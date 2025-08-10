আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত ইস্রায়েলি আইন মার্কিন রিপাবলিকানদের দ্বারা চিহ্নিত

মার্কিন কংগ্রেস মহিলা ক্লাউডিয়া টেনি (এনওয়াই -২৪) এবং তার হাউস রিপাবলিকান সহকর্মীদের মধ্যে ১৫ জন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে ইস্রায়েলি-অধিকৃত অঞ্চলগুলির সাথে পরিষেবা ব্যবসায়ের নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞার আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা তদন্তের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
আগস্টের চিঠিতে টেনি একটি বিবৃতিতে বলেছে, “ট্রেজারি বিভাগকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডের ধারা 999 এর অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বয়কটগুলিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন বা তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন দেশগুলির তালিকায় আয়ারল্যান্ডকে যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে।”
সোশ্যাল মিডিয়ায় টেনি লিখেছেন: “আয়ারল্যান্ড যদি ইস্রায়েল বয়কট করে হামাস ও বিডিএসকে সমর্থন করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মার্কিন সংস্থাগুলি সুরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের অ্যান্টি-বয়কোট আইন প্রয়োগ করতে হবে।”
(আয়ারল্যান্ডের নেতারা ক্রমাগত থাকেন নিন্দিত হামাস এবং ইস্রায়েলে October ই অক্টোবর আক্রমণ।)
তার বিবৃতিতে টেনি আরও বলেছিলেন: “আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত বয়কট হ’ল বিশ্ব মঞ্চে ইস্রায়েলকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিধিত্ব করার এক স্পষ্ট প্রচেষ্টা।
“এই প্রস্তাবিত বয়কটটি বৈষম্যমূলক, বিপজ্জনক এবং মার্কিন আইন লঙ্ঘন করবে।
“ট্রেজারি বিভাগের আইন প্রয়োগ করা, আমেরিকান ব্যবসায়গুলি রক্ষা করা এবং দেশগুলিকে আমাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে বিদেশী বয়কট প্রচার করার সময় তারা জবাবদিহি করার দায়িত্ব রয়েছে।
“আমাদের মিত্রদের বৈরী রাজনৈতিক এজেন্ডা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুপ করে থাকবে না।”
টেনির চিঠি সহ -স্বাক্ষর – যা পড়া যায় এখানে – রিপাবলিকান হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য নিক ল্যালোটা, ডেভিড শোয়েইকার্ট, এলিস এম স্টেফানিক, অ্যান্ডি ওগলস, জো উইলসন, পিট স্ট্যাবার, চক এডওয়ার্ডস, কিথ সেলফ, ব্যারি মুর, মার্ক বি মেসমার, হ্যারিয়েট এম। হ্যাজম্যান, অ্যান্ড্রু আর। গারবারিনো, আর্ল এল।
আয়ারল্যান্ড যদি ইস্রায়েল বর্জন করে হামাস ও বিডিএসকে সমর্থন করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মার্কিন সংস্থাগুলি সুরক্ষার জন্য আমাদের অ্যান্টি-বয়কোট আইন প্রয়োগ করতে হবে।
আমি ডাকছি @সেকটসেন্টেন্ট আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাব তদন্ত করতে। মার্কিন সংস্থাগুলি কখনই সন্ত্রাসীদের সাথে আমাদের মিত্র ও পক্ষকে আলাদা করতে বাধ্য করা উচিত নয়…
– রেপ। ক্লাউডিয়া টেনি (@রেপ্টেনি) আগস্ট 7, 2025
টেনি একই সপ্তাহে তার চিঠি জারি করেছিলেন তিনি এবং অন্যান্য রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা, হাউস স্পিকার মাইক জনসন সহ, ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে ইস্রায়েলে ইস্রায়েল কাটজের সাথে দেখা হয়েছে।
