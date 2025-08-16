You are Here
আরআই এর 80 তম বার্ষিকী, এমইউআই: আমরা এখনও বেরিটা বাস্তবতা কাটা করছি


রেপুব্লিকা.কম.আইডি, ইন্দোনেশিয়ান উলেমা কাউন্সিলের জাকার্তা-চেয়ারপারসন (এমইউআই) বিদেশী সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে, সুদানোটো আবদুল হাকিম দৃ serted ়ভাবে বলেছেন, প্যালেটিনিয়ার জনগণের সাথে সংহতি জোরদার করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ৮০ তম বার্ষিকী অবশ্যই একটি গতি হতে হবে। বিশেষত এখন অবধি প্যালেস্টাইন এখনও colon পনিবেশবাদের ঝাঁকুনিতে রয়েছে।

তিনি বলেছিলেন, ৮০ বছর ইন্দোনেশিয়ান জনগণ স্বাধীনতার বাতাসে শ্বাস ফেলেছে, এটি একটি বিশাল উপহার যা রক্ত, ঘাম এবং যোদ্ধাদের অশ্রু দিয়ে অর্জন করা হয়েছিল। “তবে স্বাধীনতার এই কৃতজ্ঞতার স্মরণে, আমাদের হৃদয় এখনও কঠোর বাস্তবতা দ্বারা কেটে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, ফিলিস্তিনি জনগণ এখনও উপনিবেশ স্থাপন করেছে,” সোভারনোটো বলেছিলেন, শনিবার (16/8/2025) রেপুব্লিকার সাথে যোগাযোগ করা হলে।


তিনি ইস্রায়েলি আগ্রাসনের কারণে দীর্ঘায়িত ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগকেও তুলে ধরেছিলেন। গাজা বহুবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বাড়িঘর এবং স্কুলগুলি সমতল করা হয়েছিল, এমনকি শিশু এবং মহিলারাও শিকার হতে থাকে।

“পৃথিবী বিবেক হারাবে বলে মনে হচ্ছে, যখন গ্লোবাল জাস্টিস আধুনিক আমেরিকান colon পনিবেশবাদের শক্তি নিয়ে কাজ করার সময় প্রায়শই ভোঁতা, “তিনি বলেছিলেন।

সুতরাং, ইন্দোনেশিয়ান জাতি সুদার্নোটোর মতে, যারা এর জন্মের পর থেকে সমস্ত রূপকে প্রত্যাখ্যান করেছিল পেশা বিশ্বের উপরে, চুপ থাকতে পারে না। তদুপরি, খোলার (1945 কনস্টিটিউশননিশ্চিত করেছে যে, “প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতা সমস্ত জাতির অধিকার এবং তাই, বিশ্বজুড়ে colon পনিবেশবাদকে অবশ্যই বিলুপ্ত করতে হবে, কারণ এটি মানবতা এবং ন্যায়বিচার অনুসারে নয়।”

“এই বাক্যটি কেবল বক্তৃতা নয়, বরং একটি historical তিহাসিক প্রতিশ্রুতি যা জাতির সংগ্রামের চেতনা। ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা একা দাঁড়ায় না, তবে বিশ্বের সমস্ত জাতির স্বাধীনতার আদর্শের সাথে সম্পর্কিত,” সুদার্নোটো বলেছিলেন।

“অতএব, ফিলিস্তিনের পক্ষে লড়াইয়ের অর্থ সংবিধানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পাশাপাশি বৈশ্বিক মঞ্চে ইন্দোনেশিয়ার পরিচয় নিশ্চিত করার বিষয়টিও” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সুদার্নোটো বুঝতে পারল ফিলিস্তিনি সংকট শুধু রাজনীতি সম্পর্কে নয়, একটি সংকটও মানবতা বহুমাত্রিক। অর্থনৈতিক অবরোধ, স্বাস্থ্যের সীমিত অ্যাক্সেস, ধ্বংস হওয়া শিক্ষা এবং যুদ্ধের অবরোধে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের ট্রমাগুলির কারণে ভোগা হচ্ছে।

তিনি বলেন, “অন্যায় বিশ্ব কেবল ফিলিস্তিনিদের জন্যই নয়, মানবতার বিবেকের জন্যও গভীর ক্ষতগুলির জন্ম দিয়েছে।”

তিনি মূল্যবোধ মনে করিয়ে দেন ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চালু করা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের কণ্ঠস্বর অব্যাহত রেখে এবং স্পষ্ট সহায়তা প্রদান করে মানবিক সংহতি।

দ্বিতীয়ত, চালক হিসাবে সাহসের সাথে ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারকে সমর্থন করা যাতে প্রতিটি জাতি স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। তৃতীয়ত, সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা, কারণ ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা সার্বভৌমত্বকে দেখায় একটি নির্দিষ্ট মূল্য।

“যতক্ষণ প্যালেস্টাইন এখনও উপনিবেশযুক্ত, ততক্ষণ বিশ্বের স্বাধীনতা এখনও অক্ষত নয়। সুতরাং, আসুন আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাধীনতা উদযাপন করি, তবে গভীর উদ্বেগের সাথেও উদযাপন করি। কৃতজ্ঞতা যে দায়বদ্ধতা এবং উদ্বেগকে উত্সাহিত করে যা আমাদের ফিলিস্তিনের সাথে দাঁড়াতে উত্সাহিত করে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ইন্দোনেশিয়ায় এমন কোনও দল নেই যারা ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষার জন্য জায়নবাদ বা প্রচারকে রক্ষা করবে। “এটি অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে ইন্দোনেশিয়ায় কোনও নাগরিক, প্রতিষ্ঠান এবং যে কেউ প্রকৃতপক্ষে জায়নিজমকে রক্ষা করে এবং যেকোন গণমাধ্যমের মাধ্যমে জায়নিজমের প্রতিরক্ষার প্রচারের জন্য যে কোনও জায়গায় পারফর্ম করে না,” তিনি বলেছিলেন।

সুডনোটো আশা করেন যে ইন্দোনেশিয়ান জনগণ কখনই নিঃশব্দে তাদের জন্য কণ্ঠস্বর হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে না, যারা পিছনে রয়েছেন তাদের জন্য বন্ধু হয়ে উঠবেন না এবং ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে উঠবেন যে স্বাধীনতার সংগ্রাম সর্বজনীন সংগ্রাম।




