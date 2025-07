আমেরিকা কি তার উর্বরতা সঙ্কট ঠিক করতে পারে?

ব্রি অ্যাডামস সর্বদা কল্পনা করতেন যে তার বাবা -মা’র মতোই তার তিনটি সন্তান হবে। ৩৩ -এ, তার একটি ছেলে, বয়স 3 এবং একটি কন্যা, 1 যদিও অ্যাডামস বলেছিলেন যে তিনি এবং তার স্বামী অন্য একটি শিশু পছন্দ করবেন, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারা একটি সামর্থ্য করতে পারবেন না।

এমনকি বছরে 250,000 ডলার সম্মিলিত বেতনও।

অ্যাডামস এবং তার স্বামী, উভয় কলেজ স্নাতক পূর্ণকালীন চাকরি সহ, এর চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন মধ্যম মার্কিন পরিবারের আয় $ 80,610। তবুও, তাদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ বেতন – একটি প্রযুক্তি সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে – তিনি বলেন, ওয়াশিংটন, ডিসি -র শহরতলির ফলস চার্চে তাদের টাউনহাউসে, 000 3,000 মাসিক বন্ধককে অফসেট করার জন্য, এবং প্রতি শিশু প্রতি মাসে $ 2,000 ডলারের কেয়ার ব্যয়।

অ্যাডামস বলেছিলেন, “আমি তিনটি বাচ্চার মধ্যে তৃতীয়। “দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার বাড়িতে জায়গা এবং আমার হৃদয়ে এবং আমার সঙ্গীর হৃদয়ে স্থান থাকা সত্ত্বেও, আমরা কেবল তৃতীয় সন্তানের সামর্থ্য রাখতে পারি না।”





বেসবলের ক্যাপ, সানগ্লাস এবং একটি ঘুমন্ত বাচ্চা তার বুকে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা একটি মহিলাকে বাদামী চুলযুক্ত মহিলার সেলফি।

অ্যাডামসের আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার গল্পটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ বিষয়, এটি একটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হওয়া জন্মের হারের মুখোমুখি যা জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে হুমকিস্বরূপ। যেমন বেশিরভাগ মহিলা গত অর্ধ শতাব্দীতে কর্মশক্তিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার এবং যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে গড় পরিবারের আকার রয়েছে সঙ্কুচিত।

প্রাপ্তবয়স্করা নতুন প্রজন্মের সাথে নিজেকে প্রতিস্থাপন করছে না, এমন একটি বাস্তবতা যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির জন্য বিশেষত সমস্যাযুক্ত – যা কোনও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পক্ষে সমর্থন করার জন্য একটি তরুণ কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে।

গত বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উর্বরতার হার প্রতি মহিলার প্রতি 1.62 জন্মের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, 30 বছর আগে প্রতি মহিলার প্রতি 1.99 জন্মের হার থেকে একটি ড্রপ, জাতিসংঘ। জাতিসংঘ আরও জানিয়েছে যে ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী উর্বরতার হার ছিল প্রতি মহিলার ২.২ জন্ম, ১৯ 1970০ সালে ৪.৮ থেকে কম। চারটি দেশে – চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইউক্রেন – উর্বরতার হার 1 এর নিচে নেমে গেছে।

“উর্বরতার হার বড় অংশে হ্রাস পাচ্ছে কারণ অনেকেই তাদের পছন্দসই পরিবারগুলি তৈরি করতে অক্ষম বোধ করেন এবং এটিই আসল সংকট,” সম্প্রতি একটি প্রকাশ করেছে, জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের নির্বাহী পরিচালক নাটালিয়া কানেম বলেছেন, যা সম্প্রতি একটি প্রকাশ করেছে জরিপ 14 টি দেশে 14,000 এরও বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে। 50 বছরের কম বয়সী উত্তরদাতাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (18 শতাংশ) বলেছেন যে তারা তাদের পছন্দসই শিশুদের সংখ্যা আশা করেন না। অর্ধেকেরও বেশি অর্থনৈতিক বাধা দায়ী।

গত বছর তার প্রচারের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি জন্মের হার বাড়ানোর পদক্ষেপ নেবেন, ঘোষণা“আমি একটি শিশুর বুম চাই।” ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এছাড়াও চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী আরও শিশুদের দেখতে এবং ট্রাম্পের প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা বিলিয়নেয়ার এলন কস্তুরী, মনে হয় এটি একটিতে রয়েছে রাজনৈতিক এবং গ্রহটি পুনরায় স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। (তিনি পিতাকে স্বীকার করেছেন 14 শিশু চার মহিলার সাথে।)





