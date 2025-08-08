আয়ারল্যান্ডে ‘উষ্ণ এবং আরও আর্দ্র শর্তাদি’ আনতে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় ডেক্সটার

আটলান্টিক মহাসাগরে যে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় জোরদার করে চলেছে তা আয়ারল্যান্ডে স্থলভাগ তৈরি করতে প্রস্তুত নয়, তবে এটি আমাদের আবহাওয়ার উপর প্রভাব ফেলবে।
গত রবিবার সন্ধ্যায় ঝড় ডেক্সটারকে প্রথম দেখা গিয়েছিল, বারমুডার প্রায় 300 মাইল পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।
এটি উত্তর -পূর্ব দিকে চলে গেছে যেহেতু এই পয়েন্টটি, তবে ইরান্নের সাথে দেখা হয়েছে যে এটি আয়ারল্যান্ডের কোনও “প্রভাবশালী” আবহাওয়ার আশা করে না।
একজন মুখপাত্র বলেছেন: “গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় ডেক্সটার এখন অতিরিক্ত-ক্রান্তীয় স্থানান্তরিত হয়েছে এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে।
“প্রাক্তন গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের অবশিষ্টাংশগুলি আটলান্টিক পেরিয়ে চলে যাবে এবং রবিবার বিকেলে আমাদের পথের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমে আমাদের পথে কিছু প্যাঁচা বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিপাত প্রেরণ করবে।
“তবে, কোনও প্রভাবশালী আবহাওয়া প্রত্যাশিত নেই।”
ঝড়টি “আরও দক্ষিণাঞ্চলীয় বায়ু প্রবাহের সাথে কিছু হালকা এবং আর্দ্র বাতাস নিয়ে আসবে”।
“এর ফলে পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে কিছু সময়ের জন্য কিছু উষ্ণ এবং আরও আর্দ্র অবস্থার ফলস্বরূপ দেখা যায়, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিম্ন থেকে 20-এর দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও রৌদ্রের ভাল বানান থাকবে, কিছু ভারী ঝরনাও অংশেও ঘটতে পারে।”
মেট ইরেনন বলেছিলেন যে মিডউইক থেকে বিশদগুলি অনিশ্চিত থাকলেও আমরা সম্ভবত একটি নতুন পশ্চিমা বায়ু প্রবাহে ফিরে আসব, উচ্চ কিশোরদের মধ্যে তাপমাত্রা গড় ফিরে আসবে।
সামগ্রিকভাবে, পরের দু’দিন অবিস্মরণীয় শর্তগুলি দেখতে পাবে।
শুক্রবার কিছু সুচিন্তিত ঝরনা থাকবে, সন্ধ্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরে শুক্রবার সন্ধ্যায়, ক্লাউড উত্তর -পশ্চিম থেকে তৈরি হতে শুরু করবে।
শনিবার সকালে উত্তর থেকে দক্ষিণ -পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাতের একটি দল ছড়িয়ে পড়বে, বিকেলে দক্ষিণ উপকূলটি সাফ করে দেবে। সানি স্পেলগুলি উত্তর থেকে কেবল কয়েকটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝরনা এবং 16 সি থেকে 21 সি তাপমাত্রার উচ্চতা সহ অনুসরণ করবে।
রবিবার কিছু রৌদ্রোজ্জ্বল মন্ত্র দিয়ে শুরু হবে, বিশেষত উত্তর এবং পূর্বে। যাইহোক, ক্লাউড ধীরে ধীরে দিনের বেলা দক্ষিণ -পশ্চিম থেকে ধাক্কা দিতে থাকবে, কিছু প্যাঁচা বৃষ্টিপাত নিয়ে আসে।
বেশিরভাগ লিনস্টার শুকনো থাকতে পারে তবে সন্ধ্যা নাগাদ বরং মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে।