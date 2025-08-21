You are Here
আরএফকে জুনিয়র এবং ট্রাম্প প্রশাসন কেটে কত ফেডারেল স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে? – প্রোপাবলিকা

বিশ্লেষণটি একটি আন্ডারকাউন্ট – এটিতে শত বা অন্তর্ভুক্ত নয় এমনকি হাজার হাজার শ্রমিকদের মধ্যে যারা ছাঁটাই নোটিশ পেয়েছেন তবে প্রশাসনিক ছুটিতে রয়েছেন।

কোনও স্বাস্থ্য সংস্থাকে বাঁচানো হয়নি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 5 জন কর্মীর মধ্যে 1 এরও বেশি হারিয়েছে। জনস্বাস্থ্যের দায়িত্বে থাকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলি এর 15% কর্মী হারিয়েছে; জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটস, বায়োমেডিকাল গবেষণার বৃহত্তম তহবিল বিশ্বে, 16%; এবং খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন, যা মানুষের দেহে যা ঘটে তার বেশিরভাগের সুরক্ষা নিশ্চিত করে – শিশুর সূত্র থেকে ক্যান্সারের ওষুধ পর্যন্ত হিপ ইমপ্লান্ট পর্যন্ত – 21%।

এই হাজার হাজার কর্মচারীকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল বা তাদের চুক্তি কেটে দেওয়া হয়েছিল, আবার কেউ কেউ প্রত্যাশার চেয়ে আগে বাইআউট নিয়েছিল বা অবসর নিয়েছিল। বিভাগগুলি মহাকাব্যিক অনুপাতের মস্তিষ্কের ড্রেনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, প্রোপাবলিকা খুঁজে পেয়েছে, আধুনিক যুগের বৃহত্তম স্বাস্থ্য উদ্যোগের পিছনে সিনিয়র নেতাদের হারিয়েছে, যেমন কোভিড -19 ভ্যাকসিনের দ্রুত রোলআউটের মতো।

অনেক কাটা প্রশাসন তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে কী বলেছে তার বিরোধিতা করুন

সচিব যিনি আছে ভ্যাকসিনগুলির সুরক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ ভ্যাকসিনগুলি সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করে এমন অনেকগুলি নিয়ামককে ধাক্কা দিয়েছে। এবং যখন তিনি দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি নতুন যুগ ঘোষণা করেছেন, তখন তিনি সেই লক্ষ্যে উত্সর্গীকৃত একটি কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বিভাগের নেতারা এবং কর্মীরা প্রোপাবলিকাকে বলেছিলেন যে কাটগুলি তাদের এজেন্সিগুলিকে তাদের দায়িত্ব অবহেলা করার জন্য পরিচালিত করবে: ফেডারেল গবেষকরা কম ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং অধ্যয়ন পরিচালনা করবেন, নিয়ামকরা ডিমের খামারগুলির কম বা কম পরিদর্শন পরিচালনা করবেন এবং বিদেশী ড্রাগ কারখানাএবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মারাত্মক ভাইরাসগুলির প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কম প্রস্তুত হবেন। প্রস্থান এবং বিচ্ছিন্ন প্যাকেজগুলি মুলতুবি থাকার সাথে, অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্মীরা প্রতিশোধের ভয়ে কেবল বেনামে কথা বলতেন।

এইচএইচএস প্রোপাবলিকার বিশ্লেষণের অনুসন্ধানে বিতর্ক করেনি এবং হাজার হাজার বিজ্ঞানী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সুরক্ষা পরিদর্শকদের হ্রাসের পরিণতি সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্নের জবাব দেয়নি। এইচএইচএস কেন এটি কর্মশক্তি হ্রাসের ডেটা ভাগ করে নেবে না সে সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে কেনেডি জনস্বাস্থ্যকে দুর্বল করছেন এই ধারণাটি “অসাধু”।

“হ্যাঁ, আমরা কাটগুলি তৈরি করেছি – ফুলে যাওয়া আমলাদের কাছে যা জবাবদিহিতার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ছাড়িয়ে গেছে,” মুখপাত্র একটি ইমেইলে বলেছিলেন। “একই সাথে, আমরা বিজ্ঞানের কাছে সংস্থানগুলি পুনর্নির্দেশের জন্য কাজ করছি যা পরিমাপযোগ্য প্রভাব সরবরাহ করে, জনসাধারণের আস্থা পুনর্নির্মাণ করে এবং আমেরিকাটিকে আবার সুস্থ করতে সহায়তা করে।”

প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব জাভিয়ের বেরেরার, যিনি এই বছরের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতি জোসেফ বিডেনের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি এই কাটসকে বেপরোয়া বলে অভিহিত করেছিলেন।

“জনস্বাস্থ্য একটি বিলাসিতা নয় – এটি সরকারের মূল কাজ,” তিনি বলেছিলেন। “এই দক্ষতার বাইরে এই ফাঁপা আমাদের বিপজ্জনকভাবে উন্মুক্ত ছেড়ে দিতে পারে these প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের সাথে এই ভূমিকাগুলির প্রয়োজনের সাথে একটি পেশাদার কর্মী তৈরি করতে কয়েক বছর সময় লাগে। একবার আপনি এটি হারাতে গেলে, এটি ফিরে পাওয়া সহজ নয়।”

