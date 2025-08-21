আয়ারল্যান্ডের প্রিয় জানাজার গানটি কী?

আইরিশ লোকেরা তাদের পছন্দসই গানের জন্য প্রেরণ-অফের জন্য ভোট দিয়েছে।
আন্দ্রেয়া বোসেলির “সময় বলার সময়” 2018 সালে একটি গবেষণায় সর্বাধিক অনুকূল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।
এএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রায় 4,319 জনকে জরিপ করার পরে গানটিকে এক নম্বর হিসাবে প্রকাশ করেছে।
আইরিশ জানাজায় সম্ভবত অন্যান্য শীর্ষ গানের মধ্যে রয়েছে লুই আর্মস্ট্রংয়ের “হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড” এবং “দ্য লর্ডস মাই শেফার্ড” এর মধ্যে রয়েছে।
আইকনিক হিটটি “সর্বদা দেখুন উজ্জ্বল দিকের দিকে” মন্টি পাইথনের লাইফ অফ ব্রায়ান, “ওভার দ্য রেইনবো” থেকে ইভা ক্যাসিডি, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার “মাই ওয়ে”, এবং রবি উইলিয়ামসের “অ্যাঞ্জেলস” সমস্তও বেশ কয়েকটি নোড পেয়েছিল।
স্বাভাবিকভাবেই, আইরিশরা এমনকি সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতিতে হাস্যরস খুঁজে পেতে পারে। “কাউন্টডাউন” থিম সং ছিল তাদের প্রিয়জনদের কবর দেওয়ার অংশগ্রহণকারীদের 2.83% এর জন্য পছন্দের সুর।
বীমা ফার্মের ব্যারি অ্যালডওয়ার্থ বলেছিলেন যে লোকদের জায়গায় পরিকল্পনা করা দরকার।
তিনি বলেছিলেন: “পরামর্শের সর্বোত্তম অংশটি হ’ল তাড়াতাড়ি কোনও ধরণের কভার পাওয়া এবং এই আলোচনাগুলি এড়ানো না।
“এগুলি কোনও মনোরম বিষয় নয় তবে তাদের কাছে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
“কেবলমাত্র এই আলোচনার মাধ্যমেই আপনি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন যে আপনি বা আপনার স্ত্রীকে আর্থিকভাবে সুরক্ষিত আছেন।”
ভাল – অনুসন্ধানগুলি শেখার পরে, আমরা মনে করি যে কেবল আপনার পরিবারের সাথে আর্থিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আপনার আত্মীয়দের সাথে সেরা কথা বলুন এবং আপনার “মিউজিকাল মুহুর্ত” এর জন্য আপনি কী চান তা তাদের বলুন যাতে আপনি এসি/ডিসির “হাইওয়ে টু হেল” বা “স্টেইইন ‘জীবিত” এর মতো কিছু নিয়ে শেষ না করে চার্চের মাধ্যমে মৌমাছির বিস্ফোরণে।
