আরএফকে জুনিয়রের ভ্যাকসিনগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ উন্নয়নের অ্যাক্সেসকে হুমকি দেয়: বিশেষজ্ঞরা

কানাডিয়ান চিকিত্সক এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে রবার্ট এফ। কেনেডি জুনিয়রের এমআরএনএ ভ্যাকসিন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি হ্রাস করা কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে নেতিবাচক স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলবে।
সাসকাচোয়ান ইউনিভার্সিটি ভাইরোলজিস্ট অ্যাঞ্জেলা রাসমুসেন বলেছেন, অন্যান্য ভ্যাকসিনের বিপরীতে, এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি নতুন ভাইরাসগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং পরিবর্তিত স্ট্রেনগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে খুব দ্রুত এবং সহজেই সংশোধন করা যেতে পারে।
রাসমুসেন এবং অন্যান্য চিকিত্সা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বিশ্ব এইচ 5 এন 1 বার্ড ফ্লুর জন্য সম্ভাব্য পরবর্তী মহামারী হিসাবে প্রস্তুত হওয়ার কারণে ক্ষমতাটি গুরুত্বপূর্ণ।
ভাইরাল প্যান্ডেমিকসে কানাডা রিসার্চ চেয়ার ম্যাথু মিলার বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম চিকিত্সা গবেষণার বৃহত্তম তহবিল এবং এমআরএনএ ভ্যাকসিন গবেষণাটিকে হ্রাস করা সম্ভবত বিকাশকে স্টল করবে এবং কানাডার অত্যাবশ্যক ভ্যাকসিন প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেসকে হুমকির সম্মুখীন করবে।
ক্যালগারি পেডিয়াট্রিক সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কোরা কনস্টান্টিনেস্কু বলেছেন যে কেনেডির মিথ্যা দাবি যে এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি অনিরাপদ এবং অকার্যকর, তারা সীমান্তের উভয় পক্ষের “ভ্যাকসিন আত্মবিশ্বাস সংকট” সৃষ্টি করবে।
তিনি বলেছিলেন যে বিশৃঙ্খলা নন-এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলির বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রভাবিত করতে পারে-এমন কিছু যা এখনই বিশেষত বিপজ্জনক যখন কানাডা এবং আমেরিকা উভয়ই হামের মতো ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখছে।
৫ ই আগস্ট, কেনেডি ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ প্রায় ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের 22 এমআরএনএ ভ্যাকসিন প্রকল্পের জন্য তহবিল বন্ধ করে দিচ্ছে।
মে মাসে, কেনেডি মডার্নার একটি মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন বিকাশের জন্য অর্থায়ন বাতিল করেছিলেন। মডার্না কানাডার একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার একটি ইমেইলে বলেছিলেন যে সংস্থাটি “মহামারী প্রস্তুতির প্রতি আমাদের বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের এইচ 5 এন 1 প্রোগ্রামের অগ্রগতির জন্য বিকল্পগুলি অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।”
ফাইজার কানাডা এবং মোছা কানাডা উভয়ই বৃহস্পতিবার কানাডিয়ান প্রেসকে নিশ্চিত করেছে যে এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি থেকে সরে যাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শরত্কালে কানাডায় তাদের আপডেট হওয়া কোভিড -19 ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করবে না।
