলেস ব্লুটুথ ফাংশনগুলিকে সমর্থন করে না।
কয়েক মাস আগে আমি আমার গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা থেকে সিমটি পপ করেছিলাম এবং রাগযুক্ত গ্যালাক্সি এক্সকভার 7 এর সাথে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি। সেই টেকসই ফোনের সাথে যেতে, স্যামসুং সবে প্রকাশ করেছে গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো ট্যাবলেটএবং আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এটি দিয়ে হাইকিং, কায়াকিং এবং অন্বেষণ করছি।
ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো স্টেরিও স্পিকার সহ নিয়মিত ব্যবহারকারীদের দ্বারা অনুরোধ করা কয়েকটি ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ 4 প্রো-তে উন্নতি করে, একটি আপডেটেড কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 7 এস জেনার 3 প্রসেসরের সাথে প্রসারিত র্যাম এবং দ্বৈত হট-অদলবদ ক্ষমতা সহ ব্যাটারি ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।
ট্রেড অফ হিসাবে, রিয়ার ক্যামেরা রেজোলিউশনটি 13 এমপি থেকে 12 এমপি এ হ্রাস পেয়েছে, তবে এটি এখনও ক্ষেত্রের বাইরে থাকাকালীন নথি এবং চিত্রগুলি ক্যাপচারে পুরোপুরি সক্ষম।
দুটি ব্যবহারকারী-প্রতিস্থাপনযোগ্য কোষে থাকা 10,100 এমএএইচ ব্যাটারি ক্ষমতা সহ, গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো এর ভূমিকা অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশন করার জন্য নির্মিত হয়েছে। এমনকি আপনি ডিভাইসে একটি ব্যাটারি রেখে যেতে পারেন এবং আপনি অন্যটিকে অদলবদল করার সময় এটি চালিয়ে যেতে পারেন। আপনার যদি অন্য কোনও চার্জড ব্যাটারি না থাকে তবে ট্যাবলেটটি কোনও পাওয়ার উত্সের সাথে সংযুক্ত থাকলে নো-ব্যাটারি মোডে কাজ করবে, যা ক্ষেত্রের মধ্যে যানবাহন ব্যবহারের জন্য দুর্দান্ত সমাধান।
মাঠে ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো পরীক্ষা করার জন্য, আমি এটি ওয়াশিংটন রাজ্যের একটি উচ্চ পর্বত হ্রদে একটি ফিশিং ট্রিপে নিয়েছি। দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আর লেকের দিকে আর কোনও পথ ছিল না, তাই আমি অত্যন্ত খাড়া ভূখণ্ডের নীচে ওভারগ্রাউন বনের মধ্য দিয়ে চলাচল করেছিলাম।
আমি ট্যাবলেটের রাগান্বিত স্থায়িত্ব পরীক্ষা করার ইচ্ছা করি নি কারণ এই ধরণের চরম পরীক্ষাগুলি loan ণদাতাদের সাথে অনুমোদিত নয়, তবে আমার ট্রেকের সময় উপস্থিত অবস্থার ফলে কিছু কঠোর পতন, জল নিমজ্জন এবং ট্যাবলেটের বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র পরীক্ষা করা হয়েছিল। এটি আনস্যাথডে বেঁচে ছিল এবং এটি ব্যবহার করার জন্য একটি আনন্দ ছিল।
একজন পেশাদার নৌ আর্কিটেক্ট হিসাবে, আমি জাহাজগুলি জরিপ করি এবং শিপইয়ার্ডগুলিতে কাজ করি, বৈদ্যুতিন অঙ্কনগুলি আমাকে গাইড করে। রাগড ট্যাব অ্যাক্টিভ ডিভাইসগুলি ফ্লোরিডা এবং ওয়াশিংটনের শিপইয়ার্ডগুলিতে অতীতে আমার দল এবং আমার পক্ষে ভাল কাজ করেছে।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় স্পাইক এস কলমটি চারপাশে নেভিগেট করার জন্য এবং অঙ্কনগুলি চিহ্নিত করার জন্য নির্দোষভাবে কাজ করেছে। আমি বিশেষত সুরক্ষামূলক ক্ষেত্রে সুরক্ষিত স্টোরেজ সিলোর প্রশংসা করি। এস পেনের বৃহত্তর ব্যাস গ্লাভস চালু করে ব্যবহার করা সহজ করে তোলে এবং প্রদর্শনটি গ্লোভ মোডে ম্যানিপুলেট করা যায়।
ট্যাবলেটের নীচে তিনটি শারীরিক বোতাম, ল্যান্ডস্কেপ ওরিয়েন্টেশনে, ব্যবহারকারী ইন্টারফেসটি আনলক করা এবং নেভিগেট করা সহজ করে তোলে। উপরে একটি চুন সবুজ বোতাম, সক্রিয় বোতাম হিসাবে চিহ্নিত, প্রেস এবং প্রেস/হোল্ড অ্যাকশনগুলির জন্য ক্রিয়াগুলির সাথে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
এছাড়াও, ভলিউম বোতামগুলির উপরের পাশের বোতামটি ডাবল-প্রেস এবং লং-প্রেস ক্রিয়াকলাপ সহ সেট আপ করা যেতে পারে, সুতরাং শারীরিক বোতাম ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আপনার প্রিয় অ্যাপ্লিকেশন এবং ইউটিলিটিগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য প্রচুর বিকল্প রয়েছে, কারণ ক্ষেত্রে যে কেউ ক্ষেত্রটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
আমি অ্যামোলেড ফোন এবং ঘড়ির সাথে অভ্যস্ত হিসাবে প্রদর্শনটি ততটা প্রাণবন্ত নয়, তবে আমি যেখানে ট্যাবলেটটি ব্যবহার করছিলাম সেখানে বাইরের অবস্থার জন্য এটি ভাল কাজ করেছে। দূরবর্তী প্রান্তরে নেভিগেট করার সময় আমাকে চালিত রাখার জন্য দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আপনি যদি মাঠের কাজের জন্য একটি রাগযুক্ত ট্যাবলেট খুঁজছেন তবে স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো অবশ্যই বিবেচনা করার জন্য একটি ট্যাবলেট।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আপনি যদি অফিসের বাইরে বা এমন পরিস্থিতিতে যেখানে এটি উপাদানগুলির শিকার হবে এমন পরিস্থিতিতে কোনও ট্যাবলেট খুঁজছেন তবে আপনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৈরি একটি রাগযুক্ত ট্যাবলেট বিবেচনা করা উচিত। দ্য স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাক্টিভ 5 প্রো খুব দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ, ট্যাবলেটটি নেভিগেট করার জন্য বেশ কয়েকটি শারীরিক বোতাম এবং আট বছরের আপডেটগুলির সাথে কয়েক বছর ধরে পারফর্ম করার জন্য নির্মিত। এটি যথাযথভাবে দামের এবং রুক্ষ শর্তগুলি পরিচালনা করার জন্য নির্মিত।