র্যাপার আকন সোচির একটি কনসার্টে তার প্রহরীকে আঘাত করেছিল
আমেরিকান র্যাপার আকন (আসল নাম আলিয়ান দামালা টিয়াম) সোচিতে তাঁর কনসার্টে গার্ডকে পরাজিত করেছিলেন। এই সম্পর্কে টেলিগ্রাম লিখেছেন-চ্যানেল শট
পারফরম্যান্স চলাকালীন শিল্পী ইস্কান্দার চোরকসভের কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যিনি দৃশ্যটি রক্ষা করেছিলেন এবং তারপরে বেশ কয়েকবার তাকে মাথায় আঘাত করেছিলেন এবং হাত দিয়ে গাল দিয়েছিলেন। প্রহরী হলের চারপাশে র্যাপারটি বহন করে যেতে দেয়।
সংগীতজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের শিকার ব্যক্তিরা বলেছিলেন যে তিনি নিজের কাছ থেকে র্যাপারটি ফেলে দেননি কারণ তিনি তাঁর বসকে, কনসার্টের অন্যতম আয়োজককে প্রতিস্থাপন করতে চাননি, যাকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধু ছিলেন।
এর আগে আকন সোচিতে পারফরম্যান্সের পরে রাশিয়া সফরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি সর্বদা আবার দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।