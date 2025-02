আয়ারল্যান্ড সাধারণ জিনিস ভাল করছে? দয়া করে আরও

যদিও আভিভাতে পুরো সময়ের স্কোর সম্ভবত ইংল্যান্ডকে চাটুকার করেছিল, দেখে মনে হয় না যে প্রথমার্ধে জিনিসগুলি সেভাবে বেরিয়ে আসবে। গেমের আগে সাধারণ sens ক্যমত্যটি ছিল যে আইরিশ জয় একটি নিশ্চিত ছিল তবে আমি কম বিশ্বাসী ছিলাম। যদিও তারা নভেম্বরের একটি ভয়ঙ্কর সিরিজে চারজনের মধ্যে তিনজনকে হারিয়েছিল, ইংল্যান্ড এমন এক দলের মতো দেখতে পেয়েছিল যারা কাউকে পরাজিত করতে পারে তবে যার কাছে স্ট্যামিনা এবং সুরকারের অভাব ছিল না।

তাদের বর্তমান সমস্যাগুলি সরাসরি 2024 সালের আগস্টে সেট আপ থেকে ফেলিক্স জোনসের এক বিস্ময়কর প্রস্থানের দিকে ফিরে পাওয়া যায়। ফেলিক্স তার নোটিশে হস্তান্তর করেছিলেন কারণ তিনি নিজেকে দীর্ঘমেয়াদী থাকতে দেখেননি। বোরথউইক এবং আরএফইউর জন্য একটি বিপর্যয়কর বিট খবর, যিনি তাকে সাত মাস আগে নিয়োগ করেছিলেন, তবে এই জিনিসগুলি পেশাদার খেলাধুলায় ঘটে।

পরিপক্ক এবং পরিমাপকৃত পদ্ধতির ফলে তাকে এমন একটি রূপান্তরকালের মধ্য দিয়ে কাজ করা হত যেখানে তিনি স্প্রিংবোকসকে পিছনে পিছনে বিশ্বকাপ জিততে দেখেছিল এবং যেগুলি ইতিমধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করতে শুরু করেছিল, যেগুলি বিষয়গুলি টিউইং করতে শুরু করেছিল একজন উত্তরসূরি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। পরিবর্তে, তারা পারমাণবিক বিকল্পটি নিয়েছিল এবং তাকে শিবির থেকে জেটিসন করে, তাকে একটি অনির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাসনে প্রেরণ করে।

তারা তখন থেকে 80 মিনিটের পারফরম্যান্স পরিচালনা করতে পারেনি এবং তাদের প্রতিরক্ষা একটি বিপর্যয় হয়েছে। শনিবার সময়ে সময়ে আয়ারল্যান্ডকে দম বন্ধ করা এবং লাভ লাইনের পিছনে তাদের ধরে তাদের গতি দমিয়ে রাখা সত্ত্বেও, ইংল্যান্ড ক্লান্তি, দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের প্রতিরক্ষামূলক লাইনে সংহতির সাধারণ অভাবের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোয়ার্টারে বাষ্পের বাইরে চলে যায়।

কোনও সিস্টেম কার্যকর বা টেকসই নয় যদি আপনি কেবল কোনও গেমের অংশের জন্য এটির সাথে লেগে থাকতে পারেন এবং আমি এখনও মনে করি না যে তারা অনেক দূরে দূরে, ইংল্যান্ড, তারা যে ধন -সম্পদ রয়েছে তার বিব্রতবোধের সাথে, এখনও একটি খুঁজে পায়নি way to click.