তিনটি লাল এবং কালো পোস্টারগুলির মধ্যে রয়েছে “ডিএম থেকে ওবিজিওয়াইএন,” “সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন”, এবং “এলনের পরবর্তী বাচ্চা হ্যাভ” এর মতো স্লোগান। পরেরটিতে ফুলের পোশাকের মধ্যে একটি স্বর্ণকেশী মহিলার একজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, হাসি এবং একটি শিশুর স্ট্রোলারকে টেসলা সাইবারট্রাকের আকারে ঠেলে দেয়।

প্রশাসন কনজারভেটিভস প্যাডলিং নীতিগুলির কাছ থেকে শুনানি করে আসছে যা ট্যাক্স প্রণোদনা, এককালীন বাচ্চাদের থাকার জন্য পিতামাতাদের পুরস্কৃত করবে শিশুর বোনাস এবং আসল পদক (পরবর্তীকালে, ছয় বা ততোধিক সন্তানের মায়েদের জন্য)। ট্রাম্প এই মাসে আইনে স্বাক্ষর করেছেন এমন বিশাল কর এবং ব্যয় বিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট ২০২৫ সাল থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য, প্রতি 1000 ডলার দিয়ে বীজযুক্ত, যদিও 18 বছরের জন্য এই অর্থ প্রত্যাহার করা যায় না।

মহিলাদের অধিকারের উকিলরা অবশ্য বলেছেন যে এই ব্যবস্থাগুলি শ্রমজীবী পিতামাতাদের আসলে যে স্তরের সহায়তা প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

“মমদের উত্সাহের দরকার নেই। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সমর্থন প্রয়োজন,” চেম্বার অফ মাদার্সের সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, একটি নিরপেক্ষ তৃণমূল সংগঠন, যার সাথে ব্রি অ্যাডামস স্বেচ্ছাসেবক। “আমি বলছি যে এটি আরও গোপনীয় বিষয় নয় যা আরও বেশি বাচ্চাদের দিকে পরিচালিত করবে। এটি এই তিনটি বিষয়: প্রদত্ত পারিবারিক মেডিকেল ছুটি; অ্যাক্সেসযোগ্য, সাশ্রয়ী মূল্যের শিশু যত্ন; এবং উন্নত মাতৃস্বাস্থ্য।”

রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিতামাতার পক্ষে উকিলরা সম্মত হন যে ব্যয়গুলি এতটা নিষিদ্ধ না হলে লোকেরা আরও বেশি বাচ্চা হবে। তারা চায় যে সরকারী নীতিগুলি পিতামাতাদের সক্ষম করতে এবং পিতামাতাদের তাদের স্বপ্নের পরিবারগুলি তৈরি করতে সক্ষম করে। তবে কীভাবে এটি করা যায় সে সম্পর্কে তারা একমত নন।

“যদি আমরা একটি ডে কেয়ার ভর্তুকি পেতে যাচ্ছি তবে আমি মনে করি আমাদেরও সমতা বজায় রাখতে, বৈষম্য এড়ানোর জন্য একটি গৃহকর্মী ভাতাও থাকা উচিত,” ইনস্টিটিউট ফর ফ্যামিলি স্টাডিজের প্রোপ্রেটালিজম ইনিশিয়েটিভের পরিচালক লিম্যান স্টোন বলেছেন। “তবে আমি কেবল বলব, সাধারণভাবে আমাদের এগুলির কোনওটি করা উচিত নয় We আমাদের দিনের যত্নের ভর্তুকি দেওয়া উচিত নয় We আমাদের বাড়িতে থাকার জন্য ভর্তুকি দেওয়া উচিত নয় We আমাদের কেবল পিতামাতাকে নগদ দেওয়া উচিত এবং তাদের পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভাল কী তা তাদের পছন্দ করা উচিত।”

প্রো-প্রো-প্রোপন্থীরা হলেন (মূলত) রক্ষণশীল কর্মীরা যারা মহিলাদের-মূলত বিবাহিত মহিলাদের-আরও বেশি বাচ্চা হওয়ার জন্য উত্সাহিত করেন। তবুও প্রাকৃতিকপন্থীপন্থীদের মধ্যেও জনসংখ্যা কেন এবং কীভাবে বৃদ্ধি করবেন সে সম্পর্কে মতামতের পার্থক্য রয়েছে।