অ্যাক্সিওসের মতে, এই সফরটি – যা কোনও সরকারী কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি ছিল না এবং এটি একটি ব্যক্তিগত ভ্রমণ হিসাবে মনোনীত হয়েছিল – এটি একটি রক্ষণশীল ইস্রায়েলিপন্থী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, ইউএস -ইস্রায়েল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।
কাটজের সাথে বৈঠকের পরদিন টেনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত আইনটি “নৈতিকভাবে দেউলিয়া” এবং “লজ্জাজনক”।
ইস্রায়েলি গুডস এবং ডি ফ্যাক্টো বিডিএসকে সমর্থন করার জন্য আয়ারল্যান্ডের পদক্ষেপ নৈতিকভাবে দেউলিয়া। হামাস রকেটস অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড এই অঞ্চলের একমাত্র গণতন্ত্রকে আক্রমণ করেছে।
এটি শান্তি প্রক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি করবে, আমাদের স্বার্থকে আঘাত করবে এবং আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষতি করবে।
লজ্জাজনক এটি cover াকতে শুরু করে না।
– রেপ। ক্লাউডিয়া টেনি (@রেপ্টেনি) আগস্ট 4, 2025
পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করুন
আয়ারল্যান্ডের ট্যানাইস্টে এবং বিদেশ বিষয়ক ও বাণিজ্য মন্ত্রী সাইমন হ্যারিস দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল (পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ) বিলে ইস্রায়েলি বসতিগুলির সাধারণ প্রকল্প প্রকাশ করেছেন 25 জুন মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরে।
প্রকাশের পরে, আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিষয়ক ও বাণিজ্য অধিদফতর বলেছে যে বিলের মূল উদ্দেশ্য হ’ল পূর্ব জেরুজালেম সহ দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইস্রায়েলি বসতি থেকে রাজ্যে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা।
এ জাতীয় যে কোনও আমদানি এর ফলে শুল্ক আইন ২০১৫ এর অধীনে একটি অপরাধ হয়ে উঠবে এবং বিলের দ্বারা নির্মিত নিষেধাজ্ঞাগুলি তখনও সেই আইনের অধীনে শুল্ক ক্ষমতাগুলিকে জড়িত করবে, যার মধ্যে অনুসন্ধান, দখল এবং বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কিত।
31 জুলাই, ওরিচটাসে বিদেশ বিষয়ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত যৌথ কমিটি এর প্রতিবেদন এবং সুপারিশ প্রকাশ প্রাক-আইনী তদন্তের পরে সাধারণ স্কিমে।
“এই খসড়া আইন দ্বারা উত্থাপিত বিষয়গুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করার জন্য যে আয়ারল্যান্ড আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের 2024 পরামর্শমূলক মতামতের সাথে সম্মতিযুক্ত তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে,” কমিটির ক্যাথেওরিচ ডেপুটি জন লাহার্ট বলেছেন।
“আমাদের প্রতিবেদনে ফিলিস্তিনি দখলকৃত অঞ্চলগুলি থেকে আমদানি নিষেধাজ্ঞাগুলি বাড়ানোর জন্য একটি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে সরকারকেও ইউরোপীয় পর্যায়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা উচিত।
“আমরাও সুপারিশ করেছি যে পরিমাপের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে একাধিক পরিস্থিতি প্রকাশিত হবে। এগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে উভয়ই বিলের প্রভাবগুলি পরীক্ষা করা উচিত।
“কমিটি আরও বিশ্বাস করে যে এই ব্যবস্থাটির সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়ের সাথে সরকারের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত হওয়া – তাদের বাস্তবায়নের বিষয়ে স্পষ্টতা এবং নিশ্চিততা এবং বিল সম্পর্কে ভুল তথ্য মোকাবেলায় তাদের সাথে কাজ করা উচিত।”
