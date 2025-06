আমেরিকান এনার্জি নেতারা ট্রাম্পের শেষ ক্যালিফোর্নিয়ার ইভি প্রয়োজনীয়তা উদযাপন করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যালিফোর্নিয়ার ডিজেল ইঞ্জিনগুলির জন্য সীমাবদ্ধ নিয়ম এবং বৈকল্পিক যানবাহন বিক্রির আদেশের আদেশের বিধিগুলির সমাপ্তি কংগ্রেসনাল রেজোলিউশনের একটি ত্রয়ী স্বাক্ষর করেছেন, ট্রাম্প উদযাপন করেছেন যে তাঁর স্বাক্ষর “ক্যালিফোর্নিয়ার আদেশকে চিরতরে হত্যা করবে।”

“পূর্ববর্তী প্রশাসনের অধীনে, ফেডারেল সরকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বামপন্থী র‌্যাডিক্যালসকে পুরো সারা দেশ জুড়ে পুরো গাড়ি শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বৈরশাসক ক্ষমতা দিয়েছিল,” ট্রাম্প বৃহস্পতিবার রেজোলিউশনগুলি গাওয়ার আগে হোয়াইট হাউস থেকে বলেছিলেন।

“তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত নতুন গ্যাস চালিত গাড়িগুলিতে 100% নিষেধাজ্ঞার চাপিয়ে দেওয়ার জন্য গভর্নর গ্যাভিনের ‘নিউজকামের’ হাস্যকর পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।” “এটি ভাবুন, আপনি বৈদ্যুতিক চালিত গাড়ি ব্যতীত অন্য কোনও গাড়ি কিনতে পারবেন না এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের ব্ল্যাকআউট এবং ব্রাউনআউট রয়েছে They তাদের এখনই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ নেই” “

রেজোলিউশনগুলি 2035 সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার কেবল পেট্রোল-কেবল যানবাহন বিক্রয় শেষ করার পরিকল্পনা শেষ করার কাজ করে, বিডেন-যুগের ইপিএ দ্বারা জারি করা একটি ছাড়ের সমাপ্তি সহ কমপক্ষে 80% যানবাহনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় 2035 সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহন হতে পারে, পাশাপাশি জেরিট-এপিএ’র অনুমোদনের জন্য অন্য একটি রেজোলিউশনের অবসান ঘটায় এবং অন্য একটি রেজোলিউশন অফ ইনসেকট অফ ইনসেকশন অফ ইনসেকশন অফ ইনসেকশন অফ ইনসেকশন অফ ইনসেকট অফ-রোড যানবাহন সহ ভারী শুল্কের যানবাহনের জন্য অক্সাইড বিধিমালা।

ট্রাম্প হাউস মাইক জনসনের স্পিকার, পরিবহন সচিব শান ডাফি, এনার্জি সেক্রেটারি ক্রিস রাইট, ইপিএর চিফ লি জেলডিন, যাকে ট্রাম্প “কক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ” বলে অভিহিত করেছিলেন, এবং বিল-স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সময় অন্যান্য রিপাবলিকান এবং প্রশাসনের নেতাদের বলেছিলেন।

“তারা আমাদের আদালতে নিয়ে যেতে পারে না,” ট্রাম্প বলেছিলেন, কংগ্রেসনাল রিভিউ আইনের অধীনে নির্বাহী আদেশ হিসাবে নয়, অস্বীকারের রেজোলিউশনগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। “কার্যনির্বাহী আদেশের সাথে তারা যা কিছু করতে পারে তা তারা করতে পারে না এবং এটি স্থায়ী। আমি তিনটি আইন স্বাক্ষর করব যা ক্যালিফোর্নিয়ার আদেশকে চিরতরে হত্যা করবে এবং তারা কখনই ফিরে আসবে না।”

ডেমোক্র্যাটিক ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম, যিনি বর্তমানে নিজের রাজ্যে আইস বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার কারণে ট্রাম্পের সাথে বারবার বার্বসকে বাণিজ্য করছেন, তিনি দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী রাজ্যের ইভি ম্যান্ডেট এবং পরিকল্পনাগুলিকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করে যা তেল ও গ্যাসের উপর নির্ভর করে না।

২০২০ সালে তিনি ২০২০ সালে জিরো-নিঃসরণ হওয়ার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ উন্মোচন করার সময় নিউজম ২০২০ সালে বলেছিলেন, “আমাদের রাজ্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।”

“অনেক দশক ধরে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের এবং পরিবারগুলি যে বায়ু শ্বাস নেয় তা দূষিত করার অনুমতি দিয়েছি,” তিনি যোগ করেছেন। “ক্যালিফোর্নিয়ানদের যদি আমাদের গাড়িগুলি আমাদের বাচ্চাদের হাঁপানি দিচ্ছে তবে তাদের চিন্তা করার দরকার নেই। আমাদের গাড়িগুলি দাবানলের আরও খারাপ করা উচিত নয় – এবং ধূমপায়ী বাতাসে ভরা আরও দিন তৈরি করা উচিত। গাড়িগুলি হিমবাহগুলি গলে যাওয়া উচিত নয় বা সমুদ্রের স্তরগুলি বাড়াতে হবে না আমাদের লালিত সৈকত এবং উপকূলরেখাগুলিকে হুমকিস্বরূপ।”

শুক্রবার থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলমান দাঙ্গা ও সহিংসতা নিয়ে এই অনুষ্ঠানের সময় ট্রাম্প নিউজমেও শট নিয়েছিলেন, যখন ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা অভিবাসন অভিযানের জন্য নগরীতে রূপান্তরিত হন।