তবে এমন একটি আইরিশ দলের কী যা একটি অপ্রয়োজনীয় শরত্কাল সিরিজের পিছনেও আসছিল, যদিও এটি এখনও কাগজে শালীন দেখাচ্ছে? পুরানো শত্রুদের বিপক্ষে একটি বোনাস পয়েন্ট জয় হ’ল আপনি কোনও টুর্নামেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং এটি নিখুঁত পারফরম্যান্স না হলেও আয়ারল্যান্ড আমরা যা দেখেছি তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুশি হবে। সেট টুকরোটি ডান পেতে প্যাকটিতে উল্লেখযোগ্য চাপ ছিল এবং তারা প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেছে, তাদের 23 লাইনআউটগুলির 100% – একটি টুর্নামেন্টের রেকর্ড – এবং সাতটি স্ক্রাম জিতেছে।

23 লাইনআউটগুলি একটি টেস্ট ম্যাচে দেওয়ার জন্য একটি অযৌক্তিক সংখ্যা এবং এটি আসলে প্রতিফলিত করে যে আয়ারল্যান্ডের পাশের একটি কাঁটা শেষ পর্যন্ত লাইনআউটটি শেষ অবধি শেষ হয়েছে। If teams see their opponents’ lineout as a major threat, they will try to keep the ball in play and avoid giving them the platform. If they see it as a weakness, they will be happier to kick to touch and have a cut off turning it over.

রেফারেন্সের জন্য, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের 15 টির সাথে পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল। আপনি প্রায়শই আজকের খেলায় এটির জন্য লাইনআউটগুলি জটিল করার প্রবণতা দেখতে পান এবং তাই শনিবার আয়ারল্যান্ডকে বেসিকগুলিতে ফিরে যেতে দেখে সতেজ হয়েছিলেন। স্মার্ট বলের তথ্য অনুসারে, আয়ারল্যান্ড তাদের 23 টি বলের মধ্যে 19 টি জিতেছে, সামনের দিকে বা তার কাছাকাছি সময়ে, গড় দূরত্ব মাত্র ছয় মিটার ছুঁড়েছে।

LOW HANGING FRUIT:Ireland went back to basics with their lineout tactics against England. ব্রেন্ডন মুরান/স্পোর্টসফাইলের ছবি

This was the right approach to take after what has been a significant period of stuttering and inconsistency out of touch. They set their stall out with Ryan Baird walking to the front and going straight up in the first set piece of the day. দয়া করে আরও। আপনার হুকারকে গেমটিতে নিয়ে যান, বলটি ভিতরে এবং বাইরে নিয়ে যান এবং সবাইকে স্বাচ্ছন্দ্য দিন। আমি সর্বদা কম ঝুলন্ত ফল নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় বিশ্বাসী হয়েছি এবং এটি এর চেয়ে বেশি সহজ হয় না।

হুকারদের কথা বললে, এই মুহুর্তে আমাদের অর্ধ-অর্ধেকগুলিতে বোধগম্যভাবে প্রচুর ফোকাস রয়েছে এবং একই অবস্থানে দুটি ব্যতিক্রমী প্রতিভা অর্জনের জন্য আমরা কত ভাগ্যবান। Sometimes we overlook the fact that we are similarly spoiled in the middle of the front row. Rónan Kelleher and Dan Sheehan are both world-class operators with contrasting profiles that complement one another beautifully.

যদিও উভয়ই দক্ষ, বল-হ্যান্ডলিং হকার্স, কেলহের আরও বেশি traditional তিহ্যবাহী অপারেটর, টাইট এক্সচেঞ্জগুলিতে ঘর্ষণকারী এবং আরামদায়ক। অন্যদিকে শিহান দলে চতুর্থ ব্যাক্রো থাকার মতো। কেবল কোনও ব্যাকোই নয়, একজন আর্ডি সেভিয়া, জাস্টিন টিপুরিক টাইপ যারা লাইন বিরতি তৈরি করবে এবং চেষ্টা করবে এবং স্কোর চেষ্টা করবে।

শিহানের বোনাস পয়েন্ট চেষ্টা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ছয়টি দেশে তাঁর নবম ছিল, তাকে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ফরোয়ার্ডের তালিকার যৌথ শীর্ষে রেখেছিলেন। এমন কোনও ছেলের পক্ষে খারাপ নয় যিনি মাত্র তিন বছর আগে তার টুর্নামেন্টের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শিহানকে অন্যান্য হকারদের থেকে আলাদা করে এবং তর্কসাপেক্ষভাবে তাকে এই মুহুর্তে বিশ্বের সেরা হিসাবে তৈরি করে এমন সমস্ত কিছুকে আবদ্ধ করে।

