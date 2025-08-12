‘আমেরিকান লীগ ওয়ার লিডার্স’ কুইজ

2025 বেসবল কিংবদন্তি ইচিরো সুজুকির জন্য বেশ স্মরণীয় গ্রীষ্ম হয়েছে। জাপানি তারকাটি বেসবল হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে, সিয়াটল মেরিনার্স তার সংখ্যাটি অবসর নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর -পশ্চিমে 14 বছরে 2,542 টি হিট, 633 আরবিআই এবং 99 টি হোম রান করেছিলেন এমন ব্যক্তিকেও উদযাপন করেছিলেন। ইচিরো জার্সি অবসর নিয়ে বিরল সংস্থায় যোগদান করেছিলেন, কেন গ্রিফি জুনিয়রের নং 24, এডগার মার্টিনেজের 11 এবং জ্যাকি রবিনসনের 42 জনই মেরিনারদের দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত একমাত্র অন্যান্য সংখ্যা।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। উইনস-অবভ-রিপ্লেসমেন্ট স্ট্যাট-বা যুদ্ধ-একক খেলোয়াড়ের “প্রতিস্থাপন,” স্তরের প্লেয়ারের তুলনায় একক খেলোয়াড়ের পরিমাণ জয়ের পরিমাণ পরিমাপ করে। বলা হচ্ছে, আপনি কি 1995 সাল থেকে প্রতিটি মৌসুমে যুদ্ধে আমেরিকান লিগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
