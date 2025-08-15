আমি 2025 সালে সেরা স্যামসাং গ্যালাক্সি এবং আইফোন মডেলটির তুলনা করেছি: বিজয়ী এতটা সুস্পষ্ট নয়

জেডডনেটের সেরা ফোনগুলির তালিকার মাধ্যমে একটি দ্রুত স্ক্যান এবং দুটি নাম সাধারণত তালিকায় শীর্ষে রয়েছে – স্যামসাং এবং অ্যাপল। গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এবং আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স শীর্ষ দুটি স্পট নেয় বলে আমাদের সাম্প্রতিকতম বাছাইগুলির সাথে এটি কোনও ব্যতিক্রম নয়। এই তালিকাটি সম্ভবত শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে, যদিও অ্যাপল আশা করা হচ্ছে যে কোনও উত্তরসূরি উন্মোচন করবে যা আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স।
16 প্রো ম্যাক্স এবং এস 25 আল্ট্রা উভয়ই এখন পর্যন্ত তাদের ব্র্যান্ডের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ফোন, প্রতিটি হ্যান্ডসেটটি প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ-প্রান্তের চশমা সহ প্যাক করা এবং উভয়ই তাদের লাইনআপগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এগুলি এআই এর পুরো অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি পছন্দ করে বা না করে।
আপনি যদি ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সাথে লক হয়ে থাকেন তবে এখানে পছন্দটি সহজ। তবে আপনি যদি বেড়াতে থাকেন বা আপনি স্যুইচিং পক্ষগুলি বিবেচনা করছেন তবে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। ভাগ্যক্রমে, এই দুটি ডিভাইসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে যা আপনি পছন্দ করতে পারেন। আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।
স্পেসিফিকেশন
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা
আইফোন 16 প্রো সর্বোচ্চ
প্রদর্শন
6.9 “কিউএইচডি এমোলেড 120Hz, 2600 নিটস পিক
6.8 ইঞ্চি 120Hz, 2000 নিটস শিখর সহ এমোলেড
ওজন
218 গ্রাম
227 গ্রাম
প্রসেসর
স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট
A18 জন্য
|মাত্রা
|77.6 x 162.8 x 8.2 মিমি
|77.6 x 163 x 8.25
|র্যাম/স্টোরেজ
|256 জিবি, 512 জিবি, 1 টিবি সহ 12 জিবি
|256 জিবি, 512 জিবি, 1 টিবি সহ 8 জিবি
|ব্যাটারি
|5000 এমএএইচ
|4685 মাহ
|ক্যামেরা
|200 এমপি ওয়াইড / 50 এমপি টেলিফোটো (5x) / 10 এমপি টেলিফোটো (3x) / 50 এমপি আল্ট্রাওয়াইড / 12 এমপি ফ্রন্ট
|48 এমপি ফিউশন / 48 এমপি আল্ট্রা ওয়াইড / 12 এমপি টেলিফোটো (5x) / 12 এমপি ফ্রন্ট
|দাম
|$ 1,299
|$ 1,199
আপনার স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা কিনতে হবে যদি …
1। আপনি আরও ভাল (আরও বহুমুখী) ক্যামেরা সিস্টেম চান
স্যামসুং নিয়মিত আমাদের সেরা ফোন ক্যামেরার তালিকায় শীর্ষে থাকে এবং এস 25 আল্ট্রা আলাদা নয়। এটি এস 24 আল্ট্রা এর 200 এমপি প্রধান সেন্সরটি ফিরিয়ে এনেছে, এমন একটি লেন্স যা কেবল আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের 48 এমপি লেন্স (বিশেষত জুমে) সহজেই শীর্ষে রাখে না তবে গত বছর সম্ভবত সেরা ফোন ক্যামেরা লেন্স হিসাবে নেমে গেছে। অন্যান্য লেন্সগুলি বেশিরভাগ তুলনামূলক, তবে স্যামসুং একটি সম্পূর্ণ অতিরিক্ত লেন্স যুক্ত করে এটি আরও একটি প্রান্ত দেয়।
আপনি যদি কোনও ফটো উত্সাহী হন তবে এস 25 আল্ট্রা আরও বেশি ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমতি দেয় যা একটি ডিএসএলআরের কাছে যায় যখন অ্যাপল ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যে মনোনিবেশ করে (বিশেষত সর্বশেষতম আইওএস 26 আপডেটের সাথে), এবং বৃহত্তর সেন্সরগুলি কম আলোতে আরও ভাল ফটো বোঝায়। এছাড়াও, গ্যালাক্সিতে জেনারেটরি এডিটের মতো আরও এআই-চালিত বর্ধন রয়েছে। 16 প্রো ম্যাক্সের ক্যামেরাটি কোনওভাবেই খারাপ নয়, এবং আপনি প্রচুর দুর্দান্ত ছবি পেতে সক্ষম হবেন, তবে ক্যামেরাটি যদি মূল আবেদন এবং আপনি করতে হবে সেরা আছে, আপনি এস 25 আল্ট্রা চয়ন করতে চাইবেন।
2। আপনি একটি স্লিকার, হালকা ফোন চান
এটি ভুলে যাওয়া সহজ যে আপনার ফোনটি এমন কিছু যা আপনি নিজের হাতে নিয়ে যাচ্ছেন অনেক। আপনি যদি চান যে আপনার ফোনটি কিছুটা কম হাফট করে তবে আপনি এস 25 আল্ট্রা চান। এই দুটি ডিভাইসের মাত্রা একে অপরের খুব কাছাকাছি এবং উভয়ই সাধারণভাবে ফোনের ভারী এবং বড় দিকে থাকে তবে এস 25 আল্ট্রা কিছুটা পাতলা, আরও সংকীর্ণ এবং কিছুটা হালকা।
16 প্রো একটি ভারী ফোন, এস 25 আল্ট্রা 218 এর তুলনায় 227 গ্রামে আসছে That এটি পিক্সেল 9 প্রো এক্সএল এর চেয়েও ভারী।
3। আপনি সবাই এআই এ রয়েছেন
অ্যাপল বুদ্ধি কিছু বড় প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে তবে কিছু সেরা বৈশিষ্ট্য এখনও উপলভ্য নয়। গ্যালাক্সি এআইয়ের ইতিমধ্যে মোটামুটি শক্তিশালী অফার ছিল তবে সাম্প্রতিক আনপ্যাকড ইভেন্টগুলি টেবিলে আরও বেশি কিছু রেখেছে। বেশ কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য গ্যালাক্সি এআই এবং একটি ইউআই 8 এ আসছে এবং সেগুলি স্যামসাংয়ের সর্বশেষতম হ্যান্ডসেটগুলিতে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হবে।
ব্যক্তিগত ডেটা ইঞ্জিনটি একটি হাইলাইট, মূলত একটি এলএলএম যা আপনি আপনার ফোনটি ব্যবহার করার সাথে সাথে শিখেন এবং সহকারী হিসাবে কাজ করেন যা আপনার প্রয়োজনের প্রত্যাশা করে। মাল্টি-অ্যাপ্লিকেশন কমান্ডগুলিও পথে রয়েছে, যার অর্থ আপনি “নিকটবর্তী নিরামিষ, পোষা-বান্ধব রেস্তোঁরাগুলি সন্ধান করুন এবং এগুলি অ্যালিসনে পাঠান” বা “পরবর্তী মাসের কিউবস গেমস সন্ধান করুন এবং সেগুলি আমার ক্যালেন্ডারে যুক্ত করতে পারেন।”
অ্যাপল বুদ্ধি বাড়ছে, এবং সম্ভবত অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করবে, তবে আপাতত স্যামসুংয়ের স্পষ্ট প্রান্ত রয়েছে। আপনি যদি সর্বশেষতম এআইটি ব্যবহার করতে চান তবে গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা দিয়ে যান।
আপনার আইফোন 16 প্রো সর্বোচ্চ কিনতে হবে যদি …
1। গতি এবং তরলতার বিষয়
