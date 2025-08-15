You are Here
আমেরিকান এয়ারলাইন্সের যাত্রী ভ্যাপিং ফাইলগুলি পুলিশ রিপোর্টে ধরেছে, দাবি করেছে হামলা
News

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের যাত্রী ভ্যাপিং ফাইলগুলি পুলিশ রিপোর্টে ধরেছে, দাবি করেছে হামলা

আমেরিকান এয়ারলাইনস
ভ্যাপিং যাত্রী পুলিশদের কাছে যায় …
ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট আমার যৌনাঙ্গে উন্মুক্ত করেছিলেন

প্রকাশিত

আমেরিকান এয়ারলাইনস প্রভাবক প্রধান গেটি

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে যে লোকটি ল্যাভেটরিতে বাষ্পে পরিণত হয়েছিল, তার পরে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করার হুমকি দিয়ে … এবং তিনি পুলিশকে বলেছিলেন যে তিনি তার যৌনাঙ্গে উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন।

টিএমজেড প্রতিবেদনটি পেয়েছে পিটার এনগুইন ওয়াং ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশের কাছে দায়ের করা … এবং তিনি দাবি করেছেন যে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ভিতরে থাকাকালীন ল্যাভেটরির দরজাটি আনলক করে এবং তাকে একটি ভ্যাপ থেকে একটি আঘাত পেয়ে ধরা পড়ে।

ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট যখন দরজাটি খোলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, ওয়াং দাবি করেছেন যে তাঁর যৌনাঙ্গে অন্য যাত্রীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল।


ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

তিনি তার ফোনে মিথস্ক্রিয়াটি রেকর্ড করেছিলেন এবং বলেছেন যে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট তার হাত থেকে ডিভাইসটি ধরার চেষ্টা করেছিল, তাকে একটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে পিন করে যখন সে তার থেকে বাম হাতটি তার থেকে দূরে সরিয়ে ফোনটি ধরে। ওয়াং পুলিশকে বলেছিল যে ফলস্বরূপ তার বাম কাঁধে ব্যথা আছে।


আলিঙ্গন হোগান-অন্তর্ভুক্তি

আরও কী, ওয়াং যখন পরের দিন অন্য ফ্লাইটে উঠার চেষ্টা করেছিলেন, তখন একজন কর্মচারী তাকে বলেছিলেন যে তারা তাকে বোর্ডে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে তাকে ভিডিওগুলি মুছতে হয়েছিল।

এই ঘটনাটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকে ওয়াং পুলিশকে আরও জানিয়েছিল যে তিনি বেশ কয়েকটি বার্তা এবং ফোন কল পেয়েছেন … তিনি দাবি করেছেন যে অভিযোগযুক্ত কিছু বার্তাগুলি অশ্লীল এবং আক্রমণাত্মক ভাষা রয়েছে এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার সুরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন।

পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ওয়াং চায় বিমানের পরিচারককে হামলার জন্য মামলা করা হয়েছে।

ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

ওয়াং ফিনিক্স থেকে সান ফ্রান্সিসকোতে উড়ছিল যখন সে বাষ্পে ধরা পড়ে … এবং বিমানটি এসএফ -এ অবতরণ করার সময় পুলিশ তার সাথে কথা বলার অপেক্ষায় ছিল। অন্যান্য সমস্ত ধরণের ধূমপানের পাশাপাশি বাণিজ্যিক বিমানের উপরে ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন কর্তৃক বাষ্পকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে পুলিশ তার সাথে কথা বলার পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

তিনি ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে রেডল্যান্ডস, সিএ -তে পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করেছিলেন … এবং রেডল্যান্ডসের পুলিশরা আমাদের জানায় যে তারা এই প্রতিবেদনটি সান ফ্রান্সিসকো পুলিশ বিভাগে ফরোয়ার্ড করবে।

এসএফপিডি কোনও তদন্ত খুলেছে এবং ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে শেষ পর্যন্ত মামলা করা হয়েছে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।

থাকুন …

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts