ন্যান্সি ও’ব্রায়েন সিম্পসন
ট্রেডিং টাকা
কল্পনা করুন যে ভারতকে – বা কোনও সার্বভৌম জাতি – যা তারা বাণিজ্য করতে পারে এমন অংশীদারদের বলার। সাহসটি বিস্ময়কর, তবুও এটি ঠিক কী উদ্ঘাটিত হয়।
একটি সঙ্গীর সাথে একটি বেপরোয়া বাণিজ্য যুদ্ধ
সর্বশেষতম সালভো রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে এসেছে, যিনি ২০২৫ সালের আগস্টের গোড়ার দিকে সুস্পষ্ট শুল্ক আরোপ করেছিলেন – ভারতীয় পণ্যগুলিতে শুল্ক বাড়িয়ে এক বিস্ময়কর ৫০ শতাংশে – ভারতের অব্যাহত রাশিয়ান তেলকে “জাতীয় সুরক্ষা হুমকি” হিসাবে ক্রয় করে। তিনি কেবল ভারতে নয়, নেক্সট চীনকে লক্ষ্যবস্তু করার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি কেবল ভারতে নয়, গৌণ নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে দ্বিগুণ হয়েছিলেন। এটি জবরদস্তি কূটনীতি হিসাবে মাস্ক্রেডিং।
ভারতের গণনা করা প্রতিক্রিয়া
নয়াদিল্লির পার্চ থেকে, এটি অন্যায় এবং ভণ্ডামি উভয়ই। ভারত উল্লেখ করেছে যে ইইউ একাই এলএনজি সহ ২০২৪ সালে রাশিয়ার সাথে € 67.5 বিলিয়ন ডলার লেনদেন করেছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান প্যালাডিয়াম, ইউরেনিয়াম এবং সার আমদানি অব্যাহত রেখেছে। ভারতীয় কৃষক ও শিল্প নেতারা তাদের ক্রোধের কথা বলছেন: সানিয়ুক্ট কিসান মোর্চা (এসকেএম) শুল্ক বাড়ানোর নিন্দা করেছে একটি “অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা” এবং ভারতীয় সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন।
ইতিমধ্যে কৌশলগত পুনঃনির্মাণ চলছে
শুল্কগুলি তাত্ক্ষণিক পরিণতি হ্রাস পেয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, যা বিশ্বের বৃহত্তম রিফাইনারি কমপ্লেক্স পরিচালনা করে, রাশিয়ান অপরিশোধিতের উপর নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য প্রস্তুত এবং ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যে ফিরে পিভটকে ফিরে আসে। তবুও বিশ্লেষকরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে এই ধরনের পরিবর্তন ভারতের তেল আমদানি বিলকে 9-111 বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে ঘরোয়া মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ভারত এবং রাশিয়া তাদের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব দ্বিগুণ করেছে। মস্কোতে সাম্প্রতিক সুরক্ষা আলোচনায়, ভারতীয় কর্মকর্তারা পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন এবং এই বছরের শেষের দিকে ভ্লাদিমির পুতিন সফরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ভারত দীর্ঘস্থায়ী শক্তি এবং প্রতিরক্ষা চুক্তির সুবিধা দিচ্ছে, যার মধ্যে বিশাল ছাড়যুক্ত তেল এবং সার সরবরাহ রয়েছে যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে – ২০২১-২২ সালে ১৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ২ $ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, ২০২৩ সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে।
ব্রিকস এবং একটি পাল্টা ওজনের জন্ম
এখানে ঘষা রয়েছে: ওয়াশিংটনের অযৌক্তিক বণিকতা দেশগুলিকে কৌশলগত জোটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ব্রিকসের প্রতি ভারতের অগ্রণী – ডেডোলারাইজেশন এবং সম্মিলিত স্থিতিস্থাপকতার সাথে সংযুক্ত – কোনও দুর্ঘটনা নয়। ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে মার্কিন নীতি পশ্চিমা থেকে ক্রমবর্ধমান আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে সমন্বিত অর্থনৈতিক ব্লকের উত্থানের ত্বরান্বিত করতে পারে।
কারণের বাইরে একটি বৃদ্ধি
সবচেয়ে খারাপ বিষয়, এই আক্রমণাত্মক পদক্ষেপগুলি নিছক নীতি নির্ধারণের জন্য নয় – তারা বেপরোয়া ব্রিংকম্যানশিপের উপর নির্ভর করে। শুল্ক যুদ্ধ, মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং জবরদস্তি কূটনীতি ব্রাজিল এবং তার বাইরেও জায়গাগুলিতে ঘরোয়া বিরোধীদের মূল অংশীদারদের এবং বাট্রেস ঘরোয়া বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটি আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য একটি স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষত।
সংক্ষেপে
ভারতকে – বা যে কোনও জাতি – যাদের সাথে এটি বাণিজ্য করতে পারে বা নাও বলতে পারে তা কূটনীতি নয়, অহংকার। জ্বালানি চাহিদা এবং অর্থনৈতিক বাস্তববাদ দ্বারা পরিচালিত ভারতের কৌশলগত পছন্দগুলি প্রতিশোধের সাথে মিলিত হচ্ছে, কারণ নয়। তবুও এই প্রতিক্রিয়া, ভারতকে বিচ্ছিন্ন করা থেকে অনেক দূরে, বিকল্প জোটকে শক্তিশালী করার জন্য এটি এবং অন্যদেরকে উত্সাহিত করেছে। এই ফল্ট লাইনে আমাদের হুব্রিস কীভাবে একটি মাল্টিপোলার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুঘটক হতে পারে তার আসল গল্পটি রয়েছে।