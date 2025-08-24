আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধূমপানের ডিভাইসের পরে জরুরী বিবর্তন করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিনিক্সে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট শনিবার ওয়াশিংটন-ডুলস বিমানবন্দরে জরুরী বিবর্তন করেছে, যাত্রীর ডিভাইস থেকে ধোঁয়া আসার খবর পাওয়া গেছে।
আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 357 ওয়াশিংটন, ডিসিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে, ক্রু সদস্যরা ডিভাইসটি অন্তর্ভুক্ত করার পরে, বিমান সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।
আমেরিকান জানিয়েছে, ফ্লাইট 357 160 জন গ্রাহক এবং ছয় জন ক্রু সদস্য বহন করছিল।
পদ্ধতি অনুসারে, জরুরী কর্মীরা বিমানের সাথে দেখা করেছেন, মুখপাত্র জানিয়েছেন।
ধূমপানের ডিভাইসে কী ঘটেছিল তা এটি অস্পষ্ট।
গ্রাহকরা এবং ক্রুরা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছিল বলে মুখপাত্র জানিয়েছেন।
কোনও গ্রেপ্তার বা আঘাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।
“আমরা আমাদের ক্রুদের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করি এবং আমাদের দলকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের গ্রাহকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে,” এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে লিখেছিল।
মেট্রোপলিটন ওয়াশিংটন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল যে ডুলস ইন্টারন্যাশনালে ফ্লাইট অপারেশনে কোনও প্রভাব নেই।
