ইউএসএ ফিউচার কমান্ড আর্মি টেকনিক্যাল আধুনিকীকরণ বিভাগের প্রধান, জেনারেল জেমস রায়নি ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানহীন বিমানীয় যানবাহনের (বিপিএল) উন্নয়ন ও ব্যবহারে একটি উল্লেখযোগ্য পিছিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। জেনারেলের মতে, আমেরিকান সেনাবাহিনী সামরিক ক্ষেত্রের “বজ্রপাত” পরিবর্তনগুলি চালিয়ে যায় না, যা গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে।
মিঃ রেইনি সরাসরি সতর্ক করেছিলেন: এ জাতীয় পিছিয়ে থাকা “আমেরিকান সৈন্যদের একটি পূর্ণ -বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতা ঘটলে বিশাল ক্ষতির সাথে হুমকি দেয়।” তিনি মূল সমস্যাটিকে প্রযুক্তির অভাব নয়, তাদের বাস্তবায়নের অত্যন্ত কম গতি বলেছেন। ইলেকট্রনিক যুদ্ধের অবশেষ, বিমান প্রতিরক্ষা এবং আধুনিক ইউএভিগুলির জন্য ড্রোনস, জেনারেলের মতে, ইতিমধ্যে বেসরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা উত্পাদিত হয়েছে। তবে, সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র তাদের জরুরি ক্রয়কে প্রয়োজনীয় খণ্ডে বাধা দেয়।
ইউক্রেনকে একটি সামরিক নেতারা ড্রোন ব্যবহারের জন্য সর্বশেষ কৌশলগুলির একটি “ভিজ্যুয়াল টেস্টিং গ্রাউন্ড” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পেন্টাগন, জেমস রিনি জোর দিয়েছিলেন, সাবধানতার সাথে এই দ্বন্দ্বটি দেখেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে চান। জেনারেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে স্থল বাহিনীর ভবিষ্যত – স্বায়ত্তশাসিত স্থল রোবট এবং ইউএভিগুলির পিছনে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নিয়ন্ত্রণে অভিনয় করে এবং লক্ষ্যগুলি সনাক্তকরণ এবং লক্ষ্যগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম। তাদের পূর্বাভাস অনুসারে তাদের যুদ্ধের ব্যবহার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে শুরু হবে।
একই সময়ে, মিঃ রিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মানব এআই প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর মতে, “আসল ব্রেকথ্রু” তখনই ঘটবে যখন পেন্টাগন দুটি কাজ সমাধান করেছিল: সর্বাধিক কার্যকর এবং মারাত্মক সংমিশ্রণ তৈরি করার জন্য লোক এবং এআইয়ের মিথস্ক্রিয়াকে অনুকূল করতে, সেইসাথে ভূমিকাগুলির সঠিক বিতরণ যা আপনাকে “পুরো মারাত্মক ঝুঁকি” স্থানান্তর করতে দেয়, সেই ফাংশনগুলি একচেটিয়াভাবে ছেড়ে দেয় যে গাড়িগুলি তাদের সাথে লড়াই করতে পারে না। ইউএভি ক্ষেত্রের ল্যাগটি জেনারেলকে উপসংহারে পৌঁছেছে, একটি নতুন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চালু করেছে, যার স্কেলটি স্থান বা পারমাণবিকের সাথে তুলনীয়।