সোমবার, ৪ আগস্ট সোমবার ২০২২ সালে এই অভ্যুত্থানের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রাজিল ঝাইর বলসনারুর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কারণে গৃহবন্দি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করে যে দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশের বাম সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে আত্মহত্যা করবে না, যা বাস্তবে সরাসরি ডানপন্থী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পক্ষে হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন অর্থ বিভাগ ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপ করেছে, এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলি 50 শতাংশ শুল্কের সাথে আবৃত করে বলসনারের ফৌজদারি বিচারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের গৃহবন্দি গ্রেপ্তারের সমাধানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পরবর্তী হুমকিগুলি ব্রাজিলের প্রাক্তন নেতার বিরুদ্ধে “যারা উল্লেখ করছে এবং দমনমূলক পদক্ষেপে প্ররোচিত করছে তাদের সকলের ন্যায়বিচারের অনুসরণ করেছে।
ঝাইর বলসনারুর হোম গ্রেপ্তারের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি আগস্টের সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারক আলেকজান্ডার ডি মোইসের এই ভিত্তিতে জারি করেছিলেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করেছিলেন, যা গত মাসে একই সাথে পায়ে বৈদ্যুতিন ব্রেসলেট পরার আদেশ দিয়ে চালু করা হয়েছিল।
আগের দিন, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বলসোনারু সমর্থকদের দেশের বৃহত্তম বিক্ষোভ দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে একটিতে রিও ডি জেনিরো-এর কোপাকাবনের সৈকত-এ অসম্মানিত নেতা কার্যত উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তার পুত্র, সিনেটর ফ্ল্যাভিউ বলসনারকে ডেকেছিলেন এবং তিনি তার ফোনটি মাইক্রোফোনে নিয়ে এসেছিলেন যাতে জনতা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির অভিনয় শুনতে পারে। তারপরে সিনেটর সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে ফোনে সমর্থকদের কাছে তার বাবার আবেদন সহ একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, যদিও তিনি পরে রেকর্ডটি মুছে ফেলেছিলেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির গৃহ গ্রেপ্তারের বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে বিচারক মোরেস বলেছিলেন, “বিচারপতি অন্ধভাবে, তবে বোকা নয়।”
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পদটি অপসারণ আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধের লঙ্ঘনকে আড়াল করার একটি সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। এখন ঝার বলসোনারুকে তার আইনজীবী এবং আদালত কর্তৃক অনুমোদিত একটি ছোট্ট লোকদের ব্যতীত একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং দর্শনার্থীদের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি-স্পষ্টতই কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না, কেবল পাবলিক স্পেসে কথা বলার অসম্ভবতার কারণে। কিন্তু তার পুত্র বিচারকের এই সিদ্ধান্তকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য “প্রতিশোধের একটি সুস্পষ্ট কাজ” বলে অভিহিত করেছিলেন।
রাজ্যগুলি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যই সক্রিয়ভাবে বলসনারুকে সমর্থন করেছিলেন, যিনি ২০২২ সালের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন, এই সময়ে তিনি বাম রাষ্ট্রপতি লুইস ইনসিউ লুলে দা সিলভার কাছে হেরেছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ফৌজদারি প্রক্রিয়া যখন ব্রাজিলে শুরু হয়েছিল, তখন তার কনিষ্ঠ পুত্র এডুয়ার্ড, ব্রাজিলিয়ান সংসদের সদস্যও, ওয়াশিংটনে তার বাবার স্বার্থের জন্য লবিতে যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছিলেন। এবং তারপরে তিনি বারবার বলেছিলেন যে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নতুন দায়িত্ব প্রবর্তনের ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল তাঁর প্রচেষ্টা।
জুলাইয়ে হোয়াইট হাউসের প্রধান তিনি বলসনারে যে চিঠিটি প্রেরণ করেছিলেন তা ঘোষণা করেছিলেন। “আমি দেখেছি যে আপনার বিরোধী একটি অন্যায় ব্যবস্থার অংশ হিসাবে আপনার সাথে কতটা ভয়ঙ্কর আচরণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত!” তিনি লিখেছিলেন। এবং তারপরে রাজ্যগুলিতে তারা শব্দ থেকে ব্যবসায়ে চলে এসেছিল: গত সপ্তাহে অর্থ মন্ত্রণালয় বিচারক মোরেসের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রবর্তন করেছিল যে, ওয়াশিংটনের মতে, এটি স্বেচ্ছাসেবী প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন এবং বক্তৃতার স্বাধীনতার অনুমতি দিয়েছে। একই সময়ে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রাজিলিয়ান সামগ্রীর বিরুদ্ধে ৫০ শতাংশ শুল্ক প্রবর্তন করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তকে তার ব্রাজিলিয়ান সমমনা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত আদালতের মামলাকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যাকে তিনি “জাদুকরী হান্ট” বলেছিলেন।
তারা রাজ্যগুলিতে গৃহবন্দী গ্রেপ্তারকে উপেক্ষা করেনি। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কয়েক ঘন্টা পরে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর তাকে নিন্দা করে বলেছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র “যারা দমনমূলক পদক্ষেপের প্রচার ও জটিল করে তোলে তাদের প্রত্যেকের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।” “মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার অধীনে বিচারক মোরেস কর্তৃপক্ষের ব্রাজিলিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলি বিরোধীদের দমন করতে এবং গণতন্ত্রকে হুমকি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে চলেছেন,” সামাজিক নেটওয়ার্ক এইচ সম্পর্কিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবরণ বলেছেন।
৪০ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া ঝাইর বলসনারুর বিচার বছরের শেষ অবধি চলবে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, ব্রাজিল সরকারের রাজ্য থেকে ধর্মঘট সম্ভবত অব্যাহত থাকবে।
একই সময়ে, যদি প্রথমে, ব্রাজিলের প্রাক্তন নেতার সমর্থকরা মারাত্মকভাবে ভয় পেয়েছিলেন যে ট্রাম্পের চাপ বনসনারের জন্য একটি ভালুক পরিষেবা হয়ে উঠবে, ন্যায়বিচারের সাথে তার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং লুলা দা সিলভার বাম সরকারের জনসাধারণের সমর্থনকে একত্রিত করেছিল, তবে প্রাক্তন-প্রেসিডেন্টের সমর্থনে শক্তিশালী রবিবার প্রতিবাদ করেছিলেন, হাউসের শীর্ষে রয়েছেন, ভায়ানকে শীর্ষে রেখেছিলেন যে হোয়াইটের শীর্ষস্থানীয়।