আরআই 2025 এর 80 তম বার্ষিকীর জন্য জাতীয় ইভেন্টগুলির একটি সিরিজ, এখানে 7 টি সরকারী ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা স্বাধীনতা মাসকে আলোকিত করে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম বার্ষিকীর স্মরণে আনুষ্ঠানিকভাবে উপ -মন্ত্রী, জুরি আরডিয়েন্টোরো কর্তৃক স্বাধীনতা মাসের ক্রিয়াকলাপ শুরু করার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল।

এই ঘটনাটি ছিল একাধিক জাতীয় ক্রিয়াকলাপ শুরু করার একটি চিহ্নিতকারী যা historical তিহাসিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনা পূর্ণ ছিল।

“ইউনাইটেড, সার্বভৌম, সমৃদ্ধ পিপল, অ্যাডভান্সড ইন্দোনেশিয়া” থিমের সাথে, পুরো এজেন্ডাগুলির পুরো সিরিজটি unity ক্যের চেতনা জোরদার করতে, নায়কদের পরিষেবাগুলিকে স্মরণ করতে এবং ইন্দোনেশিয়ার বিকাশের অর্জন এবং নতুন দিকনির্দেশকে প্রতিফলিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

“এই বছরের স্বাধীনতা উদযাপনটি কেবল ইতিহাস বিবেচনা করার বিষয়ই নয়, এটি সংগ্রাম এবং সম্মিলিত ত্যাগের চেতনার আগুন বজায় রাখার জন্য একটি গতিবেগ হয়ে ওঠে যাতে জাতি বেঁচে থাকতে এবং বড়, সমৃদ্ধ এবং উন্নত হয়ে উঠতে থাকে,” জুরিটি জাকার্তায় শুক্রবার (১/৮/২০২৫) বলেছিলেন। Menpan.go.id।

এই বছরের 80 তম বার্ষিকী লোগোতে এই বছর একটি গভীর দর্শন রয়েছে, 8 এবং 0 নম্বর রয়েছে যা শেষ ছাড়াই সংযুক্ত রয়েছে, ধারাবাহিকতা, সহযোগিতা এবং আশাবাদকে প্রতীকী করে।

এই বছর, স্বাধীনতা মাসটি জাতির বিভিন্ন উপাদান জড়িত একাধিক সরকারী অনুষ্ঠানের সাথে খোলা হবে।

এখানে 7 টি সরকারী জাতীয় ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা 2025 সালে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীকে আলোকিত করবে

1। জাতীয় প্রার্থনা (1 আগস্ট রাত)

স্বাধীনতা মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি জাকার্তার মেন্টেংয়ের তুগু প্রোক্লেমেশন এরিয়াতে 1 আগস্ট রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জাতীয় প্রার্থনা আন্তঃসত্ত্বা ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে একটি যৌথ প্রার্থনা দিয়ে পূর্ণ।

এই ক্রিয়াকলাপটি ইন্দোনেশিয়ান জনগণের জাতির অগ্রগতি, unity ক্য এবং কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা।

এটি অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রায় 1,500 ধর্মীয় নেতা এবং সম্প্রদায় উপস্থিত ছিল, সহনশীলতা এবং সম্প্রীতির পরিবেশে বৈচিত্র্যে unity ক্যের চেতনা জোরদার করেছিল।

2। অনার আরআই এর লক্ষণগুলি পুরষ্কার (13 আগস্ট)

১৩ ই আগস্ট, সরকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলিকে পুরষ্কার দিয়েছে যা জাতি ও রাষ্ট্রকে দুর্দান্ত ও অসাধারণ অবদান রেখেছে।

এই পুরষ্কারটি একজন মহাপুতেরা তারকা, একটি পরিষেবা তারকা বা সম্মানের অন্য চিহ্ন।

এই পুরষ্কারটি ইন্দোনেশিয়ার অগ্রগতির জন্য লড়াই করা প্রাপকদের উত্সর্গ এবং সেবার জন্য প্রশংসা করার একটি সরকারী রূপে পরিণত হয়েছিল।

3। রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা (15 আগস্ট)

১৫ ই আগস্ট, ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডিপিআর এবং এমপিআরের সদস্যদের সামনে একটি রাষ্ট্রীয় বক্তব্য দেবেন।

দুটি প্রধান বক্তৃতা সেশন রয়েছে:

  • এমপিআর বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা যা গত এক বছরে সরকারী পারফরম্যান্সের কথা জানিয়েছিল

  • পরের বছর রাজ্য বাজেটের (এপিবিএন) খসড়া আইন (আরইউইউ) এর ভূমিকা বা জমা দেওয়া ডিপিআর প্লেনারি সেশনে বক্তৃতা



