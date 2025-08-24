You are Here
আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধূমপানের ডিভাইসের পরে জরুরী বিবর্তন করে
আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধূমপানের ডিভাইসের পরে জরুরী বিবর্তন করে

ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিনিক্সে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট শনিবার ওয়াশিংটন-ডুলস বিমানবন্দরে জরুরী বিবর্তন করেছে, যাত্রীর ডিভাইস থেকে ধোঁয়া আসার খবর পাওয়া গেছে।

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 357 ওয়াশিংটন, ডিসিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে, ক্রু সদস্যরা ডিভাইসটি অন্তর্ভুক্ত করার পরে, বিমান সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

আমেরিকান জানিয়েছে, ফ্লাইট 357 160 জন গ্রাহক এবং ছয় জন ক্রু সদস্য বহন করছিল।

পদ্ধতি অনুসারে, জরুরী কর্মীরা বিমানের সাথে দেখা করেছেন, মুখপাত্র জানিয়েছেন।

ধূমপানের ডিভাইসে কী ঘটেছিল তা এটি অস্পষ্ট।

ধূমপানের ডিভাইসে কী নেতৃত্ব দিয়েছিল তা স্পষ্ট নয়, যদিও কর্মকর্তারা কোনও গ্রেপ্তার নোট করেননি। (ম্যাক্স ফকনার/ফোর্ট ওয়ার্থ স্টার-টেলিগ্রাম/ট্রিবিউন নিউজ সার্ভিস গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

গ্রাহকরা এবং ক্রুরা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছিল বলে মুখপাত্র জানিয়েছেন।

কোনও গ্রেপ্তার বা আঘাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি ওয়াশিংটন, ডিসিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে

“আমরা আমাদের ক্রুদের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করি এবং আমাদের দলকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের গ্রাহকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে,” এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে লিখেছিল।

মেট্রোপলিটন ওয়াশিংটন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল যে ডুলস ইন্টারন্যাশনালে ফ্লাইট অপারেশনে কোনও প্রভাব নেই।

ফক্স নিউজ ‘লেয়া ক্রোলি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

আলেকজান্দ্রা কোচ একজন ফক্স নিউজ ডিজিটাল সাংবাদিক যিনি ব্রেকিং নিউজকে কভার করেন, উচ্চ-প্রভাবের ঘটনাগুলিতে মনোনিবেশ করে যা জাতীয় কথোপকথনকে রূপ দেয় এবং সরকারী প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

