আমুর অঞ্চল আদালত মারাত্মক ধসের কারণে সোনার খনি কর্মীদের জেল

শুক্রবার সুদূর পূর্ব রাশিয়ার একটি আদালত সাজা গত বছর মারাত্মক খনির দুর্ঘটনার কারণে দু’জন প্রাক্তন সোনার খনি কর্মচারী প্রতি সাড়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে।
২০২৪ সালের মার্চ মাসে আমুর অঞ্চলের পাইওনিয়ার খনিতে তেরো খনিজকে জীবিত কবর দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তারা যেখানে কাজ করছিলেন সেখানে ভূগর্ভস্থ শ্যাফ্টটি ভেঙে পড়ার পরে। উদ্ধারকারীরা কখনই পুরুষদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি এবং তাদের দেহের সন্ধান শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা হয়েছিল।
খনি শ্রমিকদের সম্মান জানানো একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছিল উন্মোচিত এই বছরের শুরুর দিকে সাইটের কাছে।
আমুর অঞ্চলের জিস্কি জেলা আদালত পাইওনিয়ার মাইনের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলেক্সি বিরিয়ুকভ এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডেনিস চের্নিকভকে সুরক্ষা লঙ্ঘনের কারণে অনৈতিকভাবে হত্যাযজ্ঞের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। দু’জনেই এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
তদন্তকারীদের মতে, দু’জন লোক সমস্যা সম্পর্কে জেনে ধীরে ধীরে বৃষ্টির জলে ভরা একটি কোয়ারি থেকে জল পাম্প করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিরিয়ুকভ এবং চের্নিকভকেও 2019 সাল থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই খনিটি পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছিল বলে জানা গেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তাদের নিষ্ক্রিয়তা দুর্যোগে মূল ভূমিকা পালন করেছে।
পাইওনিয়ার খনিটি অ্যাটলাস মাইনিংয়ের মালিকানাধীন, যা ছিল অনুমোদিত ইইউ দ্বারা মে মাসে রাশিয়ার যুদ্ধের অর্থনীতিতে সমর্থন করার জন্য তার ভূমিকার জন্য।
