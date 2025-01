টমাস কার্লাইল ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বারা প্রভাবিত হতেন। On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (1841) এর লেখক ভেবেছিলেন যে ইতিহাস নিজেকে মহাপুরুষদের চারপাশে এমনভাবে সংগঠিত করে যেভাবে লোহার ফাইলিং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের নিদর্শন তৈরি করে।



Source link