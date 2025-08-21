You are Here
আমেরিকানরা কীভাবে ছুটির পরিকল্পনা করতে চ্যাটজিপিটি, এআই ব্যবহার করছে তা এখানে
আমেরিকানরা কীভাবে ছুটির পরিকল্পনা করতে চ্যাটজিপিটি, এআই ব্যবহার করছে তা এখানে

ট্র্যাভেল প্ল্যানিং কি নেক্সট স্পেস এআই গ্রহণ করছে?

একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তরুণ আমেরিকানরা তাদের অবকাশের ভ্রমণপথগুলি নির্মাণের জন্য এআই এবং চ্যাটজিপিটিতে আরও বেশি নির্ভর করছে।

কথাবার্তা গবেষণার মাধ্যমে ২ হাজার আমেরিকান (প্রজন্মের দ্বারা সমানভাবে বিভক্ত) সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সহস্রাব্দের মাত্র ২৯% এই কারণে এআই ব্যবহার করেনি, মাত্র ৩৩% জেনারেল জেড একই কথা বলেছেন।

এটি পুরানো প্রজন্মের সাথে একেবারে বিপরীত যা এখনও তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনাগুলি বাছাই করার জন্য পুরানো-স্কুল, traditional তিহ্যবাহী পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। দশজনের মধ্যে সাতজন বেবি বুমার আরও বলেছেন যে তারা তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার জন্য এআই ব্যবহার করেন নি।

একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তরুণ আমেরিকানরা তাদের অবকাশের ভ্রমণপথগুলি নির্মাণের জন্য এআই এবং চ্যাটজিপিটিতে আরও বেশি নির্ভর করছে। জাভিয়ার লরেঞ্জো – স্টক.এডোব.কম

সুতরাং ঠিক কীভাবে লোকেরা এআইকে এইভাবে ব্যবহার করছে? টাকার গবেষণার নতুন ভ্রমণ ট্রেন্ড রিপোর্টে আকর্ষণীয় ফলাফলগুলি উদ্ভূত হয়েছিল।

ভ্রমণ পরিকল্পনায় এআইয়ের জন্য শীর্ষ আবেদনটি যেখানে তারা যে সমস্ত ভোটগ্রহণ করেছে তার মধ্যে 29% বলেছে যে তারা এটি করেছে তার 29% এর সাথে ফ্লাইটের দামের তুলনা করতে বলেছে।

অনুরূপ পরিমাণে এআই বলছে যে এর আগেও এআই আসে: উনিশ শতাংশ উত্তরদাতারা এমনকি তাদের ভ্রমণের জন্য কোথায় যেতে হবে তা জিজ্ঞাসা করেছেন।

ভ্রমণ পরিকল্পনায় এআইয়ের জন্য শীর্ষ আবেদনটি যেখানে তারা যে সমস্ত ভোটগ্রহণ করেছে তার মধ্যে 29% বলেছে যে তারা এটি করেছে তার 29% এর সাথে ফ্লাইটের দামের তুলনা করতে বলেছে। Song_about_summer – স্টক.এডোবি.কম

পাঁচজনের মধ্যে অন্য একজন এমনকি এআইকে তাদের পুরো ভ্রমণের জন্য একটি বিশদ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে দেয়, দেখার জন্য দর্শনীয় স্থানগুলি, করণীয় জিনিসগুলি এবং যাদুঘরগুলি টিকটি বন্ধ করতে পারে।

যদিও মুখের কথা এবং প্রিয়জনদের সুপারিশগুলি ভ্রমণের জন্য মজাদার জায়গাগুলি সম্পর্কে শেখার সবচেয়ে সাধারণ উপায় ছিল, জরিপটি প্রকাশ করেছে যে এখানে একজন নতুন প্রতিযোগী রয়েছে।

ইউটিউব (34%) ট্র্যাভেল ইন্সপো -র জন্য শীর্ষস্থানীয় সংস্থান হিসাবে ব্যবহার করে, আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবার (30%) এবং বন্ধুবান্ধব (28%) এর সুপারিশগুলিকে শীর্ষে রাখে।

প্রজন্মগুলি এ সম্পর্কে বিভক্ত ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে, তরুণ প্রজন্মগুলি পুরানো প্রজন্মের চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল।

পাঁচ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন এমনকি এআইকে তাদের পুরো ভ্রমণের জন্য একটি বিশদ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে দেয়, দেখার জন্য দর্শনীয় স্থানগুলি, করণীয় জিনিসগুলি এবং যাদুঘরগুলি টিকিট বন্ধ করতে সম্পূর্ণ করতে দেয়। এনডাব্রিটভিটি – স্টক.এডোবি.কম

যখন ইউটিউব প্রতিটি জরিপ-গ্রহণকারীর জন্য অ্যাকাউন্টিং করার সময় সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল, জেনারেল জেড ভ্রমণ অনুপ্রেরণার জন্য (52%) টিকটোক ব্যবহার করছিলেন।

তুলনায়, সহস্রাব্দের মাত্র 27% এবং মাত্র 2% বুমার বলেছেন যে তারা এই উদ্দেশ্যে টিকটোক ব্যবহার করেন।

যদিও এআই এখনও মোটামুটি নতুন, প্রযুক্তিটি আরও পরিশীলিত হওয়ার সাথে সাথে এই প্রবণতাটি বাড়তে দেখা সহজ।

উনিশ শতাংশ উত্তরদাতারা এমনকি এআইকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তাদের ভ্রমণের জন্য তাদের কোথায় যেতে হবে। মুফিশি – স্টক.এডোবি.কম

পদ্ধতি:

এই এলোমেলো ডাবল-অপ্ট-ইন জরিপটি ২ হাজার আমেরিকান (৫০০ জেনারেল জেড, ৫০০ সহস্রাব্দ, ৫০০ জেনার এক্স, ৫০০ বেবি বুমার) এর 5 মে থেকে ৮ ই মে, ২০২৫ সালের মধ্যে মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির টকার রিসার্চ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যার দলের সদস্যরা মার্কেট রিসার্চ সোসাইটি (এমআরএস) এবং মতামত ও বিপণন গবেষণা সম্পর্কিত ইউরোপীয় সোসাইটির সদস্য (এসোমার)।

