You are Here
আমেরিকান তদন্ত ব্রাজিলিয়ান কৃষিকে একত্রিত করে | ব্রাজিল
News

আমেরিকান তদন্ত ব্রাজিলিয়ান কৃষিকে একত্রিত করে | ব্রাজিল

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।

বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস

শুক্রবার (১৫/০৮) ব্রাজিলের (সিএনএ) কনফেডারেশন অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড গবাদি পশুদের দায়ের করা মার্কিন সরকার কর্তৃক উদ্বোধন করা তদন্তের প্রযুক্তিগত প্রতিক্রিয়া যা দেশকে দায়ী করা বাণিজ্য সম্পর্কে অভিযোগ করা “অন্যায় অনুশীলন” তদন্ত করে। মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) এর কাছে উল্লেখ করা এই বিক্ষোভটি ওয়াশিংটনের নির্দেশিত ছয়টি অক্ষের মধ্যে তিনটিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে: পছন্দের শুল্ক, ইথানল বাজারে অ্যাক্সেস এবং অবৈধ বন উজাড়।

আমেরিকান তদন্তটি মার্কিন বাণিজ্যিক আইনগুলির ৩০১ ধারা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা বৈষম্যমূলক বিবেচিত ব্যবস্থাগুলির তদন্তের অনুমোদন দেয় এবং শেষ পর্যন্ত একতরফা নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রহণ করে। সিএনএ প্রতিরক্ষার তিনটি কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়াও, তদন্তে ডিজিটাল বাণিজ্য এবং বৈদ্যুতিন অর্থ প্রদান, দুর্নীতি বিরোধী অনুশীলন এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজ ব্রাজিলিয়ান কৃষি রফতানির তৃতীয় বৃহত্তম গন্তব্য, যা উত্পাদকদের, সরবরাহ চেইন এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উপর সম্ভাব্য প্রভাব প্রক্রিয়া দেয়।

“পছন্দসই শুল্ক” এর অধ্যায়ে, সিএনএ বজায় রেখেছে যে ব্রাজিল সীমিত ভিত্তিতে শুল্ক চিকিত্সা মঞ্জুর করে এবং সর্বদা ডব্লিউটিও বিধি অনুসারে মেক্সিকো এবং ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত যেমন শুল্ক ও বাণিজ্য (জিএটি) সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তির দ্বারা সমর্থিত চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ডব্লিউটিও বিধি অনুসারে শুল্ককে মঞ্জুরি দেয়। সত্তা উল্লেখ করে যে এই সরকারগুলি ব্রাজিলিয়ান আমদানির মাত্র 1.9% প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাই মার্কিন রফতানির বৈষম্য বা ক্ষতি গঠন করে না। এর প্রযুক্তিগত যুক্তিতে, কনফেডারেশন ব্রাজিলের বিস্তৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিখরচায় বাণিজ্য চুক্তির পছন্দসই চুক্তির সীমাবদ্ধ নেটওয়ার্কের বিরোধিতা করেছে – যা প্রায় 20 টি দেশকে কভার করে – আরও দৃ .় করার জন্য যে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে কোনও বৈষম্যমূলক অনুশীলন নেই।

“ইথানল বাজারে অ্যাক্সেস” এ উত্সর্গীকৃত অক্ষগুলিতে সিএনএ স্মরণ করিয়েছে যে ২০১০ থেকে ২০১ 2017 সালের মধ্যে উত্তর আমেরিকার শুল্ক ছাড় কার্যকর হয়েছে এবং তার পর থেকে ১৮% মোস্ট ফেভারড নেশন (এনএমএফ) মার্কোসুর দেশগুলি থেকে ২০% হারের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। কনফেডারেশনটিতে বলা হয়েছে যে শুল্ক নীতি স্বচ্ছ এবং অ -বিবিধ এবং জোর দেয় যে রিনোভাবিও প্রোগ্রামটি প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণকারী বিদেশী উত্পাদকদের জন্য উন্মুক্ত। সিএনএ আরও বলেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষে আমদানি করা খণ্ডগুলি অন্যান্য অংশীদারদের পক্ষে সমর্থন করে না এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলির গঠনমূলক বিকল্প হিসাবে টেকসই বায়োইনার্জি এবং জ্বালানীতে দ্বিপক্ষীয় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়।

লগিং

“অবৈধ বন উজাড়” এর অভিযোগগুলি সম্পর্কে, প্রযুক্তিগত প্রতিক্রিয়া একটি শক্তিশালী আদর্শ কাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করে – বন কোড, পরিবেশগত অপরাধ আইন এবং পর্যবেক্ষণের যন্ত্রগুলি – এবং গ্রামীণ পরিবেশগত রেজিস্টার (সিএআর) এর মতো ট্রেসিবিলিটি প্রক্রিয়াগুলির জন্য, বনজ পণ্যগুলির উত্স (সিনফ্লোর) এবং বন অরিজিন ডকুমেন্ট (ডিওএফ+) এর মতো ট্রেসিবিলিটি প্রক্রিয়াগুলির জন্য। সিএনএ ডিফোরেশন এবং বার্নিং কন্ট্রোল প্ল্যান (পিপিসিডি) এবং নীতিগুলির মতো প্রোগ্রামগুলিও হাইলাইট করে যা সত্তা অনুসারে, বন উজাড় হ্রাস, পাশাপাশি লগিং এবং শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণগুলিতে অবদান রেখেছে।

এই কনফেডারেশন, যা পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করে, ইঙ্গিত দেয় যে এটি সেপ্টেম্বরের জন্য নির্ধারিত জন শুনানিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেবে এবং ব্রাজিলিয়ান নীতিগুলির সম্মতি প্রদর্শনের জন্য প্রযুক্তিগত কথোপকথনের উপর বাজি ধরবে। সিএনএর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিচালক সুয়েম মরি বলেছেন যে কৃষি “আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত” এবং যে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুরো উত্পাদনশীল শৃঙ্খলে প্রভাবিত করতে পারে; এই কারণেই সত্তা একতরফা ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বায়োইনার্জি এবং ট্রেসিবিলিটি প্রযুক্তি সহ – সমবায় সমাধানগুলির পক্ষে। সিএনএ বলেছে যে তদন্তটি ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট বিধি সহ খাত এবং দেশের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts