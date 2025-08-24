আমি 19 বছর বয়সে মারাত্মক লিভার ডিজিজ ধরা পড়েছিলাম। পাঁচ বছর আগে একটি সতর্কতা চিহ্ন ছিল … তবে এখন আমার ত্বক সংক্রমণ থেকে চুলকায়

কোর্টনি কিড মাত্র ১৯ বছর বয়সে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নতুন লিভার না পেলে শেষ পর্যন্ত মারা যাবেন।
নিউইয়র্ক কিশোরকে পাঁচ বছর আগে ক্রোনস রোগে ধরা পড়েছিল, যা পাচনতন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে।
রুটিন ব্লাড ওয়ার্কের এক দফায় চিকিত্সকরা লক্ষ্য করেছেন যে কিডে লিভারের এনজাইমগুলি উন্নত করেছেন, প্রোটিনগুলি যা রক্তের বাইরে টক্সিন ফিল্টার করতে পিত্তের মতো পদার্থ উত্পাদন করতে সহায়তা করে।
এমআরআই স্ক্যানের পরে, চিকিত্সকরা কিডকে প্রাথমিক স্ক্লেরোসিং কোলঙ্গাইটিস (পিএসসি) দিয়ে সনাক্ত করেছিলেন, এটি একটি প্রগতিশীল যকৃতের রোগ যা পিত্ত নালীগুলির অভ্যন্তরে দাগ তৈরি করে, যা তাদের সংকীর্ণ করে তোলে।
পিত্ত তারপরে লিভারে তৈরি করে এবং প্রগতিশীল ক্ষতি এবং শেষ লিভারের ব্যর্থতার কারণ হয়।
কিড, এখন 38, ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন: ‘আমি তখনও বিছানায় ছিলাম, এবং ডাক্তার এসে আমার বিছানায় বসে আমার হাতটি নিয়ে গেলেন। এবং এটি কখনও দুর্দান্ত চিহ্ন নয়।
‘এবং আমি কেবল তার কথা মনে করি, “আমি আপনাকে এটি গুগল করতে চাই না, তবে আপনার কাছে পিএসসি নামে কিছু আছে”‘ ‘
লং আইল্যান্ডের স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল সমাজকর্মী এবং অধ্যাপক কিড শেষ পর্যন্ত শর্তটি গবেষণা করার আগে এবং অনিবার্য বাস্তবতার সাথে সম্মতি দেওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য তার পরামর্শ অনুসরণ করেছিলেন: একদিন তার লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন হবে।
কোর্টনি কিড, একজন 38 বছর বয়সী ক্লিনিকাল সমাজকর্মী এবং অধ্যাপক, প্রায় দুই দশক আগে প্রাথমিক স্ক্লেরোসিং কোলঙ্গাইটিস ধরা পড়েছিলেন। এখন তার একটি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট দরকার
তিনি বলেছিলেন: ‘এটি ভয়াবহ ছিল, তবে আমার খুব বেশি পছন্দ ছিল না। এটির জন্য কোনও আসল ওষুধ নেই। এটির জন্য কোনও চিকিত্সা নেই।
‘এবং তাই আমি এক ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনি যখন ভাল বোধ করেন তখন জিনিসগুলি করতে হবে, কারণ এর সাথে কী ঘটবে তা আমার কোনও ধারণা নেই’ ‘
প্রায় 100 মিলিয়ন আমেরিকানদের লিভার ডিজিজের কিছু রূপ রয়েছে এবং বেশিরভাগই এটি জানেন না।
ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, সর্বাধিক সাধারণ ধরণের, প্রায়শই নিঃশব্দে বিকাশ ঘটে, যার ফলে খুব কম বা কোনও লক্ষণ থাকে না।
তবে সময়ের সাথে সাথে লিভারটি ধীরে ধীরে ফুলে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত দাগযুক্ত হয়ে যায়, এটি সিরোসিস নামক একটি অবস্থা।
সিরোসিসটি অপরিবর্তনীয়, যার অর্থ একমাত্র চিকিত্সা হয় আংশিক বা পূর্ণ লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট।
প্রাথমিক স্ক্লেরোসিং কোলঙ্গাইটিস কী কারণে ঠিক তা স্পষ্ট নয়, তবে এটি ধারণা করা হয় যে টক্সিন বা সংক্রমণের প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া, পাশাপাশি প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগের মতো শর্তগুলি ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
10 পিএসসি রোগীর মধ্যে প্রায় নয় জন ক্রোহন রোগ বা আলসারেটিভ কোলাইটিসও রয়েছে, এটি একটি প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ যা কোলনের সর্বনিম্ন অংশগুলিকে প্রভাবিত করে।
কিড এখন 9,000 আমেরিকানদের মধ্যে একজন যকৃতের প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন। এটি কিডনির পিছনে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক চাওয়া অঙ্গ তৈরি করে।
বেশিরভাগ অঙ্গ মৃত দাতাদের কাছ থেকে আসে, লিভার রোগে আক্রান্ত আরও বেশি রোগী জীবিত দাতাদের সন্ধান করছেন।
জীবিত দাতারা তাদের লিভারের 70 শতাংশ পর্যন্ত প্রাপকের কাছে সরবরাহ করে। অন্যান্য ট্রান্সপ্ল্যান্টেড অঙ্গগুলির মতো নয়, লিভার পুনরায় জেনারেট করে। প্রকৃতপক্ষে, দাতা এবং প্রাপক উভয় জীবদ্দশায় তাদের পূর্ণ আকার এবং সক্ষমতা ফিরে পেতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।
‘লিভার একটি অবিশ্বাস্য অঙ্গ,’ কিড বলেছিলেন। ‘অনেক লোক বুঝতে পারে না যে আপনি আপনার লিভারের কিছু অংশ দান করতে পারেন এবং তাদের জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন ছাড়াই পুরোপুরি ভাল থাকতে পারেন’ ‘
বেশিরভাগ জীবিত লিভার দাতাগুলি ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধব, তবে কিডের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের প্রত্যেকেই কোনও মিল হয়নি।
জীবিত দাতাদের প্রাপক হিসাবে একই রক্তের ধরণের হওয়া বা হে নেতিবাচক, সর্বজনীন দাতা রক্তের ধরণের হওয়া দরকার। তাদের যেকোন ধরণের লিভারের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, 50 বছরের কম বয়সী এবং তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা থাকতে হবে।
ডান থেকে দ্বিতীয় চিত্রিত কিড একবার বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন এবং বিদেশে থাকতেন। তার অবস্থা এখন অগ্রসর হয়েছে এবং তাকে স্টেটসাইডে থাকতে বাধ্য করেছে
কিডকে তার পরিবারের সাথে উপরে চিত্রিত করা হয়েছে। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে এখনও তাকে অনুদানের জন্য কোনও ম্যাচ হয়নি
কিড তার নির্ণয়ের পরে প্রায় এক দশক ধরে ‘মোটামুটি অসম্পূর্ণ’ কাটিয়েছিলেন, তাকে নিউইয়র্কের দেশে ফিরে যাওয়ার আগে তিন বছর স্কটল্যান্ডে বসবাসকারী 12 টি দেশে ভ্রমণ করতে দিয়েছিলেন।
এটি কারণ পিএসসি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং সাধারণত ক্লান্তি, হলুদ চোখ, চুলকানি এবং পেটে ব্যথার মতো লক্ষণগুলির আগে রুটিন রক্ত পরীক্ষা বা এক্স-রে এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।
পরবর্তী পর্যায়ে, এটি জ্বর, শীতল, রাতের ঘাম, ওজন হ্রাস এবং একটি বর্ধিত লিভার এবং প্লীহা সৃষ্টি করতে পারে।
কিড এই ওয়েবসাইটটিকে বলেছিলেন: ‘আমার একমাত্র লক্ষণটি ছিল আমার ল্যাবের কাজটি আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, লিভার এনজাইমগুলি আরও খারাপ হচ্ছে।’
অবশেষে যখন তিনি তার 20 এর দশকের শেষের দিকে সামান্য লক্ষণগুলি বিকাশ করেছিলেন, তখন তারা যাকে বলে ‘চুলকানি’ দিয়ে শুরু করেছিলেন।
লিভার সাধারণত পিত্ত অ্যাসিডগুলি প্রক্রিয়াজাত করে এবং মলত্যাগ করে, তবে এটি ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে এই অ্যাসিডগুলি রক্ত প্রবাহ এবং ত্বকে তৈরি হয়, যা একটি অসহনীয় চুলকানি সৃষ্টি করে।
কিড বলেছিলেন: ‘আমি জানতাম যে এই মুহুর্তে আমি লক্ষণ থেকে মুক্ত লক্ষণের চিহ্নটি পেরিয়েছিলাম।’
তার 30 এর দশকে তার অবস্থার অবনতি ঘটে, তাকে ভ্রমণে কাটাতে বাধ্য করে এবং একটি নতুন আংশিক লিভারের জন্য ট্রান্সপ্ল্যান্ট তালিকায় রাখতে হবে।
নতুন লিভারের জন্য একজন রোগীর প্রয়োজনীয়তা শেষ পর্যায়ে লিভার ডিজিজ (এমইএলডি) স্কোরের জন্য একটি মডেল দ্বারা পরিমাপ করা হয়, যা ছয় থেকে 40 অবধি। একটি উচ্চতর স্কোর তিন মাসের মধ্যে মৃত্যুর বৃহত্তর ঝুঁকি বা লিভারের জন্য আরও জরুরি প্রয়োজনের ইঙ্গিত দেয়।
