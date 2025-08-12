You are Here
আয়ারল্যান্ড এই সপ্তাহে সম্ভাব্য হিটওয়েভ সম্পর্কে সতর্ক করে হিসাবে 28 সি হিট করতে পারে
News

আয়ারল্যান্ড এই সপ্তাহে সম্ভাব্য হিটওয়েভ সম্পর্কে সতর্ক করে হিসাবে 28 সি হিট করতে পারে

সাম্প্রতিক গরম, আর্দ্র এবং রৌদ্রোজ্জ্বল স্পেল অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার বিকেলে তাপমাত্রা ২৮ সি পর্যন্ত উপরে উঠতে চলেছে।

মেট ইরেন বলেছেন যে এই সপ্তাহের উচ্চ তাপমাত্রা আগামী সপ্তাহের মধ্যে অব্যাহত থাকতে পারে।

দেখা হয়েছে ইরান আবহাওয়াবিদ সিওভান রায়ান আরটি’র কথা বলেছেন এক এ খবর সোমবার যে, আগামী দিনগুলির জন্য 20-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিকেলের তাপমাত্রা সহ, হিটওয়েভের পরিস্থিতি বিকাশ হতে পারে।

“পরবর্তী দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে, বাকি অংশগুলি আমরা দেখতে পাব যে সেই অর্থ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে প্রায় 4 সেন্টিগ্রেডে আসবে,” তিনি বলেছিলেন।

“যদিও প্রতি সেপ্টারে কোনও হিটওয়েভ হয়নি- যখন তাপমাত্রা পাঁচ দিন বা তারও বেশি সময় ধরে তাপমাত্রা 25C এর বেশি থাকে- আমি মনে করি বাস্তবে এই বর্তমান আবহাওয়ার এই বানানটি আমরা দেখতে পেলাম একটি হিটওয়েভের বিকাশ।”

পূর্বাভাসকারী বলেছেন মঙ্গলবার সম্ভবত সপ্তাহের উষ্ণতম দিন হবে।

মেট ইরেনান পশ্চিম এবং দক্ষিণ -পশ্চিমের কুয়াশা, কুয়াশা এবং বিচ্ছিন্ন উপকূলীয় ঝরনাগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিকেলে পরিষ্কার করার প্রত্যাশা করে, দীর্ঘ সময়ের রোদে শুকনো অবস্থার পথ দেয়।

তাপমাত্রা হালকা ইস্টারলি বাতাসে 22 সি থেকে 28 সি পর্যন্ত থাকবে।

আজ রাতে, মেঘলা পরিস্থিতি দক্ষিণ -পশ্চিমে বিকাশ লাভ করবে, ভোর হওয়ার আগে কিছু অঞ্চলে সম্ভাব্য কুয়াশা এবং কুয়াশা সহ।

রাতারাতি তাপমাত্রা 13 সি এবং 16 সি এর মধ্যে হালকা দক্ষিণে বা পরিবর্তনশীল বাতাসে থাকবে।

আগামীকাল আবার উষ্ণ এবং আর্দ্র হবে, যদিও পশ্চিম এবং দক্ষিণ -পশ্চিমে সম্ভাব্য বজ্রপাতের সাথে দিনটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ -পশ্চিম থেকে বৃষ্টিপাতের প্রাদুর্ভাবগুলি এগিয়ে যাবে।

সর্বাধিক তাপমাত্রা মাঝারি দক্ষিণাঞ্চলীয় বাতাসে 21 সি থেকে 25 সি পর্যন্ত থাকবে।

বুধবার রাতে, বেশিরভাগ মেঘলা আকাশের অধীনে কিছু সময়ের জন্য ঝরনা চলতে থাকবে, কিছু সীমিত স্পষ্ট মন্ত্র বিকাশের সাথে।

তাপমাত্রা হালকা থাকবে, 14 সি থেকে 17 সি এর নিচে না পড়বে।

মেট ইরান্ন বলেছেন বৃহস্পতিবার দুপুর ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ রৌদ্রের মন্ত্রগুলি বিকাশের আগে বেশিরভাগ মেঘলা ছড়িয়ে পড়বে।

সর্বাধিক তাপমাত্রা হালকা থেকে মধ্যম দক্ষিণ -পশ্চিম বাতাস থেকে 21 সি থেকে 25 সি হবে।

বৃহস্পতিবার রাত বেশিরভাগ শুকনো হবে কারণ বাতাস হালকা এবং পরিবর্তনশীল হয়ে উঠবে, যা কুয়াশা এবং কুয়াশার অঞ্চলগুলি তৈরি করতে দেয়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 সি থেকে 14 সি পর্যন্ত থাকবে।

অবশেষে, শুক্রবার বিকেলে এবং সন্ধ্যায় আরও দীর্ঘ রৌদ্রের মন্ত্র নিয়ে আসবে, হালকা ঝরনা দিনের মধ্য দিয়ে সহজ হবে। সর্বাধিক তাপমাত্রা হালকা ইস্টারলি বা ভেরিয়েবল বাতাসে 21 সি থেকে 25 সি হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts