আমেরিকান হিরো যিনি ক্র্যাকার ব্যারেলের লালিত লোগোকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন … ফিউরি যখন তাকে প্রতীক থেকে কুঠার দিকে নিয়ে যায়

ক্র্যাকার ব্যারেলের কোনও প্রিয় ব্যবসায়ীকে তার লোগো থেকে অপসারণের সিদ্ধান্তটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ক্রোধের জন্ম দিয়েছে।
সংস্থাটি এই সপ্তাহের শুরুতে ঘোষণা করেছে যে এটি ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ড্যান ইভিন্সের বাস্তব জীবনের আত্মীয় আঙ্কেল হার্শেলের অনুরূপতা সরিয়ে ফেলবে, এর আইকনিক স্বাক্ষর থেকে।
পুরানো প্রতীকটিতে, হার্শেলকে উপাধি ব্যারেলের সামনে একটি কাঠের চেয়ারে বসে দেখানো হয়েছিল।
তবে তিনি নতুন লোগো থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত, যা একটি হলুদ ষড়ভুজটিতে ব্র্যান্ডের নামের পাঠ্যটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
এই পরিবর্তনটি রেস্তোঁরাটির ভক্তদের দ্বারা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে, যিনি হার্শেলকে ‘জনসাধারণের জন্য শুভেচ্ছার রাষ্ট্রদূত’ হিসাবে জানতেন, কোম্পানির ওয়েবসাইট অনুসারে।
তাঁর গল্পটি আমেরিকান জনসাধারণের সাথে অনুরণিত হয়েছিল, 32 বছর ধরে আটা বিক্রয়কারী হিসাবে যারা দক্ষিণে জুড়ে তাঁর জীবনযাপনের জন্য জেনারেল স্টোরগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন।
‘অবসর গ্রহণের পরে, হার্শেল প্রতিটি এবং প্রতিটি ক্র্যাকার ব্যারেল স্টোরের ভাল প্রতিবেশী হওয়ার দীর্ঘকালীন tradition তিহ্য নিয়ে এসেছিল, ‘সংস্থাটি বলেছিল।
‘তিনি তাঁর বেশিরভাগ কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন যে কোনও ব্যবসায়কে সফল করে তোলে তার গুরুত্বপূর্ণ এখনও সহজ বার্তা নিয়ে আসে – যে লোকেরা আমাদের সাথে আমাদের চিকিত্সা করতে পারে ঠিক তেমনই লোকদের সাথে আচরণ করা উচিত। তিনি তার আসল আন্তরিকতার জন্য ক্র্যাকার ব্যারেল জুড়ে পরিচিত ছিলেন। ‘
পুনর্নির্মাণটি অনলাইনে বিরোধীদের আগুনের ঝড় তুলেছে, উত্তরাধিকারী ব্র্যান্ডগুলির চিত্র পরিবর্তন করে সংস্কৃতি যুদ্ধে একটি নতুন ফ্রন্ট পুনরায় চালু করেছে।
একটি ঘোষণা নতুন লোগোটি আদেশ করেছে, ‘ক্র্যাকার ব্যারেলের স্বাক্ষর সোনার এবং ব্রাউন টোনগুলিতে নোঙ্গর করা’।
এটি যোগ করেছে যে এর লোগোটি ‘এখন আইকনিক ব্যারেল আকৃতি এবং শব্দ চিহ্নের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা এটি শুরু করেছিল’ ‘
ক্র্যাকার ব্যারেলের মতে, এই সর্বশেষ চেহারাটি আজ অবধি ব্র্যান্ডের ‘পঞ্চম বিবর্তন’ চিহ্নিত করেছে।
এটি ‘অল মোর’ নামে পরিচিত সংস্থার একটি প্রচারের অংশ হিসাবে উন্মোচন করা হয়েছিল, যা কিছু নতুন পতনের মেনু আইটেমগুলিরও বিজ্ঞাপন দেয়।
লোকেরা অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কোম্পানির শেয়ারের দাম ট্যাঙ্ক করা হয়েছে, এর মূল্য থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার মুছে ফেলেছে।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুত্র ডোনাল্ড জুনিয়র এমনকি এই বিতর্কটি শুরু করেছিলেন, এক্সকে জানার দাবি করার জন্য, ‘ডাব্লুটিএফ ক্র্যাকার ব্যারেলের সাথে ভুল’।
তিনি ‘ওয়াক ওয়ার রুম’ এর একটি পোস্টের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যা দাবি করেছিল যে চেইনটি ‘একটি প্রিয় আমেরিকান নান্দনিকতা বাতিল করে এটিকে জীবাণুমুক্ত, আত্মহীন ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে প্রতিস্থাপন করেছে।’
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছিল: ‘আমাদের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হয়নি, এবং ক্র্যাকার ব্যারেলের হৃদয় ও আত্মা পরিবর্তন হয়নি।’
এতে যোগ করা হয়েছে যে চাচা হার্শেল ‘আমাদের রেস্তোঁরাগুলিতে এবং আমাদের মেনুতে সামনে এবং কেন্দ্রে রয়েছেন,’ যেমন তিনি ‘দ্য হার্শেল ওয়ে’র প্রতিনিধিত্ব করেন।
সংস্থাটির মতে ‘দ্য হার্শেল ওয়ে’ হ’ল ‘আমাদের, 000০,০০০ প্লাস কর্মচারী কীভাবে দেশের আতিথেয়তা সরবরাহ করে যার জন্য আমরা পরিচিত।’
নতুন ক্র্যাকার ব্যারেল লোগোটি এই সপ্তাহের শুরুতে উন্মোচন হওয়ার পরে একটি রেস্তোঁরায় দেখা যায়
পুরানো সময়ের রেস্তোঁরা ছড়িয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রাষ্ট্রপতি এবং সিইও জুলি মাসিনো এগিয়ে গেলেন শুভ সকাল আমেরিকা পুনর্নির্মাণ রক্ষা করতে।
তিনি আউটলেটকে বলেছিলেন: ‘লোকেরা আমরা যা করছি তা পছন্দ করে। ক্র্যাকার ব্যারেলকে আজ এবং আগামীকালের জন্য ক্র্যাকার ব্যারেলের মতো অনুভব করা দরকার।
‘আপনি যে জিনিসগুলি পছন্দ করেন সেগুলি এখনও আছে। আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য আমাদের লোকদের প্রয়োজন, এবং আমরা চাই যে লোকেরা আমাদের বেছে নেয় ”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ফ্লোরিডা ভিত্তিক পরিচালকরা তাকে সাম্প্রতিক বৈঠকের সময় শীর্ষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘আমি কীভাবে একটি পুনর্নির্মাণ পেতে পারি, কখন আমি একটি পুনর্নির্মাণ পেতে পারি এবং আমি কীভাবে তালিকায় উঠব?’
রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুলি মাসিনো পরিবর্তনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশকারীদের জন্য লক্ষ্য হয়ে উঠেছে
নতুন ক্র্যাকার ব্যারেল লোগোটি নিউ ইয়র্কে 21 আগস্ট, 2025 বৃহস্পতিবার প্রদর্শিত হবে
রিব্র্যান্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে
তবুও ডেইলি মেইল প্রকাশ করেছে যে শ্রমিকরা কাজের সময় কমিয়ে এবং খাদ্যের গুণমান হ্রাস করার বিষয়ে মাসিনোকে লক্ষ্য নিয়েছিল।
কর্মসংস্থান পর্যালোচনা সাইটের কাচের দরজায় তাদের অভিযোগগুলি প্রচার করে তারা কোম্পানির সর্বোচ্চ স্তরে দরিদ্র ব্যবস্থাপনা হিসাবে বর্ণনা করে কর্মীরা তার উপর নির্ভর করে।
মিনেসোটার একজন ক্রু সদস্য পোস্ট করেছেন: ‘সিইও জুলি মাসিনোকে আমাদের ঘন্টা কাটা বন্ধ করুন।
‘যখন আমরা স্বল্পতম হয়ে পড়েছি তখন আমরা আরও বেশি কাজের জন্য কম বেতন দিচ্ছি কারণ আপনি এই মৃত সংস্থাকে তার কবর থেকে আনতে স্তন্যপান করেন।
‘আপনার খাদ্যের গুণমান হ্রাস করা বন্ধ করুন। না আপনার রান্নাগুলিকে এক দিনের পুরানো বেকন পরিবেশন করতে বাধ্য করা ভাল ধারণা নয়। বেকন রাতারাতি সংরক্ষণ করা উচিত নয়, বিশ্বাস করুন বা না করুন। ‘
একজন কর্মী, যিনি দাবি করেন যে তারা দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটি শাখায় সহযোগী পরিচালক, তিনি পোস্ট করেছেন: ‘নতুন নেতৃত্ব সংস্থাটিকে নামিয়ে দিচ্ছে।
‘এখন এমন কিছুই নেই যা ক্র্যাকার ব্যারেলকে নীচের গড় রেস্তোঁরা চেইনের চেয়ে আলাদা করে তোলে’ ‘
সংস্থাটি এখনও কর্মীদের দেওয়া বিবৃতিতে সাড়া দিতে পারেনি।