আমেরিকান ফুটবল ডাবলিন 2025 – আপনার যা জানা দরকার তা

আমেরিকান ফুটবল ডাবলিনে ফিরে এসেছে, আয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক 2025 এই সপ্তাহে মার্কিন ভক্তদের সর্বনাশা নিয়ে এসেছে।
কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শনিবারের ফুটবল খেলা আইরিশ মাটিতে প্রথমবারের বিগ 12 সম্মেলনের ম্যাচ-আপ হিসাবে ইতিহাস তৈরি করবে।
আয়োজকরা বলছেন যে এই ফিক্সচারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে খেলতে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক আমেরিকান কলেজ ফুটবল খেলা হিসাবে বিল দেওয়া হচ্ছে; উভয় দল, শীর্ষ 25 এর মধ্যে স্থান পেয়েছে, বিগ 12 চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মরসুমে প্রবেশ করুন।
এই মরসুমের ওপেনারের বিজয়ী 2025 কলেজ ফুটবল প্লে অফে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হেরে যাওয়াটি পুনরায় দলবদ্ধ করার জন্য একটি কঠিন চড়াই উতরাইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।
নাটকে যুক্ত করা হ’ল কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলেজ ফুটবলের অন্যতম বিখ্যাত, যা ‘ফার্মাজেডন’ নামে পরিচিত।
আয়োজকরা অনুমান করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২২,০০০ অনুরাগী সহ প্রায় ২৪,০০০ আন্তর্জাতিক ভক্তরা এয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক ২০২৫ -এর জন্য ডাবলিনে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার মনোনীত ডাবলিন পাবস, পেপ সমাবেশে ‘টেলগেট’ দলগুলি সহ বড় খেলায় যাওয়ার দিনগুলিতে ইভেন্টগুলি শুরু হয়েছিল।
আমাদের অতিথিদের জন্য আজ সন্ধ্যায় কী স্বাগত জানাই @এয়ারলিংগাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক স্বাগত অভ্যর্থনা 🏈☘
পান্না আইলে আপনাকে স্বাগতম @কেস্টেটফবি & @সাইক্লোনফবি 🇮🇪#মিউচমোরেথানগাম | #টাচডাউনডুব্লিন | #টাচডাউনারল্যান্ড pic.twitter.com/lyxov5ka4k
– আয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক (@সিএফবিরল্যান্ড) আগস্ট 21, 2025
এই বছরের গেমটি স্থানীয় আইরিশ অর্থনীতির জন্য ১৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উত্পন্ন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, মূলত ভ্রমণকারী মার্কিন দর্শকদের দ্বারা পরিচালিত এই গেমটিতে অংশ নেবে বলে প্রত্যাশিত।
“আমরা আবারও ডাবলিনে কলেজ ফুটবলের সেরা সেরা প্রদর্শন করতে পেরে রোমাঞ্চিত হয়েছি,” শনিবারের খেলার আগে এয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিকের পরিচালক এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্যাড্রাইক ও’কানে।
“এই ইভেন্টটি যে আবেগ এবং উত্তেজনা উত্পন্ন করে তা সত্যই লক্ষণীয় এবং আমরা আয়ারল্যান্ডে একটি গেমের দিনের অনন্য পরিবেশটি অনুভব করতে বিশ্বজুড়ে ভক্তদের স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।”
এয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক 2025 এ কে খেলছে?
কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি ওয়াইল্ডক্যাটস এবং আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি সাইক্লোনস।
আয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক 2025 কখন?
বড় খেলাটি শনিবার, 23 আগস্ট শনিবার। কিক অফ স্থানীয় সময় বিকাল ৫ টায়।
আপনি যদি শোডাউনটির জন্য টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান হন তবে দিনের জন্য একটি টাইমলাইন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এখানে রয়েছে:
- দুপুর ২:৩০: আতিথেয়তা গেটস খোলা, আভিভা স্টেডিয়াম
- 3:00 অপরাহ্ন: প্রিমিয়াম গেটস খোলা, আভিভা স্টেডিয়াম
- 3:15 অপরাহ্ন: বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ডগুলি আভিভা স্টেডিয়ামে যাত্রা করে
- 3:30 অপরাহ্ন: সাধারণ ভর্তি গেটস খোলা, আভিভা স্টেডিয়াম
আয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক 2025 কোথায়?
এই খেলাটি আয়ারল্যান্ডের রাজধানী সিটি ডাবলিনে হোস্ট করা হচ্ছে এবং আইকনিক আভিভা স্টেডিয়ামে খেলা হবে।
কীভাবে এয়ার লিঙ্গাস কলেজ ফুটবল ক্লাসিক 2025 দেখতে পাবেন
গেমটি ইএসপিএন -তে সম্প্রচারিত হবে এবং ইউটিউব টিভি বা ফুবোতে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।