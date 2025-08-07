আয়ারল্যান্ডকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচানোর জন্য ড্যানিয়েল ও’কনেলের চূড়ান্ত মর্মান্তিক আবেদন

মহান দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরগুলিতে, বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিবিদ ড্যানিয়েল ও’কনেল নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ডের জন্য সহায়তার দাবিতে কল করেছেন। তবে ১৮4747 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই দ্বীপটি দুর্দান্ত ক্ষুধার সবচেয়ে খারাপ বছরের মুখোমুখি হওয়ায় ও’কনেলের স্বাস্থ্য ব্যর্থ হচ্ছিল।
6 আগস্ট, 1775 -এ জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিটি সমসাময়িকদের কাছে লিবারেটর হিসাবে পরিচিত (ক্যাথলিক মুক্তিতে তাঁর ভূমিকার জন্য) মারা যাচ্ছিলেন। যদিও একজন ধনী ব্যক্তি, দুর্ভিক্ষটি ও’কনেলের উপর তার প্রভাব ফেলছিল। তিনি ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে এক বন্ধুকে বলেছিলেন:
“আমি অনুভব করি যে আমি প্রায় চলে এসেছি, আমার শক্তিগুলি আমাকে প্রায় চলে গেছে My আমার কণ্ঠস্বর প্রায় নিঃশব্দ আমি শোকের সাথে নিপীড়িত।“
তবুও, 71১ বছর বয়সী ও’কনেল আয়ারল্যান্ডের জনগণকে বাঁচানোর জন্য একটি শেষ মরিয়া আবেদন করার জন্য লন্ডনে ভ্রমণ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে অষ্টম ও’কনেল লন্ডনের হাউস অফ কমন্সের আগে এবং আয়ারল্যান্ডের কথা উল্লেখ করার সময় শেষবারের মতো দাঁড়িয়েছিল:
তিনি আপনার হাতে আছেন – আপনার ক্ষমতায়। আপনি যদি তাকে সংরক্ষণ না করেন তবে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। সংসদ তাদের স্বস্তিতে না আসে তবে তার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বিনষ্ট হবে।
তিনি ভুল ছিলেন না তবে এই কথাগুলি উপস্থিত রাজনীতিবিদদের উপর মূলত হারিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার যখন ১৮4747 সালে স্যুপ রান্নাঘর খুলেছিল যা অনাহার হ্রাস করেছিল, একই বছরের সেপ্টেম্বরে কয়েক মাস পরে এগুলি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
ও’কনেল নিজেই ১৮4747 সালের মার্চ মাসে ইংল্যান্ড ছেড়ে রোমে তীর্থযাত্রা শুরু করেছিলেন। যাইহোক, মে মাসে ইটালিয়ান পোর্ট জেনোয়া পৌঁছানোর সময় তিনি মারা যান। তার নিজের নির্দেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও’কনেলের হৃদয়কে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যখন তার দেহটি দাফনের জন্য আয়ারল্যান্ডে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টের শুরুতে ডাবলিনে 50,000 লোক তাঁর জানাজায় অংশ নিয়েছিল।
তাকে শহরের গ্লাসনেভিন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
* ফিন ডুইয়ার একজন ইতিহাসবিদ, লেখক এবং এর স্রষ্টা আইরিশ ইতিহাস পডকাস্ট। গত সাত বছরে, তিনি ফ্রি পডকাস্ট তৈরি করছেন যা আইরিশ ইতিহাসকে নতুন শ্রোতাদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। তিনি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়কে আচ্ছাদন করেছেন।
*মূলত ফেব্রুয়ারী 2018 এ প্রকাশিত। 2025 আগস্টে আপডেট হয়েছে।
এই নিবন্ধটি গ্লোবাল আইরিশ সম্প্রদায়ের সদস্য দ্বারা আইরিশসেন্ট্রাল অবদানকারীদের নেটওয়ার্কে জমা দেওয়া হয়েছিল। আইরিশসেন্ট্রাল অবদানকারী হয়ে উঠতে এখানে ক্লিক করুন।