আমেরিকানরা আমাদের খোলা সামনে শীতল ইতিহাস তৈরি করে

চলমান কানাডিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে বিশ্বের ৪ নং টেলর ফ্রিটজ এবং No. নং বেন শেল্টন একে অপরের মুখোমুখি হবে, প্রথমবারের মতো দু’জন আমেরিকান এটিপি মাস্টার্স ১০০০ ফাইনাল ফোরের সাথে দেখা করবে যেহেতু মার্ডি ফিশ এবং অ্যান্ডি রডিক ২০১০ সালে সিনসিনাটিতে সংঘর্ষের পর থেকে।
মঙ্গলবার, ফ্রিটজ এবং শেল্টন যথাক্রমে আন্ড্রে রুবেলভ এবং অ্যালেক্স ডি মিনারকে পরাজিত করেছিলেন যথাক্রমে তাদের অল-আমেরিকান শোডাউন সেট আপ করার জন্য। শেল্টনের -3-৩, -4-৪ ব্যবধানে অসি ডি মিনুরের বিপক্ষে জয়ের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল কারণ দু’জন লোককে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটিপি র্যাঙ্কিং যুদ্ধ এটি ইউএস ওপেনের জন্য বীজ নির্ধারণ করতে পারে।
টরন্টোতে জয়ের সাথে সাথে শেল্টন ষষ্ঠ-বংশোদ্ভূত নোভাক জোকোভিচের 410 পয়েন্টের মধ্যে চলে এসেছিলেন, যাকে ফ্লাশিং মেডো পর্যন্ত অ্যাকশনে দেখা যাবে না, এবং শেলটন এবং ডি মিনৌরের চেয়ে বাস্তবসম্মতভাবে কম বীজ হতে পারে।
মঙ্গলবার এই জয়ে শেল্টনের প্রথম এটিপি 1000 সেমিফাইনালও চিহ্নিত করেছে, যা 2025 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং 2023 ইউএস ওপেনে তার চূড়ান্ত চারটি উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করে না। ২২ বছর বয়সী এই যুবক তার প্রথম এটিপি শিরোপা দাবিতে শট দেওয়ার জন্য তার দেশবাসীকে মুখোমুখি করার বিষয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন।
“তিনি একজন বড় ম্যাচের খেলোয়াড়,” শেল্টন ফ্রিটজ সম্পর্কে বলেছিলেন, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে। “তিনি দেরিতে বড় টুর্নামেন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পতাকা বহন করে চলেছেন। তিনি ক্লাচ, ভাল পরিবেশন করছেন। আমরা দুর্দান্ত বন্ধু। এটি এমন একটি ম্যাচ যা আমি সত্যিই আগ্রহী।”
ফ্রিটজের ক্ষেত্রে, দ্য জয়ের সবই ইউএস ওপেনের শীর্ষ চারটি বীজ হিসাবে তার জায়গাটি সুরক্ষিত করে, যদি তিনি কানাডিয়ান ওপেন জিতেন এবং পরের সপ্তাহে সিনসিনাটিতে গভীর রান করেন তবে শীর্ষ তিনে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে।
গত বছর, তিনি ইউএস ওপেনের পুরুষদের ফাইনালে পৌঁছানোর প্রথম আমেরিকান হয়েছিলেন 2006 সাল থেকে এবং 15 বছরের মধ্যে যে কোনও মেজর প্রথম ফাইনালিস্ট। তার পর থেকে তিনি এই বছরের উইম্বলডনে একটি সেমিফাইনাল উপস্থিতি এবং ইস্টবার্ন এবং স্টুটগার্টে দুটি এটিপি শিরোপা দিয়ে তার ভাল ফর্মটি তৈরি করেছেন।
২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের পর থেকে ফ্রিটজ এখন শীর্ষ -২০ খেলোয়াড়ের উপরে ১৩ টি জয়ের মালিক, কেবল তিন খেলোয়াড়ের পিছনে তার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তার ধারাবাহিক রান কি অবশেষে ইউএস ওপেনের একটি অধরা মেজরকে নিয়ে যাবে?
শেল্টন বিশ্বাস করেন যে এটিই হোক বা ফ্রিটজ, একজন আমেরিকান দেশের জন্য ২২ বছর বয়সী গ্র্যান্ড-স্লাম খরার অবসান করতে প্রস্তুত।
“আমার সন্দেহ নেই যে আমাদের মধ্যে একজন এটি এক পর্যায়ে পেতে চলেছে,” তিনি ড অধরা মেজর। “কে জানে এটি কে? আপনি ছেলেরা কেবল অপেক্ষা করতে এবং দেখতে পেলেন … আমেরিকান টেনিস সত্যিই ভাল জায়গায় আছেন।”