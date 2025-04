আমেরিকোর্পস স্বেচ্ছাসেবীর প্রোগ্রামগুলিতে কাটগুলি সম্প্রদায়গুলিকে ঝাঁকুনি দেয়

আলাবামা, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াইমিং সহ কয়েকটি রাজ্যের তাদের সমস্ত তহবিল হ্রাস ছিল, আমেরিকার পরিষেবা কমিশন অলাভজনক, বলেছে। রাজ্যগুলি বৃহত্তম কাটগুলি অনুভব করেছে কারণ তারা বেশিরভাগ আমেরিকোর্পস তহবিল পান – প্রায় 80 শতাংশ। এই অর্থের দ্বারা অর্থায়িত প্রোগ্রামগুলি অনুদান জয়ের জন্য কঠোর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যেখানে গোষ্ঠীগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং অনুদানের তহবিলের সাথে 50 শতাংশের সাথে মেলে।

কয়েক দশক পুরানো দারিদ্র্যবিরোধী কর্মসূচির আওতায় অর্থায়িত অনেক অনুদান, আমেরিকা সেবায় স্বেচ্ছাসেবীরাবা ভিস্তাও কেটে ফেলা হয়েছিল, অলাভজনক বলেছে, রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে চলমান দুটি ব্যতীত সমস্ত কিছু সহ। অলাভজনক বলেছে যে শুক্রবারের কাটাগুলি এক হাজারেরও বেশি প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেবে এবং হঠাৎ করে দেশজুড়ে এবং বিদেশী অঞ্চলগুলিতে 32,000 এরও বেশি আমেরিকোর্পস কর্মীদের সেবা শেষ করবে, উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছ থেকে সিনিয়রদের জন্য কর্মরত উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছ থেকে যারা বেছে নেওয়া হয়েছে অবসর গ্রহণের পরে স্বেচ্ছাসেবীতা।

The cancellation of the grants further hollows out an agency that for three decades has marshaled Americans into a domestic version of the Peace Corps, putting them to work in poor communities and providing the grants that fund modest stipends and other expenses during their year of service. এই শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজন, আর কোনও অর্থ বা আবাসন না থাকার সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন যে তারা যে সম্প্রদায়ের চাকরি এবং ঘুমানোর জায়গার জন্য তাদের রাখা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে তারা সহায়তা পাচ্ছেন।

আমেরিকার পরিষেবা কমিশনের প্রধান নির্বাহী কাইরা এসগেট বলেছেন, “আমেরিকোর্পস নোটিশ না করে আমেরিকোর্পস অনুদানের প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার সমাপ্ত করা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পরিষেবা ক্ষেত্র তৈরি করে এমন বিশাল নেটওয়ার্কের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে।”

তিনি বলেন, “হাজার হাজার মানুষ যারা আমেরিকোর্পসের মাধ্যমে তাদের দেশের সেবা করার জন্য তাদের জীবনকে দৃ fast ়তার সাথে উত্সর্গ করেছে তারা হঠাৎ করে তাদের জীবিকা নির্বাহের সন্ধান করছে এবং শত শত সম্প্রদায় সমালোচনামূলক পরিষেবা হারাচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।