ডিল ১ July জুলাই রিসেসড এবং ১ September সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার বসার কথা নেই। আরটি é নিউজের মতে, তাওসেচ মিশেল মার্টিন এর আগে নিশ্চিত করেছেন যে শরতের গোড়ার দিকে ডেইল এবং সানাদের সামনে প্রস্তাবিত আইনটি সম্ভবত যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মার্কিন সমালোচনা
টেনির চিঠিটি মার্কিন রাজনীতিবিদদের প্রস্তাবিত আইরিশ আইন সম্পর্কে তাদের সমালোচনা প্রচার করার সর্বশেষতম উদাহরণ।
১ জুলাই, সিনেটের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মার্কিন সিনেটর জেমস রিচ সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে আয়ারল্যান্ড “একটি ঘৃণ্য, বিরোধী পথে যা কেবল স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনৈতিক দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করবে।”
তিনি বলেছিলেন যে আইনটি বাস্তবায়িত করা হলে, “আমেরিকাটিকে তার গভীর এবং চলমান অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি গুরুত্বের সাথে পুনর্বিবেচনা করতে হবে,” যোগ করে, “আমরা সর্বদা নির্লজ্জ বিরোধীতাবাদের পক্ষে দাঁড়াব।”
আয়ারল্যান্ড, যদিও প্রায়শই একটি মূল্যবান মার্কিন অংশীদার, এটি একটি ঘৃণ্য, বিরোধী পথে থাকে যা কেবল স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনৈতিক দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করে। যদি এই আইনটি কার্যকর করা হয় তবে আমেরিকাকে তার গভীর এবং চলমান অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি গুরুত্বের সাথে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমরা সবসময় উঠে দাঁড়াব …
– সিনেট বিদেশী সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান (@সিনেটফোরাইন) জুলাই 1, 2025
দু’সপ্তাহ পরে, ট্রাম্প-নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্রায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে সমালোচনা করার জন্য একটি খোঁড়া স্টেরিওটাইপ তৈরি করেছিলেন।
“আইরিশরা কি গিনেসের ভ্যাটে পড়েছিল এবং এত বোকা কিছু প্রস্তাব করেছিল যে এটি কূটনৈতিক নেশার কাজকে দায়ী করা হবে?” হাকাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ড।
“এটি ইস্রায়েলিদের মতো আরবদের ক্ষতি করবে।
“আয়ারল্যান্ডকে সোবার করুন! @আইস্রায়েলমফাকে (ইস্রায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রক) কল করুন এবং বলুন আপনি দুঃখিত!”
আইরিশরা কি গিনেসের ভ্যাটে পড়েছিল এবং এত বোকা কিছু প্রস্তাব করেছিল যে এটি কূটনৈতিক নেশার কাজকে দায়ী করা হবে? এটি ইস্রায়েলিদের মতো আরবদের ক্ষতি করবে। আয়ারল্যান্ডের সোবার! কল @আইসরেলমফা এবং বলুন আপনি দুঃখিত! https://t.co/aiocmcqwz8
– রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি (@গভমিকেহুকাবি) জুলাই 16, 2025
১৫ ই জুলাই হাকাবির মন্তব্যগুলি আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবিত আইনটির সমালোচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে সমন্বিত সোশ্যাল মিডিয়া পাইল-অন বলে মনে হয়েছিল।
কিছু – সহ টেনি এবং তার চিঠির কিছু স্বাক্ষরকারী – এই আইনটিকে “অ্যান্টিসেমিটিক” বলে অভিযুক্ত করেছিল, অন্যরা বলেছে যে এর উত্তরণটি মার্কিন -আইরিশ অর্থনৈতিক সম্পর্ককে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।
জুডিয়া এবং সামেরিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি পণ্য নিষিদ্ধ করার আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবটি কেবল গভীরভাবে সেমিটিক বিরোধী নয়, পশ্চিমা মূল্যবোধের পক্ষে বিরোধী।
জুডিয়া ও সামেরিয়া কক্কাসের চেয়ার এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমি ডাকি @ডিফ্যাটার্ল এই মৌলিক প্রস্তাবটি পুনরুদ্ধার করতে …
– রেপ। ক্লাউডিয়া টেনি (@রেপ্টেনি) জুলাই 15, 2025