আমেরিকান ইহুদি ফেডারেশন ইস্রায়েলি উদ্ধার অলাভজনক মাধ্যমে গাজা সহায়তার জন্য 1 মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দেয়
News

আমেরিকান ইহুদি ফেডারেশন ইস্রায়েলি উদ্ধার অলাভজনক মাধ্যমে গাজা সহায়তার জন্য 1 মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দেয়

নিউইয়র্কের ইউজেএ-ফেডারেশন গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের সহায়তা প্রদানকারী একটি ইস্রায়েলি মানবিক গোষ্ঠীকে million 1 মিলিয়ন প্রেরণ করবে, শুক্রবার মার্কিন ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন।

তহবিলগুলি বাস্তুচ্যুত গাজানগুলির জন্য খাদ্য, ওষুধ এবং জল পরিস্রাবণ ব্যবস্থা সরবরাহের জন্য ইস্রায়েলের বৃহত্তম বেসরকারী সহায়তা সংস্থা ইস্রায়াদে যাবে।

ইস্রায়েদ tradition তিহ্যগতভাবে বিদেশে দুর্যোগ অঞ্চলগুলিতে, তুরস্কের ভূমিকম্প ত্রাণ থেকে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য সহায়তার জন্য পরিচালিত হয়েছে, তবে হামাসের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে আক্রমণ, যা চলমান যুদ্ধ শুরু করেছিল, সংগঠনটি ইস্রায়েল এবং এখন গাজায় প্রসারিত করেছে।

সম্প্রদায়ের কাছে একটি চিঠিতে ইউজেএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক গোল্ডস্টেইন হামাসকে জিম্মি রাখা, সহায়তা বাধা দেওয়ার এবং সংঘাতকে উস্কে দেওয়ার জন্য নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন যে ইহুদি সম্প্রদায় তবুও গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ দূর করতে সহায়তা করতে বাধ্য হয়েছে।

গোল্ডস্টেইন লিখেছেন, “আমাদের মধ্যে অনেকেই যা অনুভব করে তা হ’ল অসহনীয় শোক, ক্রোধ এবং নৈতিক আবশ্যক – ইহুদিদের অপরিহার্য – অভিনয় করা,” গোল্ডস্টেইন লিখেছিলেন। “প্রত্যেকে কী করা উচিত, বা কীভাবে তা নিয়ে একমত হয় না। প্রতিটি দৃষ্টিকোণকে ঘিরে যন্ত্রণা ও ক্ষোভ রয়েছে। আমাদের অবশ্যই ইহুদিদের সর্বদা নোঙ্গর করা যা আমাদের দৃ tight ়ভাবে ধরে রাখতে হবে: বিশ্বাস যে সমস্ত মানব জীবন পবিত্র।”

ইস্রায়েদ বলেছেন যে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে সরকারী কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গাজার 100,000 এরও বেশি লোক পৌঁছেছে।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা সেন্ট্রাল গাজা স্ট্রিপ, ৮ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে নেটজারিম করিডোর বরাবর গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন এইড ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট থেকে খাদ্য পার্সেল এবং সরবরাহ বহন করে। (আলি হাসান/ফ্ল্যাশ 90)

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনুদান ইহুদি গোষ্ঠীগুলির দ্বারা গাজায় পূর্বে ঘোষিত সহায়তার অবদানের চেয়ে অনেক বড়। এই মাসের শুরুর দিকে আমেরিকান ইহুদি কমিটি বলেছে যে তারা নিউইয়র্কের আর্চডোসিসকে গাজার হলি ফ্যামিলি চার্চ মেরামত করতে সহায়তা করার জন্য 25,000 ডলার দেবে, যা ইস্রায়েলি ধর্মঘটের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই ঘটনায় তিনজন নিহত ও অন্যরা আহত হয়েছেন।

এজেসির এই ঘোষণায় ইস্রায়েলের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যে কাছের একটি অপারেশন থেকে “বিপথগামী গোলাবারুদ” দ্বারা ক্ষতি হয়েছিল এবং চার্চকে লক্ষ্য করা হয়নি। এই উপহারটি যুদ্ধকালীন সময়ে গাজা ফিলিস্তিনিদের প্রতি মূলধারার মার্কিন ইহুদি গোষ্ঠীর দ্বারা একটি বিরল, সম্ভবত অভূতপূর্ব, অনুদান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং ইহুদি-ক্যাথলিক সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গভঙ্গি হিসাবে এজেসি দ্বারা তাকে ফ্রেম করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, অনাহারে থাকা ফিলিস্তিনিদের, বিশেষত শিশুদের চিত্রগুলি বিশ্বকে আতঙ্কিত করেছে, উপকূলীয় ছিটমহলে আরও সহায়তা সক্ষম করার জন্য ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়িয়েছে, যেখানে ইস্রায়েলের উপর 2023 হামাস-নেতৃত্বাধীন আক্রমণ থেকে যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ চলছে।

ইস্রায়েল ব্যাপক অনাহারের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলেছে যে এটি গাজায় পর্যাপ্ত সহায়তার অনুমতি দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ভারী আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হয়ে, সরকার সম্প্রতি মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ১১ সপ্তাহের জন্য নিষেধাজ্ঞার সহায়তা দেওয়ার পরে সরবরাহের প্রবাহকে বাড়িয়েছে।

ফিলিস্তিনিরা গাজা সিটি, উত্তর গাজা স্ট্রিপ, আগস্ট ,, ২০২৫ সালে প্যারাসুট দ্বারা মানবতাবাদী সহায়তা সংগ্রহের জন্য ছুটে যান। (এপি ছবি/জেহাদ আলশরাফি)

রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে যে মূলত গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনার নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক অনুমোদনের সাথে মোকাবিলা করেছে, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু হামাস এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে গাজায় ইস্রায়েলি-চাপানো অনাহারের মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য দোষারোপ করেছেন-একটি “মিথের বিশ্বব্যাপী প্রচারণা” বর্ণনা করে।

যদিও প্রিমিয়ার অস্বীকার করেছেন যে ইস্রায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজান বেসামরিক নাগরিকদের অনাহারে রয়েছে, এবং জোর দিয়েছিল যে বেশ কয়েকটি ভাইরাল ছবি তাদের বিষয়গুলির অনন্য স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বা মূল প্রেক্ষাপট ছিল না, তিনি স্বীকার করেছেন যে এই স্ট্রিপের লোকেরা “বঞ্চনা” অনুভব করেছে এবং বলেছিলেন যে সহায়তার নতুন উত্সাহটি এই সমাধান করার জন্য বোঝানো হয়েছিল।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

