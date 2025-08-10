You are Here
আমেরিকা কেরেটারোর বিরুদ্ধে মেনে চলে এবং লিগা এমএক্সের তৃতীয়
আমেরিকা কেরেটারোর বিরুদ্ধে মেনে চলে এবং লিগা এমএক্সের তৃতীয়

আমেরিকা তিনি লিগস কাপে বাস করতেন এমন দুঃস্বপ্নের গ্রীষ্ম থেকে সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি ইতিমধ্যে এমএক্স লিগটি মিস করেছেন, যে এটি আরও আরামদায়ক এবং জিততে সহজ, যেমন স্পোর্টস স্টেডিয়ামে সিটি অফ স্পোর্টস স্টেডিয়ামে, এল কোয়েরেটারোর (এর বিপক্ষে (1-0)।

মিস করবেন না … গিলবার্তো মোরা দ্বারা মেসিতে যান ‘

যদিও ভিক্টোরিয়া, দ্য আজুলক্রিমা শখ এটি মোডগুলি দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছিল, শেষে বুস তারা তাকে আঘাত করেছিল। এমনকি ag গলসের টেকনিশিয়ান আন্ড্রে জার্ডাইনও মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অভিনেতার ক্রিয়াকলাপে হতাশ হন।

সমর্থন বৃষ্টি এবং শুরুর বিলম্ব এক ঘন্টা 46 মিনিটের জন্য পার্টি করুন বৈদ্যুতিক ঝড়আমেরিকানিজম একটি দর্শনীয় বিজয় দিয়ে অর্থ প্রদানের যোগ্য, বিশেষত প্রথমার্ধে কোয়েরেটারো যে সুবিধা দিয়েছিল তার জন্য।

আমেরিকা সুবিধা নিয়েছে খেলার ছয় মিনিটে, ঝড়ের সময় ভক্তদের দ্বারা জমে থাকা অধৈর্যতার জন্য রোজা। এবং এটি মাধ্যমে ছিল ডাগোবার্তো এস্পিনোজা কেভিন এলভারেজের কাছে এই অবস্থানটি জিতছেন।

কিন্তু আমেরিকা ক্ষমা আরও ভাল সুবিধা নিয়ে বিশ্রামে যাচ্ছি। তিনি বল এবং এ এর সর্বাধিক দখল থাকা সত্ত্বেও ন্যূনতমের জন্য স্থির হন পেনাল্টি একটি অনুগ্রহযে, হেনরি মার্টন ব্যর্থ হন (40 ‘)।

হেনরিএটি এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে শার্টের শার্ট ভোগ করেছে এবং এটি সর্বাধিক জরিমানার উত্স, একটি স্কোরার খরা টানুন যে আপনি ইতিমধ্যে আপনার শখ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন; গত ফেব্রুয়ারি থেকে চিহ্নিত নয়।

একরকমভাবে, দলটি নেতৃত্বে বেনজামান মোরা একটি জয় লড়াই করেছিল। বিশেষত var এর হস্তক্ষেপের জন্য, যেখানে তিনি বিপরীত করেছিলেন এডুয়ার্ডো আর্মেন্টা থেকে বহিষ্কার

তবে, ধারা কেরেটারো রুস্টারসযে আজ মালিক পরিবর্তনের পরে একটি নতুন যুগে বেঁচে আছে, এটি নয় মুখোমুখি হতে উত্সাহিত রাজধানীতে আমেরিকা। শেষবারের মতো তারা জিতেছে প্রায় এক দশক (অক্টোবর 2015)।

তা ছাড়া, বেঞ্জামন মোরা এবং তার তারা কোনও টুর্নামেন্টের ম্যাচ বা কাপ লিগ জিততে সক্ষম হয়নি।

এই ফলাফল সঙ্গে, আমেরিকা দুটি বিজয় পৌঁছেছে এবং 2025 খোলার দুটি অঙ্কন। অপরাজিততবে দৃ inc ়প্রত্যয়ী নয়, এমন শর্ত যা ফরাসি আক্রমণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে উন্নতি করতে চাইবে অ্যালান সেন্ট-ম্যাক্সিমিন

