“আমি ২০১৫ সালের পোল বন্ধ করতে পারতাম, কার্ড পাঠক আমাকে, আমার স্ত্রী, দক্ষিণে অন্যরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবে স্বীকৃতি ছাড়াই ভোটদান উত্তরে চলে গেছে”

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গুডলাক জোনাথন প্রকাশ করেছেন যে স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) কার্ড রিডার সিস্টেমের সাথে বারবার ব্যর্থতার পরে তিনি ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করতে পারতেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার একটি সাক্ষাত্কারের সময় প্রকাশ করেছিলেন, নির্বাচনের সময় উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশকে স্মরণ করে।
বিজ্ঞাপন
জোনাথন বলেছিলেন যে কার্ড পাঠক তাকে, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর মা তাদের পোলিং ইউনিটে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“২০১৫ সালে, আইএনইসি কার্ড পাঠক দক্ষিণে অনেক ভোটারকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আমাকে এবং আমার স্ত্রী সহ হতাশার কারণ।
“এদিকে উত্তরে, নির্দেশাবলী প্রত্যেককে স্বীকৃতি ছাড়াই ভোট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে So
আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/08/edo-by- নির্বাচন-আইএনসি-ডেস্প্যাচস-সংবেদনশীল-materials-to-seven-lgs.html
“আমি নির্বাচন বন্ধ করতে পারতাম,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি পরিস্থিতিটিকে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, উত্তর-দক্ষিণ এবং খ্রিস্টান-মুসলিম বিভাজনকে লক্ষ্য করে।
জোনাথন যোগ করেছেন যে একটি অভ্যুত্থানের প্রতিদিনের গুজব ছিল এবং তার জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল।
“যদি কেউ আমাকে হত্যা করতে চায় তবে আপনি আমাকে স্টেট হাউসে হত্যা করা ভাল তাই নাইজেরিয়ানরা জানতে পারে যে তারা আমাকে সেখানে হত্যা করেছিল। আমি কোনও অপরাধ করি নি,” তিনি বলেছিলেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি সুরক্ষার জন্য কোনও গেস্ট হাউসে থাকতে অস্বীকার করেছিলেন।
জোনাথন ব্যাখ্যা করেছিলেন, “যদি আমি গিয়ে কোনও গেস্ট হাউসে থাকব এবং আমি যেখানেই যাচ্ছি, তবে সুরক্ষার লোকেরা জানতে পারে এবং লোকেরা যদি আমাকে সেখানে হত্যা করে তবে তারা এখন বলবে যে ভারতীয় মেয়েরা আমাকে হত্যা করার জন্য আপেল নিয়ে এসেছিল এবং আমি এই ধরণের গল্প চাই না,” জোনাথন ব্যাখ্যা করেছিলেন।
অগ্নিপরীক্ষার প্রতিফলন করে তিনি নির্বাচনের সময় বিভক্ত জাতি পরিচালনার চ্যালেঞ্জগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন।
জোনাথন উল্লেখ করেছিলেন, “নাইজেরিয়ার পক্ষে এটি একটি কঠিন সময় ছিল, পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সুরক্ষার হুমকির সাথে।”