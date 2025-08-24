You are Here
আয়ারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো পুরানো আইরিশ নাম চার্ট
News

আয়ারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো পুরানো আইরিশ নাম চার্ট

আমরা সর্বদা নামকরণের অনুপ্রেরণার সন্ধানে থাকি এবং এই সুন্দর পুরানো আইরিশ নামটি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

2025 আগমনের প্রত্যাশার জন্য পিতামাতার জন্য এবং একটি অনন্য নাম অনুসন্ধান করছেন যা খেলার মাঠে খুব বেশি শোনা যাবে না, এটি কেবল আপনার জন্য মনিকার হতে পারে!

বাচ্চা মেয়েদের জন্য একটি চমত্কার বিকল্প, বানভা এমন একটি নাম যা কিছু আইরিশ পৌরাণিক কাহিনী থেকে পরিচিত হতে পারে।

বনভা তার বোনরা ওরিউ এবং ফাদলা (যা উজ্জ্বল শিশুর নামের জন্যও তৈরি করবে!) পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের ম্যাট্রন দেবী।

তুথা দা ড্যানান এবং দেলবেথ এবং আর্নমাসের কন্যা, বনভা এই রহস্যময় নামটির একটি বিকল্প বানান, উচ্চারিত বান-ভাই

যেহেতু সিএসও রেকর্ডস 1964 সালে শুরু হয়েছিল, বানভা আইরিশ চার্টে কখনও হাজির হয়নি – এখনও অবধি!

২০২৪ সালে, কয়েক দশক ধরে অনুপস্থিত থাকার পরে, সুন্দর নামটি পপ আপ হয়ে গেছে, সম্ভবত গত বছর পিতামাতার পক্ষে একটি নতুন উত্সাহ খুঁজে পেয়েছিল।

আয়ারল্যান্ডে খুব বিরল নাম হিসাবে তার প্রশংসা ধরে রাখা, মাত্র পাঁচটি বাচ্চা মেয়েকে এই অনন্য মনিকারকে দেওয়া হয়েছিল, এটি 631 তম স্থানে র‌্যাঙ্কিং করে।

বানভা নামটি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? আপনি কি কখনও এই নামের সাথে কারও সাথে দেখা করেছেন?

*এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল রোলারকোস্টার.ই



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।