ট্রাম্প জানুয়ারীতে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় যে দাবানল করেছিলেন, তারও উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি যদি সামরিক বাহিনীকে না নিয়ে না আসি, লস অ্যাঞ্জেলেস এখনই জ্বলতে থাকবে।

ট্রাম্প ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর বিল স্বাক্ষরকারী অনুষ্ঠানটি কেবল ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল আকারের কারণে নয়, ক্যালিফোর্নিয়ার নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গাড়ি শিল্পকে ইভি ম্যান্ডেট এবং পরিবেশগত নিয়মের সাথে সীমাবদ্ধ করার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও 17 টি রাজ্য কীভাবে মারা গেছে তাও মারা যায়।

“ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যার আকার এবং অন্যান্য 17 টি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া অনুসরণ করে এই কারণেই এটি সমস্যা,” তিনি বলেছিলেন। “অন্যান্য সতেরোটি রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া অনুসরণ করে They তাদের কাছে আমার দেখা সবচেয়ে হাস্যকর আইন রয়েছে the অনেক কিছুর জন্য এটি কেবল গাড়ি … এবং ট্রাক। এবং, তাদের কাছে অন্যান্য জিনিসগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে But তবে আমাদের কাছে ক্যালিফোর্নিয়ার কার স্ট্যান্ডার্ডস বলা হয়।”

ট্রাম্প আরও যোগ করেছেন যে তিনি বিল স্বাক্ষর করে আমেরিকান চাকরি রক্ষা করছেন, কারণ চীন “বৈদ্যুতিন উপর খুব শক্তিশালী” যানবাহন এবং অটো চাকরি সম্ভবত “চীনে প্রেরণ করা হত”।

তিনি বলেন, “সমস্ত অটো চাকরি চীনে প্রেরণ করা হবে কারণ তারা বৈদ্যুতিনকে খুব শক্তিশালী করে তোলে এবং এটি আনুমানিক ২০০,০০০ আমেরিকান অটোওকারদের ধ্বংস হয়ে যায়,” তিনি বলেছিলেন। “ইউনাইটেড অটো কর্মীদের সাথে আমি এত ভাল করার কারণগুলির মধ্যে একটি, এবং এখন আমি তাদের সাথে সত্যিই ভাল করছি। আমি তাদের সাথে অদ্ভুতভাবে করেছি।”

শিল্প নেতারা আমেরিকান ট্র্যাকিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সিইও ক্রিস স্পিয়ারের সাথে এই বিলে স্বাক্ষরটি উদযাপন করেছেন যে “এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া নয়।”

“আজ, সাধারণ জ্ঞান বিরাজ করছে। আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, ইপিএ প্রশাসক জেলডিন এবং কংগ্রেসনাল নেতৃত্বকে পঙ্গুতা অবসান ঘটাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই, আমেরিকান ব্যবসা এবং পরিবারগুলিতে ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক পরিণতি আরোপ করতে পারত,” স্পিয়ার ফক্স নিউজ ডিজিটকে মন্তব্যে বলেছিলেন। “এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া নয়। তার কলমের স্ট্রোকের সাথে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমাদের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করতে থাকায় ট্রাকিং শিল্পকে আমাদের জাতির জন্য সরবরাহ করা দরকার এমন নিশ্চিততা পুনরুদ্ধার করছেন।”

আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং সিইও মাইক সোমার্স ট্রাম্পের রেজোলিউশনগুলিকে “একটি বড় বিজয়” বলে অভিহিত করেছেন আমেরিকানদের শক্তি নেতাদের কাছে উপকৃত করে।

“আজকের historic তিহাসিক বিল স্বাক্ষর আমেরিকান গ্রাহক, নির্মাতারা এবং মার্কিন শক্তি সুরক্ষার জন্য একটি বড় বিজয়,” সোমারস বলেছিলেন। “আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং কংগ্রেসকে এই চরম আদেশগুলি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য এবং প্রতিটি আমেরিকান তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল গাড়ি বেছে নিতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।”

ফক্স ডিজিটালকে দেওয়া বিবৃতিতে জেনারেল মোটরস যুক্ত করেছেন, “আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এইচজে রেস। ৮৮ কে আইনে স্বাক্ষর করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করি এবং আজকের বাজারের বাস্তবতার সাথে নির্গমন মানকে সারিবদ্ধ করতে সহায়তা করি।” “আমরা দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি জাতীয় মানের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছি যা আমাদের প্রতিযোগিতামূলক থাকতে, মার্কিন উদ্ভাবনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে এবং গ্যাস চালিত এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের বিস্তৃত লাইনআপ জুড়ে গ্রাহক পছন্দের প্রস্তাব দেয়,”

ট্রাম্পের রেজোলিউশনগুলি তাকে কার্যনির্বাহী আদেশের একটি স্বাক্ষর করে অনুসরণ করে যার লক্ষ্য ছিল তার ২০২৪ সালের প্রচার প্রচারের অংশ হিসাবে “আমেরিকান শক্তি প্রকাশ করা”, আবারও মার্কিন শক্তিটিকে স্বাধীন করে তুলতে, লাল টেপ এবং বিধিমালা কেটে আলাস্কার জাতীয় পেট্রোলিয়াম রিজার্ভে তেল ও গ্যাস বিকাশকে সরিয়ে দিয়ে কয়লা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে।