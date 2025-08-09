আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে একটি ডুবে যাওয়া জাহাজটি আবিষ্কার করা হয়েছিল – জলদস্যু যুদ্ধের কিংবদন্তি

পূর্ব ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল ডুবো প্রত্নতাত্ত্বিকদের উত্তর ক্যারোলিনার উপকূলে এক উত্তেজনাপূর্ণ উদ্বোধন করেছিলেন। ব্রানসুইক শহরের নিকটে, তারা চারটি জাহাজ ধ্বংসের জায়গা আবিষ্কার করেছিল এবং এর মধ্যে একটি, গবেষকদের মতে, কিংবদন্তি স্প্যানিশ কাপান জাহাজ লা ফরচুনা হতে পারে, 1748 সালে ডুবে গেছে।
ম্যাগাজিনটি সন্ধানের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে প্রত্নতত্ত্ব। এই অভিযানটি ব্রিটিশ উপনিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটে কেপ ফার নদীর মুখে সমুদ্রের তীরে অধ্যয়ন করেছিল। এখানে, স্বাধীনতার যুদ্ধের অনেক আগে, বন্দর এবং দুর্গে দাঁড়িয়েছিল এবং পরে গৃহযুদ্ধের সময় ফোর্ট অ্যান্ডারসনকে তার জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল।
Historical তিহাসিক রেকর্ড অনুসারে, লা ফরচুনা তখন সেপ্টেম্বর 1748 সালে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত একটি বন্দোবস্ত আক্রমণ করার জন্য এখানে পৌঁছেছিল। তবে এই অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল: যুদ্ধের সময় জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ বোর্ডে বজ্রপাত করেছিল। এটি আকর্ষণীয় যে 1985 সালে ডেনিসন ব্রিস ডেনিসন 18 তম শতাব্দীর একটি বন্দুক উত্থাপন করেছিলেন, সম্ভবত একই জাহাজ থেকে সম্ভবত এই জায়গাটির নিকটে ধ্বংসস্তূপটি পাওয়া গিয়েছিল।
এছাড়াও, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নীচে পণ্য পরিবহনের জন্য একটি বৃহত বিমানের নৌকোটির অবশেষ আবিষ্কার করেছেন, একটি মেরামত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যটি, এখনও সনাক্ত করা যায়নি, জাহাজ।
যদি বিজ্ঞানীদের সংস্করণটি নিশ্চিত হয়ে যায় তবে লা ফরচুনা গত দশকগুলিতে এই অঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক সন্ধান করবে।