স্ট্রাইপযুক্ত শার্ট পরা একটি স্বর্ণকেশী মহিলা তার ক্যামেরার সাথে একটি ফটো তুলতে সেলফি স্টিক ব্যবহার করে। তিনি একটি লাল পোলো শার্টে একটি ছোট বাচ্চাকে ধরে রেখেছেন। প্লেড শার্টের অন্য একটি শিশু তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, হাসতে হাসতে অস্ত্রগুলি প্রশস্ত ছড়িয়ে পড়ে। মাউন্ট রাশমোর স্মৃতিসৌধটি দূরত্বে ছড়িয়ে পড়ে, গাছগুলি এবং পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

স্টোন বলেছেন, “আপনি এমন লোক পেয়েছেন যারা অর্থনৈতিক অবক্ষয়, নির্ভরতা অনুপাত, সামাজিক সুরক্ষা, উদ্ভাবনের জন্য অর্থ প্রদান, এইগুলির যে কোনও একটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

একটি ব্লগ পোস্ট গত জুনে রচিত স্টোন একটি বিভাগকে একত্রিত করেছিলেন, “কমিউনিটিভ প্রোথালিস্টস”, যা তিনি বলেছিলেন, “পরিবারের সাধারণ ভালবাসা থেকে শুরু করে বিশ্বাস ও ধর্মের বন্ধন পর্যন্ত, সবচেয়ে খারাপ কিছু মামলায় – বর্ণবাদী আধিপত্যবাদ এবং গণহত্যা। এটি সর্বজনীন প্রোথালিজমের এই শেষ প্রান্তটি যা সর্বজনীন প্রোথালিজমকে” সর্বজনীন প্রোথালিজমকে “এই সর্বজনীন প্রোথালিজম দেওয়া হয়েছে”

ট্রাম্প প্রশাসন কীভাবে নতুন বিলে বর্ণিত নগদ উত্সাহের বাইরে আরও বেশি বাচ্চা রাখতে পিতামাতাকে অনুপ্রাণিত করবে তা নির্দিষ্ট করে নি। এই গল্পটির জন্য একটি সাক্ষাত্কারের অনুরোধের জবাবে হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিস মুখপাত্র টেলর রজার্সের একটি উদ্ধৃতি ইমেল করেছে,… যারা স্টোনকে বর্ণিত কিছু প্রসববাদী অবস্থানের প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

রজার্স লিখেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বিশ্বাস করেন যে বাবা -মা কীভাবে তাদের সন্তানদের সর্বোত্তমভাবে বাড়াতে পারেন তা জানেন এবং এই প্রশাসন এমন নীতিমালা অনুসরণ করছে যা বাচ্চাদের যত্নের ব্যয় হ্রাস করার সময় তাদের বাচ্চাদের জন্য সেরা পছন্দগুলি করার নমনীয়তার সাথে পিতামাতাদের ক্ষমতায়িত করে।”

আরও বাচ্চা হওয়া মহিলাদের কাজ করা কঠিন।

দেশগুলি একটি আধিক্য তৈরি করেছে প্রোগ্রাম সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উর্বরতা বাড়াতে। কেউ কেউ জনসংখ্যার পতন বন্ধ করে দিয়েছেন, কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে, তবে কেউই হ্রাসের সাধারণ পথ পরিবর্তন করতে পারেনি বলে জানিয়েছেন, অলাভজনক গবেষণা সংস্থা জনসংখ্যার রেফারেন্স ব্যুরোর সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী জেনিফার সাইব্বা বলেছেন।

“যে কেউ এটি চেষ্টা করেছেন, বিশেষত যদি তাদের লক্ষ্য আবার প্রতিস্থাপনে পৌঁছানো হয় – এমন কেউ নেই যে কখনও এটি করেছে। এটি হতে পারে যে তারা এটিকে আরও দ্রুত যেতে বাধা দেয় – এটি সম্ভব, তবে সর্বত্র নয়,” সাইব্বা বলেছিলেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন, নর্ডিক দেশগুলি পিতামাতার ছুটির প্রস্তাব দিয়েছে, নারীবাদীদের দ্বারা অনুকূল একটি নীতি, এবং তবুও ফিনল্যান্ডের উর্বরতার হার কম রয়েছে 1.3 শিশু প্রতি মহিলা, সুইডেন এবং নরওয়ের হার 1.4 এবং ডেনমার্ক 1.5 এ। শিশু করের ক্রেডিট, যা পিতামাতাদের তাদের নির্ভরশীল শিশুদের সংখ্যার ভিত্তিতে তাদের করের বোঝা হ্রাস করতে দেয়, তারাও এই কৌশলটি করেনি, সায়ুব্বা বলেছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়া হ’ল কম উর্বরতার পোস্টার চাইল্ড। সায়ুব্বার মতে, পূর্ব এশীয় জাতি মোটামুটি ব্যয় করেছে $ 270 বিলিয়ন 2006 সাল থেকে নীতিমালা এবং ক্রেডিট এবং নগদ বোনাসগুলিতে। 2024 সালে, এর জন্মের হার প্রতি মহিলার প্রতি মাত্র 0.73 শিশু ছিল। (এই এপ্রিল, জন্মের হার গোলাপ 34 বছরের মধ্যে তাদের দ্রুততম হারে, একটি শিফট মূলত বিবাহ-পরবর্তী পোস্ট-প্যান্ডেমিক বৃদ্ধির জন্য দায়ী))

