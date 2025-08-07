আয়ারল্যান্ডে “সার্জিং ক্রাইম” সম্পর্কিত ফক্স নিউজ বিভাগে বারাডকরের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে

প্রাক্তন তাওইসেক লিও ভারাদকার একটি চমকপ্রদ ফক্স নিউজ বিভাগে সাড়া দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ে গেছেন যেখানে আয়ারল্যান্ডে অপরাধ “সার্জিং” হচ্ছে বলে দাবি করার জন্য প্রশ্নবিদ্ধ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ফক্স নিউজ বিভাগটি দাবি করেছে যে আয়ারল্যান্ড “হত্যা ও হামলার চেষ্টায় ১১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।”
এটি আরও দাবি করেছে যে ২০০৩ সালে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ শহর হিসাবে নামকরণ করার পরে ডাবলিন এখন “ইউরোপের শীর্ষ দশটি সবচেয়ে বিপজ্জনক শহর” এর মধ্যে রয়েছেন।
https://www.youtube.com/watch?v=x94gv3qz2pg
এই টুকরোটি প্রকাশ্যে ক্রমবর্ধমান অভিবাসন সংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধের হারের মধ্যে ‘বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করেছে’ এবং পরবর্তীকালে সুদূর ডানদিকে খুব জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে।
যাইহোক, বুধবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে প্রাক্তন তাওইসেক লিও ভারাদকার এই বিভাগে একটি “ফ্যাক্ট-ভিত্তিক” প্রতিক্রিয়া প্রশংসা করেছিলেন, ফক্স ইতিমধ্যে কুখ্যাত অংশটি উত্পাদন করতে “পরিসংখ্যানের সবচেয়ে সাহসী হেরফের” ব্যবহার করেছিল তা তুলে ধরে।
টুইটার অ্যাকাউন্ট ড্যানি বয় @কেয়ার 2 মিউচ 18, যা প্রায়শই অনলাইনে ভুল তথ্যগুলি মোকাবেলা করে, ক্লিপটিতে প্রতিক্রিয়া জানায়, লেখা: “ফক্স নিউজ আয়ারল্যান্ডে বিশেষত ডাবলিনে অপরাধ সম্পর্কিত একটি বিভাগ প্রচার করেছিল, ‘দ্য উইল কেইন শো’ তে। আপনি যে পরিসংখ্যানগুলির সর্বাধিক নির্লজ্জ হেরফেরটি সম্ভবত আপনি দেখতে পাবেন, ট্রাম্প-ভোটারদের দ্বারা আবদ্ধ যারা কিছু সত্য কিনা তা যত্ন করে না …
“প্রথমত, 2024 সালে ডাবলিন মেট্রোপলিটন অঞ্চলে খুনের বৃদ্ধি ছিল 2023 2023: 12 2024: 13
“হত্যার একটি অতিরিক্ত মামলা রেকর্ড করা হয়েছিল, যা স্পষ্টতই ১১৪% বৃদ্ধি নয়। ২.১ মিলিয়ন জনের জনসংখ্যায় ১৩ টি খুন বিশ্বের কম হারের মধ্যে একটি।
“দ্বিতীয়ত, এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডাবলিন মেট্রোপলিটন অঞ্চলে খুনের সংখ্যা এবং আমি রেফারেন্সের জন্য কয়েক পুরানো বছর অন্তর্ভুক্ত করব।
“2007: 31 2008: 23 2009: 26 2010: 29 2021: 10 2022: 18 2023: 12 2024: 13
“সম্ভবত ‘উত্সাহ’ দিয়ে তিনি 2024 বনাম 2007 সালে ‘58% কম খুনের অর্থ বোঝাতে চেয়েছিলেন। ‘
“ফক্স নিউজ দাবি করেছে ‘ডাবলিনের শহর যেখানে হত্যা ও হামলার প্রচেষ্টা 114%বাড়ছে।’ প্রকৃত পরিসংখ্যান ফক্স নিউজ হ’ল কসাই গ্রিপ থেকে চুরি হয়ে গেছে, যারা বোকামি দাবি করেছিলেন: ‘2003 * *এর পর থেকে 114% হত্যার চেষ্টা, হামলা, হয়রানি এবং সম্পর্কিত অপরাধের চেষ্টা বা হুমকি’ ‘
“1। সিএসও (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস) বলেছে যে আপনি 2003 এর সাথে 2024 এর সাথে তুলনা করতে পারবেন না যে ডালগুলির সমস্যাগুলির কারণে যা সম্প্রতি অবধি স্থির করা হয়নি। এটি গ্রিপটি এটি করা বন্ধ করে দেয় না।
“২। তদুপরি, এই অপরাধ গোষ্ঠীতে অনলাইন স্ট্যাকিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া 2003 সালে সবেমাত্র বিদ্যমান ছিল।”
অ্যাকাউন্টটি সেখানে থামেনি, আরও মারাত্মক দাবিগুলির মধ্যে একটিও মোকাবেলা করে যে ডাবলিন এখন ইউরোপের অন্যতম বিপজ্জনক শহর।
“উদ্ধৃতি: ‘ডাবলিন একসময় বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ শহর ছিল, এটি এখন ইউরোপের শীর্ষ দশটি সবচেয়ে বিপজ্জনক শহরগুলির মধ্যে একটি হিসাবে রয়েছে।’ আমি নিশ্চিত যে ফক্স নিউজের এই দাবির জন্য একটি নামী উত্স থাকবে।
“এবং সেই উত্সটি হ’ল…। হাস্যকর, কিছু ক্ষেত্রে, অস্তিত্বহীনভাবে হতাশাব্যঞ্জক।
“উত্স =” ‘ইউরোপ নাইটলাইফ ইনডেক্স ক্যাসিনো “শীর্ষক একটি সমীক্ষায় অনলাইন বাজি গাইডের একটি গবেষণা”
“সুতরাং, একটি ক্লিকবাইট জুয়ার সংস্থার মতে, যারা তাদের পদ্ধতিটি কী তা বলবেন না, ডাবলিন ইউরোপের শীর্ষ দশে সবচেয়ে অনিরাপদ শহরগুলিতে রয়েছেন। ‘এটি তৈরি করেছে’ পরিসংখ্যানের স্কুল।”
তার বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে ড্যানি বয় লিখেছেন: “1। ডাবলিনে ‘হত্যা বা হামলার প্রচেষ্টাতে’ 114% বৃদ্ধি ‘ছিল না।
“২। ক্লিকবাইট জুয়া সংস্থা একটি উত্স হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সংক্ষেপে, পুরো বিভাগটি সম্পূর্ণ … ডাবলিনের মতো সমস্ত শহরের মতোই অপরাধ রয়েছে It’s এটি বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ রাজধানী শহরগুলির মধ্যে একটি, যান।”
আমি মনে করি এই লোকটি যে ফ্যাক্ট-ভিত্তিক সামগ্রী তৈরি করে তা এক্সে থাকার কয়েকটি কারণগুলির মধ্যে একটি and https://t.co/pd4jd96dib
– লিও ভারাদকার (@লেওভারাদকর) আগস্ট 6, 2025
চিত্তাকর্ষক থ্রেডের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিও ভারাদকার লিখেছেন: “আমি মনে করি যে এই লোকটি যে ফ্যাক্ট-ভিত্তিক বিষয়বস্তু তৈরি করে তা এক্সে থাকার কয়েকটি কারণগুলির মধ্যে একটি। এবং না, আমি তাকে আদমের কাছ থেকে চিনি না এবং এটি যাইহোক মূল বিষয় নয়।”
*এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল অতিরিক্ত। আই।