এই উভয় ফোনে সেরা চিপস উপলব্ধ রয়েছে – স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট সহ গ্যালাক্সি এবং এ 18 প্রো সহ আইফোন। এই চিপগুলির যে কোনও একটিই বেশিরভাগ প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিচালনা করতে যথেষ্ট এবং দু’জন মোটামুটি একইভাবে সম্পাদন করে বেঞ্চমার্ক পরীক্ষায়। এস 25 আল্ট্রা 16 প্রো ম্যাক্সের 8 জিবির তুলনায় 12 জিবি র্যাম রয়েছে তবে 8 জিবি বেশিরভাগ কাজের জন্য যথেষ্ট। আপনি যদি কিছু ভারী উত্তোলন না করেন তবে আপনি সম্ভবত অতিরিক্ত স্মৃতি লক্ষ্য করবেন না।
অ্যাপল এখানে জয়ের কারণ হ’ল অ্যাপ্লিকেশন পারফরম্যান্সের একটি বড় অংশটি কীভাবে বিকাশকারীরা তাদের অনুকূলিত করে তা নেমে আসে। যেহেতু অ্যাপলের চিপ কেবল অ্যাপল ডিভাইসগুলি চালায় (স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট শক্তি একাধিক ফোনের সাথে আসে) এবং বিকাশকারীরা বিশেষত আইওএস প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিজাইন করছেন, তাই আরও একটি ভাল সুযোগ অ্যাপ্লিকেশনগুলি আরও সুচারুভাবে চলবে। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে, 16 প্রো ম্যাক্সের একটি পারফরম্যান্স প্রান্ত থাকবে।
2। আপনি খুচরা কিনে থাকলেও আপনি অর্থ সাশ্রয় করতে চান
এটি প্রায়শই নয় যে আমরা একই বাক্যে “অ্যাপল” এবং “অর্থ সঞ্চয়” ব্যবহার করতে পারি, তবে এটি এখানে। স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এবং আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের মধ্যে, পরবর্তীটি প্রায় 100 ডলার দ্বারা সস্তা। সদ্য প্রকাশিত এস 25 আল্ট্রা এর বিপরীতে এখন প্রায় চার মাস ধরে বাইরে থাকা আইফোনে আপনি যে বাজারের পরে খুঁজে পেতে পারেন তা বিবেচনা করছে না।
স্বীকার করা যায়, এটি উভয় ডিভাইসের 10% এরও কম, তবে অ্যাপল যখন সস্তা বিকল্প হয় তখন এটি একটি বিরল ঘটনা। খুব অনুরূপ চশমা সহ দুটি ফোনের জন্য, যদি এটি অর্থের সাথে নেমে আসে তবে আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের সাথে যান।
3। আপনি আপনার ডিভাইসটি কিছুক্ষণ রাখার পরিকল্পনা করছেন এবং তারপরে এটি বিক্রি করছেন
এটি আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়, তবে একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে আইফোনগুলি অন্য কোনও ফোনের চেয়ে তাদের মান বেশি রাখে। আপনি যদি এমন ব্যক্তি হন যে প্রতি বছর বা দু’বছর লেনদেন করেন তবে সম্ভবত এখানে খুব বেশি পার্থক্য থাকবে না।
তবে আপনি যদি আরও বেশি সময় ধরে আপনার ফোনগুলি ধরে রাখতে চান বা আপনি আপগ্রেড করার সময় আপনার ফোনটি নিজেই বিক্রি করতে চান তবে সময়টি এগিয়ে যাওয়ার সময় আপনি আপনার আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের জন্য আরও পাবেন। কয়েক বছর আগে, একটি জনপ্রিয় সেল ফোন ট্রেড-ইন সাইটের ডেটা দেখিয়েছে যে তিন বছরের সময়কালে ফ্ল্যাগশিপ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলি আইফোনের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।