You are Here
আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় প্রতিনিধিরা টাস্কফোর্সকে ‘আক্রমণগুলির স্পেট’ সম্বোধন করতে চান
News

আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় প্রতিনিধিরা টাস্কফোর্সকে ‘আক্রমণগুলির স্পেট’ সম্বোধন করতে চান

আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা “সাম্প্রতিক সহিংস হামলার সাম্প্রতিক স্পেট” সম্বোধন করার জন্য একটি ক্রস-বিভাগীয় টাস্কফোর্সের জন্য জিজ্ঞাসা করতে হবে।

আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়া কাউন্সিল সোমবার বিকেলে ট্যানাইস্টে সাইমন হ্যারিসের সাথে দেখা করতে এবং এই জাতীয় ঘটনাগুলিকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে রেকর্ড করা হয় এবং রেকর্ড করা হয়।

গত মাসে ডাবলিনের টালাহাটে একজন ভারতীয় ব্যক্তি অপ্রতিরোধ্য হামলার শিকার হওয়ার পরে এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াতে ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক বিচার বিভাগের বাইরে একটি নীরব নজরদারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ডাবলিনের ভারতীয় দূতাবাসও একটি সতর্কতা জারি করেছে যে “সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে শারীরিক হামলার ঘটনাগুলি বৃদ্ধি” হয়েছে “।

তারা বলেছে যে আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় নাগরিকদের উচিত “যুক্তিসঙ্গত” সতর্কতা অবলম্বন করা এবং নির্জন অঞ্চলগুলি এড়ানো উচিত।

মিঃ হ্যারিস বলেছেন যে ঘটনাগুলি সম্পর্কে তিনি “গভীরভাবে উদ্বিগ্ন” এবং তিনি বিশেষত ওয়াটারফোর্ডের ছয় বছরের এক কিশোরীর উপর আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে সবচেয়ে বেশি বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল “এই বর্ণবাদী ক্রিয়াকলাপের কিছুতে জড়িত যারা তাদের খুব অল্প বয়স”।

আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়া কাউন্সিল বলেছে যে তারা অপরাধগুলি “যথাযথভাবে রেকর্ড করা এবং সম্বোধন করা হয়েছে” তা নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর হামলাগুলি ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হতে চেয়েছিল।

তারা সমন্বিত প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য ঘৃণ্য অপরাধ এবং যুব সহিংসতার বিষয়ে ক্রস-বিভাগীয় টাস্কফোর্সের আহ্বান জানাবে।

তারা “আইনসভা সংস্কারকে তাদের যত্নে নাবালিকাদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি সহিংস আচরণের জন্য জবাবদিহি করার জন্য” আইনী সংস্কারও চায় “।

তারা বর্ধিত পুলিশিং, অপরাধীদের দ্রুত মামলা এবং ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের কাছে একটি প্রচার কর্মসূচির আহ্বান জানিয়েছে।

রবিবার, মাইগ্রেশনের দায়িত্বে থাকা প্রতিমন্ত্রী কলম ব্রোফি বলেছিলেন যে তিনি আগত গার্ডা কমিশনার জাস্টিন কেলিকে এই ঘটনাগুলি সম্বোধনকে অগ্রাধিকার দিতে চান।

তিনি আরটি é রেডিওকে বলেন, “আমরা আসলে গুরুতর অপরাধের হ্রাস দেখেছি, তবে এই বিশেষ অঞ্চলে আমরা আক্রমণগুলির ধরণের বৃদ্ধি পেয়েছি।”

ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর হামলার পরে শক্তিশালী পুলিশিংয়ের প্রয়োজন, মাইগ্রেশন মন্ত্রী বলেছেন

আয়ারল্যান্ড

ভারতীয় সি -তে হামলার পরে শক্তিশালী পুলিশিংয়ের প্রয়োজন …

“আমি মনে করি এই অঞ্চলে আরও শক্তিশালী পুলিশিং প্রতিক্রিয়া হওয়া দরকার কারণ এই আক্রমণগুলির দুটি দিক রয়েছে যা আমি মনে করি খুব অগ্রহণযোগ্য।

“প্রথমটি স্পষ্টতই আক্রমণটি নিজেই, এবং দ্বিতীয়টি হ’ল এটির রেকর্ডিং এবং ভিডিওকরণ এবং এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা এবং সেখানে একটি ভূমিকা রয়েছে যা সেখানেও মোকাবেলা করতে হবে।”

মন্তব্য করার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts