আমি 80 এর দশকে মুভি ককটেলটিতে টম ক্রুজের সাথে কাজ করেছি এবং এটিই | ইউকে | খবর

আমি করার জন্য একটি স্বীকারোক্তি পেয়েছি – এবং আমি সন্দেহ করি যে আমি একা নই। ১৯৮৩ সালে অনেক মেয়ে হট পুরোহিত রিচার্ড চেম্বারলাইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্ম্যাশ হিট মিনি সিরিজ দ্য থর্ন পাখি, আমার কাছে এটি সর্বদা আরও হটারের ফার্ম স্টকম্যান ব্রায়ান ব্রাউন ছিল যিনি আমার হৃদয়কে চারণভূমিতে শিশুর মেষশাবকের মতো এড়িয়ে চলেন। লম্বা, রাগান্বিত, কৌতুকপূর্ণ এবং শয়তানভাবে সেই অনিচ্ছাকৃত অসি সোয়াগার দিয়ে সুদর্শন, তিনি আমাকে প্রথম “জি’ডে” তে রেখেছিলেন।
আর এখন? কিছু কিশোর ক্রাশ বিবর্ণ। তবে আমার আগের চেয়ে শক্তিশালী। ব্রায়ানের এখন 78 তবে তিনি এখনও এটি পেয়েছেন – এবং তারপরে কিছু। হ্যাঁ, সিডনিতে তার বাড়ি থেকে আমার জুম স্ক্রিনে পপ আপ করার সাথে সাথে আমি কিছুটা কৌতুকপূর্ণ – এখনও তীক্ষ্ণ, এখনও কমনীয়, এখনও সেক্সি।
ব্লিমি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর কাঁটা পাখির সহশিল্পী রাহেল ওয়ার্ড তার হয়ে সেট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন-42 বছরেরও বেশি, হ্যাঁ এটি 42 বছর আগে! তাহলে কি প্রথম দর্শনে প্রেম ছিল?
“ওহ, অবশ্যই তার জন্য,” উত্তর আসে। তিনি ন্যানো-সেকেন্ডের জন্য সোজা-মুখী কিন্তু তারপরে তিনি হাসতে শুরু করেন এবং আমি তাকে আরও বেশি পছন্দ করি। একজন মানুষ তার অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও হাস্যরসের একটি উন্নত বোধ সহ? হেক, ভালোবাসার কি না?
“সিরিয়াসলি, আমরা কাঁটা পাখিগুলিতে অনেক মজা পেয়েছিলাম এবং শুরু থেকেই খুব ভাল হয়ে উঠলাম,” ব্রায়ান আরও বলেছে। “রাহেল কেবল তার 20 বছর বয়সে ছিল যখন আমরা যখন ছিলাম তখন আমি এটি তৈরি করেছিলাম – এবং এখনও 10 বছর বয়সী I আমি মনে করি তিনি ভেবেছিলাম আমি কিছুটা বোকা এবং তিনি আমাকে অনেক কিছু হেসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, ভাল … এটি স্থায়ী হয়েছে। আমরা এখন দাদা -দাদী – আমাদের দুই মেয়েও আমাদের একটি পুত্র দিয়েছি।” পথ ধরে। “
একটি 42 বছরের বিবাহ যে কোনও দম্পতির পক্ষে বেশ অর্জন তবে শোবিজ চেনাশোনাগুলিতে এটি ব্রায়ান যেমন বলতে পারে, একটি রক্তাক্ত অলৌকিক ঘটনা। তাহলে কেবল তাদের গোপনীয়তা কী?
