আযী টিএএ 2025 ইভেন্টে সেরা বিপণনকারীদের প্রশংসা দেয়

ইন্দোনেশিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন (এএজিআইআই) আবার 2025 শীর্ষ পুরষ্কার (টিএএ) ইভেন্টের মাধ্যমে অসামান্য বিপণনকারীদের অর্জনকারীদের প্রশংসা করেছে। এই বছর, 2024 সালের শীর্ষ এজেন্টের পুরষ্কার পেকালঙ্গান থেকে সান লাইফ ইন্দোনেশিয়ার এজেন্ট ইনটান দেউই জিতেছিলেন।
রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – ইন্দোনেশিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন (এএজিআইআই) আবার শীর্ষস্থানীয় পুরষ্কার (টিএএ) ২০২৫ এর মাধ্যমে অসামান্য বিপণনকারীকে প্রশংসা দিয়েছে। এই বছর, পুরষ্কার বছরের শীর্ষ এজেন্ট 2024 এজেন্ট ইন্টান দেউই অর্জন করেছিলেন সান লাইফ ইন্দোনেশিয়া পেকালঙ্গনের উত্স।
পুরষ্কারটি কেবল ব্যক্তিদের অর্জনকে প্রতিফলিত করে না, তবে অঞ্চলগুলিতে বর্ধমান সাক্ষরতা এবং বীমা অন্তর্ভুক্তিতে হীরার উত্সর্গকেও প্রতিফলিত করে। ২০০৯ সালে সান লাইফে যোগদানের পর থেকে তিনি সামগ্রিক সুরক্ষার সুবিধাগুলি বোঝার জন্য জনগণকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষিত করেন।
বীমা শিল্পে ডায়মন্ড ট্রিপ গ্রাহক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয়। আত্মীয়দের উত্সাহ তাকে আরও বেশি পরিবারকে আর্থিক স্থাপনা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এজেন্ট হওয়ার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিল। তিনি বলেন, “আমি এই সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্য ডেকে আছি বলে মনে করি যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর ও আরও ভাল বাঁচতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
ডায়মন্ডের জন্য, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলি আসলে পেকালঙ্গানের মতো ছোট শহরগুলিতে উপস্থিত। জাতীয় সাক্ষরতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জরিপ (এসএনএলআইকি) ২০২৪ উল্লেখ করেছে যে বীমা সাক্ষরতার হার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 76 76.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, নীতি মালিকানা আসলে 12.21 শতাংশে নেমে গেছে। এই শর্তটি শিক্ষাকে তার পদ্ধতির মূল স্তম্ভকে পরিণত করে।
তিনি এজেন্টের ভূমিকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন কেবল পণ্যই বিক্রি করেন না, তবে একজন সহযোগী এবং উপদেষ্টা হিসাবেও উপস্থিত ছিলেন। “অনেক লোক ইতিমধ্যে বীমাগুলির সুবিধাগুলি জানে, তবে তারা কেনার সাহস করে না কারণ তারা বিশদটি বুঝতে পারে না। এখানেই এজেন্টের ভূমিকা একটি সৎ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
হীরার উত্সর্গ আর্থিক সাক্ষরতার প্রসারণে সান লাইফ ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সান লাইফের রাষ্ট্রপতি পরিচালক ইন্দোনেশিয়া আলবার্টাস ওয়াইরোও বলেছেন যে এই পুরষ্কারটি সামনের প্রহরী হিসাবে এজেন্টের ভূমিকা প্রমাণ করেছে যিনি কেবল বিপণনই ছিলেন না, বরং শিক্ষিতও ছিলেন। “ইন্টান দেউই কেবল একজন এজেন্ট হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন না, এমন একজন শিক্ষিকা হিসাবেও উপস্থিত ছিলেন যিনি সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।
এই পুরষ্কারের সাথে, সান লাইফ ইন্দোনেশিয়া ক্রমবর্ধমান ইন্দোনেশিয়া জুড়ে বিপণনকারীদের ক্ষমতায়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে। ইন্টানের পক্ষে, শীর্ষ এজেন্ট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড শেষ নয়, তবে টেকসই আর্থিক স্বাধীনতার দিকে সম্প্রদায়ের সাথে যেতে শুরু করা শুরু।