উচ্চ এমইএলডি স্কোরযুক্ত রোগীদের একজন মৃত দাতার কাছ থেকে পুরো লিভার পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যার অর্থ কিডের মতো রোগীদের জীবিত দাতাদের উপর নির্ভর করতে হয়। কিডের মেল্ড স্কোর প্রায় 10 থেকে 12।
তিনি এই ওয়েবসাইটটিকে বলেছিলেন: ‘আমার মেল্ড স্কোরটি ভাগ্যক্রমে এবং তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে, খুব কম ছিল, তাই আমার কোনও মৃত দাতার কল আসার কোনও আশা নেই I
‘সুতরাং সত্যই অসুস্থ না হয়ে আমার একমাত্র কার্যকর বিকল্প হ’ল জীবিত দাতা’ ‘
তবে পরবর্তী পর্যায়ে, পিএসসির মতো শর্তগুলি দ্রুত অগ্রসর হতে পারে যখন কিড একজন দাতার জন্য অপেক্ষা করে, তার মেল্ড স্কোরের চেয়ে নতুন লিভার পাওয়ার জন্য তাকে কম সময় রেখে।
কিড বলেছিলেন যদি সে প্রতিস্থাপন পায় তবে সে তার মাকে (কিডের সাথে এখানে চিত্রিত) আয়ারল্যান্ডে নিয়ে যাবে
কিড যেমন প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন, তার চিকিত্সার পরিকল্পনা ‘যতটা সম্ভব হাসপাতালের বাইরে থাকার চেষ্টা করা।’
‘আমি এতে বেশ মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছি,’ তিনি যোগ করেছেন। ‘আমি এই গ্রীষ্মে দু’বার নিজেকে দু’বার সেখানে নামিয়েছি।’
পিএসসি পোর্টাল শিরাতে চাপ দিতে পারে, একটি রক্তনালী যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় এবং লিভারে প্লীহা থেকে রক্ত বহন করে। এর ফলে খাদ্যনালী এবং পেটে রক্তনালীগুলি প্রসারিত হয় এবং ফেটে যাওয়া এবং রক্তপাতের ঝুঁকিতে পরিণত হয়, যার জন্য জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন।
লিভার ডিজিজ কিডের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও দুর্বল করেছে, বছরে বেশ কয়েকবার সংক্রমণে তাকে হাসপাতালে অবতরণ করেছে।
তা সত্ত্বেও, তিনি তার ব্যক্তিগত থেরাপি অনুশীলন বজায় রেখেছেন, যদিও তাকে কম স্বাধীনতা মোকাবেলা করতে হয়েছিল।
তিনি এই ওয়েবসাইটটিকে বলেছিলেন: ‘আমি যথাসম্ভব যথাসম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। আমার পছন্দসই জিনিস আমাকে অনেক থামাতে হয়েছিল। আমি একজন বিশাল ভ্রমণকারী হতাম। আমি কেবল টুপি ফেলে এবং সপ্তাহান্তে ইউরোপে যাব এবং আমার বন্ধুদের দেখতে চাই।
‘আমি পিছনে পিছনে উড়ে যেতাম, আমি বন্ধুদের দেখতে যেতাম, আমি ভ্রমণ করতাম। আমি অনেক কিছু করতাম, এমনকি পরিকল্পনা তৈরি করতাম, শো দেখে। আমি যদি পারি তবে এটি এখন সর্বদা ধরণের নক্ষত্রের সাথে থাকে। সুতরাং আমি আরও অনেক বেশি হোমবাউন্ড, নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক ”
কিডের দাতার মধ্যে হয় টাইপ এ বা ও রক্ত থাকা উচিত এবং লং আইল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক, শল্যচিকিত্সার জন্য অঞ্চলটি সনাক্ত করতে সক্ষম হতে হবে।
অস্ত্রোপচারের আগে পরীক্ষা করা দূরবর্তীভাবে করা যেতে পারে এবং কিডের বীমা দাতার চিকিত্সার জন্য সমস্ত ব্যয়কে কভার করে।
যারা পরীক্ষা করতে আগ্রহী তারা দেখতে পারেন কিডের ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য।
যদি কিড তার জন্য কোনও দাতা প্রস্তুত রয়েছে বলে কল পেয়ে থাকেন তবে তিনি আবার বিমানটিতে হ্যাপিং এবং ইউরোপের চারপাশে জেটসেট করার অপেক্ষায় রয়েছেন। নতুন লিভারের সাথে তার প্রথম ভ্রমণের জন্য, তিনি তার মাকে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
তিনি অন্য রোগীদের আরও দ্রুত দাতার সাথে মেলে সহায়তা করার জন্য একটি জাতীয় লিভার অনুদান রেজিস্ট্রি শুরু করার আশাবাদী।
কিড এই ওয়েবসাইটটিকে বলেছিলেন: ‘আমি সত্যিই আমার জীবনে ফিরে যেতে চাই।’