“সর্বদা আপনার স্ত্রীর সাথে একমত হওয়া একটি ভাল ধারণা, আমি সর্বদা বলি! ব্লক হওয়া যিনি বলতে পারেন,” ওহ কী দুর্দান্ত ধারণা, প্রিয়তম “এবং” দুঃখিত, এটি অবশ্যই আমার দোষ ছিল “But তবে আপনি জানেন, এটি করা সহজ বলে আপনি এটি পরিচালনা করেন না এবং আপনি যখন ভাবেন না,” ওহ সাথী, আপনি কেবল আপনার মুখ বন্ধ রাখেন না? ” আরও গুরুতর নোটে, আমি অনুমান করি যে লোকেরা প্রথম স্থানে একত্রিত হয় কারণ তারা বিশ্বকে একইভাবে দেখেন এবং একই ধরণের জিনিস পছন্দ করেন – যেমন আপনি একই পৃষ্ঠায় থাকতে পারেন। “
রাহেল ছাড়াও, ব্রায়ান একই পৃষ্ঠায় অভিনেত্রী গ্রেটা স্কাচির মতো একই পৃষ্ঠায় রয়েছেন যিনি অস্ট্রেলিয়ায় ডার্বি এবং জোয়ান নামে পরিচিত কোজি ক্রাইম ক্যাপারে তাঁর সাইডকিক খেলেন। গ্রেটা তার প্রয়াত স্বামী সম্পর্কে উত্তর সন্ধানের জন্য জোয়ান কিরখোপের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, ব্রায়ান জ্যাক ডার্বির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, একটি রহস্যময় অতীতের সাথে অস্ট্রেলিয়ান প্রাক্তন কপ্প। তারা কুইন্সল্যান্ডের রাজ্যকে একটি ক্যাম্পার ভ্যানে অতিক্রম করে, ছোট্ট শহর রহস্যগুলি সমাধান করে-তাদের বিজোড়-দম্পতি রসায়ন এবং ক্যামেরাদারি প্রতিটি ক্ষেত্রে হোঁচট খেয়ে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা, বুদ্ধি এবং কবজ যুক্ত করে।
“আহা, গ্রেটা দুর্দান্ত মেয়ে। আমি তাকে গাধাগুলির জন্য চিনি। সে এমন একটি নম্বর!” ব্রায়ানকে তাঁর ইংরেজী সহ-অভিনেত্রীর প্ররোচিত করেন। “তিনি এত উষ্ণ এবং এত ভাল অভিনেত্রী। আমি তার সাথে কাজ করতে পছন্দ করি, তিনি সত্যিই সহজ, এবং তিনি সর্বদা আপনার জন্য একটি গল্প পেয়েছিলেন। বাস্তব জীবনে একটি ব্রিটিশ মহিলাকে বিয়ে করা এবং সেখানে প্রচুর সময় ব্যয় করা, আমি পুরোপুরি ব্রিটিশ সংস্কৃতি এবং রসিকতা পেয়েছি। আমরা অস্ট্রেলিয়ানদের ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমাদের রসিকতা পেয়েছি, আমি মনে করি আমেরিকান বোধগম্যতা অনেক বেশি;”
একজন ভাল সাথীর সাথে ক্যাম্পারভ্যানে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর অংশের আশেপাশে ভ্রমণ… আপনি যদি এটি পেতে পারেন তবে দুর্দান্ত কাজ!
“হ্যাঁ, আমি জানি,” ব্রায়ানকে হাসি। শোটি প্রথম যখন পিচ করা হয়েছিল, তখন আমি সত্যিই ধারণাটি পছন্দ করেছি। আমি এক মিনিটের মধ্যে কুইন্সল্যান্ডের সৌন্দর্যে যাব – স্পষ্টতই এটি একটি ড্র ছিল – তবে আমি সত্যিই একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার ধারণাটি পছন্দ করেছি – একেবারে ভিন্ন চরিত্র তবে সত্যিকারের সংযোগের সাথে – সঙ্গী হিসাবে একসাথে রাস্তায় আঘাত করা।
“প্রায়শই প্রায়শই এই জাতীয় শোগুলি প্রায় দুটি ব্লক হয় The প্রথম স্ক্রিপ্টগুলি হতাশ করেনি – আমি তাদের সুরটি সত্যিই পছন্দ করেছিলাম And এবং হ্যাঁ, অবশ্যই অবস্থানটি একটি আকর্ষণ ছিল। কুইন্সল্যান্ডের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালানোর ধারণা – বৃষ্টি বন, আউটব্যাক এবং রক্তাক্ত সৈকত, আপনি জানেন? অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কিছুই মহাসাগর এবং আমিও পছন্দ করি।
এটি হ’ল, এতগুলি অপরাধ সিরিজের মতো, ডার্বি এবং জোয়ানের অবস্থানটি শোয়ের তৃতীয় তারকা – বরং ইন্সপেক্টর মোর্সের অক্সফোর্ডের মতো, ভেরার নর্থামব্রিয়া এবং মিডোমার খুনের বাকিংহামশায়ার পল্লী।
ব্রায়ান বলেছেন, “ওহ অবশ্যই এটিই কেস।” “আমি জানি যে আমি যখন কোনও ব্রিটিশ অনুষ্ঠান দেখছি, তখন আমি এটি পছন্দ করি যদি দৃশ্যাবলী – উদাহরণস্বরূপ কটসওয়াল্ডস বা স্কটিশ হাইল্যান্ডস – এর একটি বড় অংশ। অস্ট্রেলিয়া একটি খুব সুন্দর দেশ এবং এটি দেখতে পাওয়া ভাল। এটি বিশ্বজুড়ে দর্শকদের তাদের লাউঞ্জ ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে কুইন্সল্যান্ডের আড়াআড়ি উপভোগ করা কল্পনা করা ভাল।”
পিপলাইনে তৃতীয় সিরিজ নিয়ে ডার্বি এবং জোয়ান এর দুটি সিরিজ রয়েছে
এখনও পর্যন্ত ডার্বি এবং জোয়ান দুটি সিরিজ রয়েছে। তারা অ্যাকর্ন টিভি নেটওয়ার্কে সম্প্রচারিত এবং উভয় মরসুমের একটি বক্স সেট সম্প্রতি ডিভিডিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পিছনে দলটি তৃতীয় সিরিজ সম্পর্কে আলোচনা করছে। অবশ্যই ব্রায়ান এবং গ্রেটা আগ্রহী – এবং তারা কেবল নয়।
তিনি বলেন, “আমি যে পরিমাণ লোকের কাছে এসেছি এবং আমাকে বলে যে তারা এটি পছন্দ করে তা গণনা আমি হারিয়েছি।” “আমরা বিপুল সংখ্যক কথা বলছি এবং হ্যাঁ, আমার এবং গ্রেটার মতো তারাও একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার হয়ে ওঠে They তারা এই সত্যটি পছন্দ করে যে তারা নির্দিষ্ট বয়সের দু’জন লোক যারা একে অপরের সাথে ঠিকঠাক হয়ে যায় এবং কিছুটা সংযোগ রাখে They তারা হিংস্র দিক, সহিংসতার অভাব এবং সুন্দর ব্যাকড্রপ পছন্দ করে।”
ব্রায়ান 1980 এর দশকে তার যুগান্তকারী ভূমিকা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। থর্নবার্ডস এবং ১৯৮০ সালের মুভি ব্রেকার মোরান্ট ছাড়াও, ১৯৮6 সালে তিনি টম ক্রুজ যানবাহন ককটেলে অভিনয় করেছিলেন, ক্রুজের ককটেল তৈরির পরামর্শদাতা খেলেন।
ব্রায়ান বলেছেন, “টম এই পর্যায়ে একটি 25 বছর বয়সী ব্লক ছিল এবং তিনি সবেমাত্র শীর্ষ বন্দুকটি করেছিলেন এবং অনেক মনোযোগ পেয়েছিলেন তবে তিনি একটি অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর পরিশ্রমী ব্লক-খুব সহজেই চলতে খুব সহজ এবং শ্রদ্ধাশীল ব্লক,” ব্রায়ান বলেছেন।
“তবে সবচেয়ে বড় বিষয়টি হ’ল তিনি সবসময় খামটিকে আরও কিছুটা ধাক্কা দেওয়ার জন্য নেমে এসেছেন। স্ক্রিপ্টে আমরা বারের পিছনে ছিলাম কিন্তু আমাদের চারপাশে বোতল নিক্ষেপ করার বিষয়ে কিছুই লেখা হয়নি। একদিন তিনি রিহার্সালগুলিতে এসে বললেন, ‘আমি এই বারে গিয়েছিলাম এবং বারটেন্ডার চারপাশে বোতলগুলি ছুঁড়ে মারছিলাম, তবে আমরা কেন তা করি না?’ সুতরাং আমরা কীভাবে বোতল নিক্ষেপ করব তা শিখেছি।
অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রায়ান তার ধনুকের কাছে একটি সফল দ্বিতীয় স্ট্রিং আবিষ্কার করেছেন: অপরাধ থ্রিলার রচনা। তাঁর তৃতীয় বই, দ্য হিডেন, অক্টোবরে প্রকাশিত হবে। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে সুইট জিমি নামে তাঁর ছোট গল্পের বইয়ের সাথে লেখার জন্য তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি শহরে সেট করা তাঁর প্রথম উপন্যাস, দ্য ড্রোনিং, এর সাথে অনুসরণ করা সাফল্যের সাথে বিটসকে চফিয়ে ফেলেছিলেন।
ব্রায়ান বলেছেন, “আমি অন্য কারও মতোই অবাক হয়েছি যে আমি উপন্যাস লিখছি তবে আমি 50 বছর ধরে অভিনেতা হিসাবে গল্প বলছি।”
“আমি কিছু টিভি উত্পাদনও করি তাই আমি বছরের পর বছর ধরে ধারণাগুলি নিয়ে এসেছি এবং তাদের বিকাশের জন্য লেখকদের নিয়ে এসেছি। এখন আমি আমার নিজের গল্পগুলি বিকাশ করি। আমি সবসময়ই খুব আগ্রহী লোক প্রহরী ছিলাম। আমরা সবাই আলাদা আলাদা এবং আমি কেন পর্যবেক্ষণ করি এবং ভাবছিলাম যে লোকেরা কেন সেভাবেই হয়। লেখকরা ম্যাগপিজের মতোই হয় যে তারা অবশ্যই তাদের আগ্রহের বিষয়গুলি বেছে নিয়েছে,”
তো, অবসর গ্রহণ কি তখন কার্ডগুলিতে নেই? সে হাসল। “আমি মনে করি না যে আপনি চারুকলার অবসর নেবেন। এটি আর্টস আপনাকে অবসর নেওয়ার মতো। আমার মতো লোকেরা স্বেচ্ছায় অবসর নেয় না কারণ আমরা কেবল খুব বেশি মজা করছি। আমি যখনই ‘অ্যাকশন’ শুনি তখনই এটি প্লেটাইম।”