আরএএস অভিধানে 657 টি নতুন শব্দ যুক্ত করা হয়েছিল – উদাহরণস্বরূপ, “স্মিউস”, “টিকটোকার”, “পাওয়ারব্যাঙ্ক” এবং “এসভিও”। পুতিনের উপদেষ্টা লিখেছেন যে “তাঁর” সম্পর্কে সঠিক, তবে ইংরেজী প্রয়োজনীয় নয়

ভিভি ভিনোগ্রাডভ আরএএসের নামানুসারে রাশিয়ান ভাষা ইনস্টিটিউটের বানান অভিধানে 657 টি নতুন শব্দ যুক্ত করেছে। অন্যদের মধ্যে, “মোটর”, “প্রধানমন্ত্রী”, “পাওয়ারব্যাঙ্ক”, “স্মুইস”, “শটিলাস”, “স্টিলাস”, “টিকটোকার” এবং “ফুডাল” এর মতো শব্দগুলি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তদতিরিক্ত, যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত শর্তাদি অভিধানে প্রকাশিত হয়েছিল:, “ড্রোন”, “অপেরাটিব”।

সম্পূর্ণ তালিকাটি বানান সংস্থার ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে “একাডেমোস”“2025” অনুসন্ধানে টাইপ করা।

সংস্কৃতিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতির পরামর্শদাতা এলেনা ইম্পলস্কায়ার অপবাদ ও ধার করা শব্দ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অভিধানের সংকলকদের সমালোচনা করেছিলেন।

“মূলত রাশিয়ান ভাষাটি আটকে রাখা এবং যে কোনও ফ্যাশনের মতো বদনাম, ক্ষণস্থায়ী, সাধারণভাবে সংহত করা কি সত্যিই প্রয়োজনীয়?” -তিনি তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন।

একই সময়ে, ইয়ামপলস্কায়া উল্লেখ করেছেন যে “একটি বিশেষ সামরিক অপারেশন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলি অবশ্যই কোনও বৈজ্ঞানিক এবং রেফারেন্স উপকরণগুলিতে উপযুক্ত।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের বানান অভিধানটি আদর্শিক নয় এবং এটি রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

