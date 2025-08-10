You are Here
আয়ারল্যান্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি ইস্রায়েলের দাবি গাজা পরিকল্পনা।
আয়ারল্যান্ড অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে যোগ দিয়েছে ইস্রায়েলকে গাজায় যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ করে একটি চিঠি লেখার জন্য, উল্লেখ করে যে এটি “আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন” হবে।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু অফিস শুক্রবার বলেছে যে ইস্রায়েল “গাজা স্ট্রিপের অবসন্নকরণ”, পাশাপাশি “গাজা স্ট্রিপে ইস্রায়েলি সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ” এবং “একটি বিকল্প নাগরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা যা হামাস বা ফিলিস্টিনি কর্তৃপক্ষ নয়” চাইবে।

রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে মিঃ নেতানিয়াহু এই পরিকল্পনায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়ে দাবি করেছেন যে ইস্রায়েলকে “চাকরি শেষ করা এবং হামাসের পরাজয় সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই”।

ইউরোপীয়দের অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আইসল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, মাল্টা, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া এবং স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে যে আরও ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটকে “আরও গভীর” করবে এবং “বাকী জিম্মিদের ‘জীবনকে আরও বিপন্ন করবে”।

“এই অভিযানটি একটি অগ্রহণযোগ্য উচ্চ মাত্রায় মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে এবং প্রায় এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে জোর করে বাস্তুচ্যুত করার দিকে পরিচালিত করবে,” এতে বলা হয়েছে।

আমরা দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে যে কোনও জনসংখ্যার বা আঞ্চলিক পরিবর্তন দৃ firm ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলি আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত।

এই চিঠিতে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, হামাসের আক্রান্ত ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তি, গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা সরবরাহ এবং একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পথের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

অফালিতে তুল্লামোর শোতে বক্তব্য রেখে মিঃ হ্যারিস বলেছিলেন যে এই বিরোধটি একটি “অসাধারণ বিপজ্জনক মুহূর্তে” রয়েছে।

“আমরা এমন সময়ে বাস করছি যেখানে শিশুরা গাজায় অনাহারে রয়েছে এবং যেখানে আয়ারল্যান্ড সহ অনেক দেশই ডি-এসক্লেশনের এক মুহুর্তে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা করেছিল, যেখানে অবশেষে যুদ্ধবিরতি হতে পারে, মানবিক সহায়তা প্রবাহিত হতে পারে, জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা এখন দেখছি নেতানিয়াহু সরকার পরম ভুল দিকের একটি অসাধারণ বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি মনে করি আয়ারল্যান্ডের লোকেরা জানে, তারা জানে যে দুর্ভিক্ষের মতো। এটি আমাদের ইতিহাসে আমাদের মানসিকতায় জড়িত। একবিংশ শতাব্দীতে একটি আধুনিক সময়ের দুর্ভিক্ষের ঘটনাটি দেখার জন্য যে কোনও শালীন ব্যক্তির পক্ষে দাঁড়াতে পারে এমন সমস্ত কিছুর জন্য একেবারে বিদ্বেষমূলক এবং প্রত্যাখ্যানকারী।”

