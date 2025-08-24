আমেরিকার শেষ ডাব্লুডাব্লুআইআই এসি নেভির পাইলট ডোনাল্ড ম্যাকফারসন 103 বছর বয়সে মারা যান

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডোনাল্ড ম্যাকফারসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ এই সংঘাত থেকে এই দেশের শেষ বেঁচে থাকা “এস” পাইলট হিসাবে বিবেচিত, নেব্রাস্কায় 103 বছর বয়সে মারা গেছেন।
প্যাসিফিক থিয়েটারে ইউএসএস এসেক্সের উপরে এফ 6 এফ হেলক্যাট যোদ্ধাদের একজন নেভি ফাইটার পাইলট হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময়, ম্যাকফারসন পাঁচটি জাপানি বিমানকে গুলি করে ফেলেছিলেন – অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে।
ডাব্লুডব্লিউআইআই হিরোর অবশেষ অবশেষে ৮০ বছরের রহস্যের পরে সামরিক উত্সর্গের মাধ্যমে সমাধান করা হয়
এপি অনুসারে আমেরিকান ফাইটার এসেস অ্যাসোসিয়েশন এবং ফাগেন ফাইটারস ডাব্লুডাব্লুআইআই যাদুঘর উভয়ই ম্যাকফারসনকে যুদ্ধ থেকে সর্বশেষ বেঁচে থাকা আমেরিকান এসিই পাইলট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
এপি অনুসারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর সেবা তাকে কংগ্রেসনাল স্বর্ণপদক অর্জন করেছিল – যারা মার্কিন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে – পাশাপাশি তিনটি বিশিষ্ট উড়ন্ত ক্রসকেও এপি অনুসারে।
জ্যাক লারসন, ডাব্লুডব্লিউআইআই ভেটেরান টিকটকের ‘পাপা জ্যাক’ পরিণত হয়েছে, 102 বছর বয়সে মারা যায়, নাতনী ঘোষণা করে
ম্যাকফারসনের কন্যা বেথ ডেলাবার নিউজ আউটলেটকে বলেছেন, “যখন এটি শেষ হয়ে যায় এবং বাবা তার জন্য যে জিনিসগুলি মনে রাখতে চান তার তালিকাভুক্ত করেন … তাঁর প্রথম জিনিসটি হ’ল তিনি বিশ্বাসের মানুষ,” বিট্রিস ডেইলি সানযা প্রথম 14 আগস্ট তার মৃত্যুর কথা জানিয়েছিল।
1942 সালে, ম্যাকফারসন 18 বছর বয়সে নৌবাহিনীতে তালিকাভুক্ত হন। দু’বছর পরে, ফ্লাইট প্রোগ্রামটি শেষ করার পরে, তিনি তার স্ত্রী থেলমাকে বিয়ে করেছিলেন, এপি অনুসারে।
ভাইরাল 102 বছর বয়সী ডাব্লুডব্লিউআইআই প্রবীণ আমেরিকা সম্পর্কে বার্তা রয়েছে: ‘আমরা সবাই কত ভাগ্যবান’
ম্যাকফারসনের কন্যা ডোনা মুলদার বলেছিলেন যে তার বাবা যুদ্ধের মুহুর্তগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল যা তাকে এইরকম অনুভব করেছিল, “সম্ভবত God শ্বর আমার সাথে করেননি।”
যুদ্ধের পরে, ম্যাকফারসন নেব্রাস্কা অ্যাডামসে দেশে ফিরেছিলেন এবং একটি চিঠি ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি যুব বেসবল এবং সফটবল লিগ স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন এবং স্কাউটমাস্টার হিসাবে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় নেতৃত্বের ভূমিকাতেও কাজ করেছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
এপি জানিয়েছে, স্থানীয় বলফিল্ডটি পরে তাকে এবং তার স্ত্রীর স্বীকৃতি হিসাবে “ম্যাকফারসন ফিল্ড” নামকরণ করা হয়েছিল।
তিনি তাঁর কন্যা বেথ এবং ডোনা, এক পুত্র, পাশাপাশি অনেক নাতি-নাতনি এবং নাতি-নাতনি দ্বারা বেঁচে আছেন, জাতীয় ডাব্লুডাব্লুআইআই যাদুঘর অনুসারে।