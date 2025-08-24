মেরু জানিয়েছে যে রাশিয়ান আর্টিলারি যখন ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে শেল করতে শুরু করেছিল তখন তিনি বনের একটি মিশনে ছিলেন। ইউক্রেনীয় সৈন্যদের পিছু হটতে হয়েছিল।
“আমরা বিভক্ত হয়েছি, এবং আমি বনে হারিয়ে গেলাম, আমি একা রয়েছি,” এজেন্সিটির কথোপকথনটি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে তিনি ইউক্রেনীয় পক্ষের দিকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উপায়টি খুঁজে পাননি।
এক পর্যায়ে, ফ্ল্যাগার তিনজন সৈন্যকে দেখেছিলেন, যারা তাঁর মতে “ইউক্রেনীয় আকারে” ছিলেন এবং তারা ভেবেছিলেন যে এগুলি সশস্ত্র বাহিনীর যোদ্ধা।
মেরুটি তাদের কাছে এসে বলেছিল: “হ্যালো, আমি একজন ইউক্রেনীয় সৈনিক,” এবং সামরিক বাহিনী তাকে বলেছিল যে তাকে মাটিতে “গর্ত” লুকিয়ে রাখা দরকার।
কিছুক্ষণ পরে, সৈন্যরা তাকে বলেছিল যে তারা রাশিয়ান ফেডারেশনের সামরিক কর্মী এবং ভাড়াটে বন্দী ছিল।
পরে, ফ্ল্যাশকা রাশিয়ার পাশে গিয়েছিল এবং এখন ম্যাক্সিম ক্রিভোনোসের নামে একটি পৃথক স্বেচ্ছাসেবক ব্যাটালিয়নে কাজ করছে।