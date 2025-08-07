স্থানীয় রিয়েল্টর এজেন্সিটির একজন কর্মচারী যে এজেন্সিটিকে বেনামে থাকতে চান, তাকে জানিয়েছেন, “বাড়িটি বিক্রি হচ্ছে না It’s এটি মূল্যবান। একবারে এটি প্রদর্শিত হয়েছে, তবে এখন তা নয়”।
তার মতে, এখন কেউ মেনশনে বাস করে না।
রিয়েল্টর যখন বিক্রয় থেকে মেনশনটি সরানো হয়েছিল তখন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। রিয়া নভোস্টি নোট করেছেন, “মহিলাটি” এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি কথোপকথন চালিয়ে যেতে আগ্রহী নন। “
এজেন্সিটির মতে, হাউস অফ জেলেনস্কির সাথে তুলনীয় ম্যানশনগুলি 3.5-4 মিলিয়ন ইউরোর জন্য ফোর্ট-ডি-মার্মিতে বিক্রি হয়।
খবরটি পরিপূরক হয়।