ব্যতিক্রমী প্রতিভা: আয়ারল্যান্ড ড্যান শেহান এবং রোনান কেলহেরের সংমিশ্রণটি কীভাবে ব্যবহার করে তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে। স্যাম বার্নস/স্পোর্টসফাইলের ছবি

লো যখন টাচলাইনে টমি ফ্রিম্যানের মোকাবেলা ভেঙে দেয়, শিহান তার অভ্যন্তরে ত্বরান্বিত করতে এবং একটি বিকল্প হতে প্রস্তুত এবং যখন সে তার সুযোগ পায়, স্থানটিতে ক্ষমতা দেয়, মার্কাস স্মিথের মোকাবেলা ভেঙে দেয় এবং আন্তর্জাতিক রাগবিতে নিখুঁত ফিরে আসার জন্য চিত্তাকর্ষকভাবে সমাপ্ত হয় । Having three key involvements that include starting and finishing a try is something we rarely see even from playmakers, let alone front rows.

শিহান 26 বছর বয়সী এবং কেলহের দুই সপ্তাহ আগে 27 টি কম হয়ে গেছে, যার অর্থ এই ছেলেরা কমপক্ষে আরও ছয় বা সাত বছর ধরে থাকবে। টাইট ফরোয়ার্ডগুলি প্রায়শই 30 টি আঘাত না করা পর্যন্ত শীর্ষে থাকে না, আগামী বছরগুলিতে এই সংমিশ্রণটি কী বাড়বে তা নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত। শিহান সম্ভবত প্রথম পছন্দ তবে আজকাল জিনিসগুলি যেভাবে হয়, একটি 50 এবং অন্যটি 30 খেলবে।

এটি আর শুরু এবং রিজার্ভ নয় তবে প্রারম্ভিক এবং ফিনিশার। এমনকি শিহানকে আরও ভাল ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হলেও, শনিবার তিনি যেভাবে বেঞ্চের বাইরে গেমটি প্রভাবিত করেছিলেন তা দেখায় যে কীভাবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, আপনি দাঙ্গা চালানোর জন্য ডাগআউট থেকে বসতে এবং তার মাথার উপর একটি খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আরও ভাল অবস্থানে থাকতে পারেন আধ ঘন্টা যেতে যেতে।

এই টুর্নামেন্টে নির্বাচনের আশেপাশের বেশিরভাগ আলোচনা দশটি জার্সির ঘিরে ঘুরে বেড়াতে চলেছে। স্যাম প্রেন্ডারগাস্টের আক্রমণে কিছু দুর্দান্ত মুহুর্ত এবং মূল জড়িত ছিল তবে তার অভিনয় জোরালো বক্তব্য থেকে অনেক দূরে ছিল যে তিনি ভবিষ্যতের জন্য জার্সির যথাযথ মালিক হবেন। ভাল জিনিসগুলির মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়া ছিল কিছু আলগা লাথি, টি-এর বাইরে অসম্পূর্ণতা এবং প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এই লড়াইয়ে প্রবেশের পরে জ্যাক ক্রোলি একটি দুর্দান্ত চূড়ান্ত কোয়ার্টার পেয়েছিলেন এবং আয়ারল্যান্ডকে গেমের কমান্ডে চালিত করার সময় দু’জনের আরও রচিত এবং অভিজ্ঞ দেখেছিলেন। গত কয়েকমাস ধরে তাঁর কাছে একাধিক গন্টলেট ছুঁড়ে ফেলেছে এবং এটি তাঁর চরিত্রের প্রমাণ হিসাবে প্রমাণিত যে তিনি প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

আমি নিশ্চিত যে তিনি উইকএন্ডে তার অভিনয় থেকে দুর্দান্ত হৃদয় গ্রহণ করবেন এবং আশা করি, তিনি আগামী সপ্তাহগুলিতে হুইপের একটি ন্যায্য ক্র্যাক পাবেন।