এমন একটি জিনিস রয়েছে যা জন্মের হার কমে গেলেও: অভিবাসন হলেও কোনও দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। সায়ুব্বার মতে, এটি কেবল কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ সংখ্যক অভিবাসীকে আকর্ষণ করে যা এর জনসংখ্যা শীর্ষে উঠেনি। “এটি কেবলমাত্র আমাদের অভিবাসন স্তরের উপর নির্ভর করবে যে মার্কিন জনসংখ্যা এই শতাব্দীতে কতটা সঙ্কুচিত বা বৃদ্ধি পেয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।





পাঁচ জনের একটি অভিবাসী পরিবার, একজন পুরুষ, মহিলা এবং মাঝের গ্রেডের ছেলেদের সাথে একটি ক্যারিয়ারে একটি বাচ্চা, মাথা নত করে একটি বৃত্তে দাঁড়িয়ে থাকায় একে অপরের কাঁধে তাদের হাত রেখেছিল। তাদের পিছনে, একটি সীমানা বেড়ার লম্বা মরিচা ধাতব বাধাগুলি দিগন্তের ধুলাবালি পাহাড়ের উপরে একটি ঘূর্ণায়মান রাস্তা ধরে প্রসারিত।

তবুও, ইমিগ্রেশন কমাতে ট্রাম্পের এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দু। জোসলিন ফ্রাইয়ের জন্য, এই অভিবাসন নীতিগুলি কিছু প্রো-প্রসববাদী সম্পর্কে একটি কুৎসিত সত্য প্রকাশ করে: বর্ণবাদ।

“যদি এটি জন্মের হার সম্পর্কে ছিল, তবে আপনি অভিবাসী সম্প্রদায়ের মতো জন্মের হার বেশি যে সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে সব ধরণের রিগ্রসিটিভ নীতি অনুসরণ করবেন না, তাই না?” ফ্রাই বলেছেন, নারী ও পরিবারের জন্য জাতীয় অংশীদারিত্বের সভাপতি। “একই সাথে তারা (মার্কিন সরকার) জন্মের হার বাড়ানোর বিষয়ে কথা বলছে, তারা গোষ্ঠীগুলি লাথি মারার কথাও বলছে, বিভিন্ন পকেট যারা অসম্পূর্ণভাবে কালো এবং বাদামী লোকেরা।”

প্রকৃতপক্ষে, মহিলাদের অধিকারের উকিলরা বলছেন, ট্রাম্পের বেশ কয়েকটি নীতি বাড়ানোর চেয়ে জন্মের হারকে দমন করতে আরও বেশি কিছু করবে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস হ্রাস করা including গর্ভপাত সহ – যা লোকেরা যদি তাদের বেছে নেয় এবং যখন তারা বেছে নিতে পারে তখন তাদের সন্তান ধারণ করতে সক্ষম করে। এটি কাটাও অন্তর্ভুক্ত মেডিকেডএকটি ফেডারেল- এবং রাষ্ট্রীয় অর্থায়িত প্রোগ্রাম যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 10 টি জন্মের মধ্যে 4 এরও বেশি জন্য অর্থ প্রদান করে

ফ্রাই বলেছিলেন, “প্রশাসন যে নীতিগুলির সামনে রাখার চেষ্টা করছে তার পুরো পরিসীমাটি আপনাকে সাজাতে হবে এবং তারপরে আপনি একটি ছবি পেতে শুরু করেন,” ফ্রাই বলেছিলেন। “তাদের এজেন্ডাটি খুব সংকীর্ণ, এবং এটি মহিলাদের কোথায় ভূমিকা নেওয়ার কথা রয়েছে সে সম্পর্কে একটি ধারণার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল নারীদের ভূমিকা হ’ল সন্তান ধারণ করা এবং বাড়িতে থাকা এবং তারা যা করছে তা মনে রেখে।”